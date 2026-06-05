SOFA DGTL amplía su catálogo digital con estrenos de comedia, ciencia ficción y cine latinoamericano

El mercado del entretenimiento digital continúa ampliando su alcance en América Latina y durante junio SOFA DGTL fortalecerá su oferta de contenidos con una nueva selección de películas disponibles para renta y compra digital. La compañía anunció la incorporación de producciones internacionales y latinoamericanas que estarán accesibles en distintas plataformas de entretenimiento para el hogar.

La programación de este mes reúne títulos de comedia, suspenso, ciencia ficción y cine de autor, en una estrategia orientada a captar audiencias interesadas en experiencias cinematográficas desde cualquier dispositivo. Con esta expansión, la empresa busca consolidar su presencia dentro del creciente negocio de distribución digital de películas en la región.

Entre los estrenos más destacados se encuentra “La Familia del Barrio: La maldición del quinto partido”, producción animada mexicana inspirada en la pasión futbolística y en las constantes expectativas sobre el desempeño de la selección mexicana en torneos internacionales.

La historia sigue a Abuelo, personaje convencido de que la eliminación recurrente del combinado mexicano en octavos de final no responde a cuestiones deportivas, sino a una supuesta maldición. La película apuesta por el humor irreverente y referencias populares vinculadas al fútbol y a la cultura mexicana.

Otro de los lanzamientos relevantes será “Proyecto Fin del Mundo”, cinta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling. La producción figura entre las películas más exitosas del año en salas de cine internacionales y ahora pasará a formar parte del catálogo digital de SOFA DGTL.

La trama presenta a un protagonista que intenta descubrir las causas detrás de la extinción del sol, en una propuesta centrada en la exploración espacial y la tensión narrativa. La incorporación de este tipo de producciones refleja la creciente tendencia de llevar películas de gran presupuesto al mercado de distribución digital.

Dentro de la oferta de suspenso sobresale “Exit 8”, película japonesa que logró notoriedad entre seguidores del cine psicológico y la cultura de videojuegos. La historia desarrolla un escenario claustrofóbico en el que un hombre permanece atrapado dentro de un bucle infinito en una estación de metro y debe encontrar la forma de escapar.

La producción ganó reconocimiento en Japón por su estilo minimalista y su capacidad para generar tensión constante, convirtiéndose en una obra de culto para audiencias jóvenes.

SOFA DGTL también sumará “El mago del Kremlin”, una película que mezcla drama biográfico y suspenso político. La cinta sigue la trayectoria de un joven productor de televisión que, tras alcanzar notoriedad pública, se convierte en asesor de Vladimir Putin durante los primeros años de ascenso político del mandatario ruso.

La producción aborda temas relacionados con el poder político, la influencia mediática y las dinámicas internas del liderazgo contemporáneo, elementos que mantienen vigencia en el debate internacional.

La programación de junio también incorpora una importante presencia de cine chileno y producciones latinoamericanas de autor. Entre ellas figura “Post Mortem”, dirigida por Pablo Larraín, ambientada durante los años de la dictadura militar chilena y centrada en una historia de amor marcada por el contexto político de la época.

Asimismo, se suma “Gloria”, drama con elementos de comedia que retrata la vida de una mujer madura en búsqueda de libertad personal y nuevas experiencias emocionales.

La selección se completa con “La misteriosa mirada del flamenco”, una producción centrada en temas de diversidad e identidad sexual, narrada desde la perspectiva de una niña que vive dentro de una familia marginada mientras enfrenta el impacto de una extraña enfermedad que afecta a su comunidad.

Además de estas producciones, el catálogo mensual incluirá títulos como “Instinto implacable”, “La mujer más rica del mundo”, “Invocación”, “Dedo de novia”, “Asalto al mayor”, “Un toque de amor”, “Agente Zero”, “Equipo demolición”, “Cosmos”, “Vidas entrelazadas”, “Sinahal: Señora de los partos”, “Deseo en Manhattan” y “Tormento”.

Con esta nueva programación, SOFA DGTL continúa apostando por la expansión del entretenimiento digital y por el fortalecimiento de un mercado que mantiene un crecimiento sostenido impulsado por el consumo de contenidos audiovisuales bajo demanda en América Latina.