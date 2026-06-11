Entre el Suelo y el Sueño: Karen Rumbos transforma el fútbol en arte y desarrollo social rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México.– La artista plástica mexicana Karen Rumbos presentó “Entre el Suelo y el Sueño”, una exposición escultórica que convierte al balón de fútbol en el eje de una narrativa artística enfocada en la memoria colectiva, la transformación social y la conexión humana. La muestra, instalada en Casa Taittinger, en Ciudad de México, se desarrolla en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026 y busca unir arte contemporáneo, deporte e iniciativas de impacto social.

La colección reúne diversas piezas e intervenciones escultóricas inspiradas en algunos de los balones más representativos de la historia del fútbol. En esta propuesta, el balón deja de ser únicamente un elemento deportivo para convertirse en un símbolo cultural y artístico relacionado con conceptos como identidad, comunidad, tecnología, naturaleza y trascendencia.

La exposición incorpora además un componente social mediante una colaboración entre Karen Rumbos, Champagne Taittinger y la organización internacional love.fútbol. Como parte de la iniciativa, se realizará una subasta silenciosa destinada a recaudar fondos para la creación y recuperación de espacios deportivos seguros dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

El proyecto se presenta en un momento de creciente integración entre las industrias culturales y deportivas, especialmente de cara al Mundial FIFA 2026, evento que ha impulsado iniciativas vinculadas con turismo, entretenimiento, arte y responsabilidad social en distintos mercados internacionales.

“Mi obra nace de la necesidad de entender al ser humano, su relación con el entorno y su capacidad de transformación. La esfera representa origen, equilibrio y totalidad; por eso se ha convertido en el núcleo de mi práctica artística”, afirma Karen Rumbos.

Una propuesta artística inspirada en el simbolismo del fútbol

Entre las obras más destacadas de la exposición se encuentra “Equilibrio de Juego”, una pieza que recorre la evolución de algunos de los balones más emblemáticos desarrollados por Adidas a lo largo de distintas etapas del fútbol internacional.

La muestra también incluye “Sistema Solar del Juego”, instalación donde la artista explora la relación entre el fútbol, el universo y los ciclos de la existencia humana. Otra de las piezas centrales es “Cosmos en el Juego”, obra intervenida con técnica wixárika y concebida para respaldar causas sociales.

Asimismo, la exposición incorpora “Unidos en Órbita”, una instalación interactiva que responde a los latidos del corazón del espectador, integrando al visitante como parte activa de la experiencia artística.

La colección suma además obras como “Ballon D’Or”, homenaje a la excelencia deportiva; “To the Moon & Back”, reflexión sobre la imaginación y el viaje humano; y “Ecos de lo Efímero”, una contemplación artística sobre el tiempo, la transformación y la fragilidad de la vida.

La participación de Champagne Taittinger aporta un componente corporativo y cultural al proyecto. La reconocida casa de champagne se integra a la iniciativa como parte de una estrategia orientada a fortalecer su vínculo con el arte contemporáneo y el deporte internacional.

Por su parte, love.fútbol, organización enfocada en construir y rehabilitar espacios deportivos comunitarios, será la beneficiaria de los fondos recaudados durante la subasta. La iniciativa busca reforzar el papel del deporte como herramienta de inclusión, desarrollo social y transformación comunitaria.

Con presencia en colecciones privadas de México y Europa, Karen Rumbos continúa consolidando una propuesta artística donde convergen conciencia social, estética contemporánea y simbolismo cultural. Su trabajo se caracteriza por el uso recurrente de formas esféricas y conceptos relacionados con equilibrio, movimiento y evolución humana.

“Como en el juego, la vida se construye entre caídas y elevaciones; lo esencial es no dejar de poner el balón y a nosotros mismos en movimiento”, concluye la artista.

La exposición “Entre el Suelo y el Sueño” se presenta en Casa Taittinger, ubicada en General Prim 32, Colonia Juárez, en Ciudad de México, como parte de una agenda cultural que anticipa el creciente vínculo entre deporte, arte y proyectos de impacto social rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.