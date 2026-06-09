Encuentro musical rendirá homenaje a Canelita Medina en el Parque Cultural Tiuna El Fuerte

El Parque Cultural Tiuna El Fuerte celebrará el próximo miércoles 17 de junio una nueva edición de su reconocido ciclo cultural dedicado a la improvisación musical y al encuentro artístico colectivo. En esta oportunidad, la actividad llevará por nombre “San Encuentro Bautista en homenaje a Canelita Medina”, como tributo a una de las voces más emblemáticas de la salsa y de la música latinocaribeña en Venezuela.

La jornada comenzará a las 7:00 de la noche en las instalaciones del parque, ubicado en el sector Longaray de la parroquia El Valle, en Caracas. La entrada será libre y abierta para toda la familia.

El evento contará con la dirección general del percusionista Dionis Bahamonde y la dirección musical del maestro Christian Delgado. También participarán Trina Medina, hija de Canelita Medina, y el percusionista, arreglista, cronista e historiador Franklin Rojas Suárez, quienes compartirán recuerdos y experiencias vinculadas a la trayectoria artística de la cantante venezolana.

La programación incluirá interpretaciones de clásicos de la música latinocaribeña, así como canciones representativas de Canelita Medina. Además, los asistentes podrán integrarse a las improvisaciones musicales que tradicionalmente forman parte de este encuentro cultural.

La actividad coincide con las celebraciones de San Juan Bautista en Venezuela, una festividad tradicional estrechamente relacionada con las expresiones musicales y culturales afrovenezolanas.

“Desde hace muchos años nosotros queríamos crear un espacio para jamear, que fuera para todo el mundo y no solo para los músicos, también para quienes hacen vida en otras artes como los muralistas, pintores, actores, poetas, bailarines, etc, sin límites de edades, entonces Tiuna Jam se creó con esa finalidad, de compartir la música y el arte entre todos, porque inclusive ahora vamos a comenzar a transmitir los jam vía transmisión digital, para que quienes no estén en Caracas lo puedan disfrutar”, destacó Christian Delgado.

El director musical señaló que el crecimiento del proyecto ha permitido consolidar un espacio de encuentro artístico donde convergen distintas expresiones culturales y generaciones de creadores.

Por su parte, Dionis Bahamonde, creador de la iniciativa, explicó que el homenaje busca reconocer la influencia de Canelita Medina dentro de la salsa venezolana y latinoamericana.

“Este tributo está dedicado a Canelita Medina, una de las cantantes de salsa pioneras del género en Venezuela, así como de la música latina en general. Antes del jam, tendremos como invitada especial a su hija, Trina Medina, quien también es una de las grandes soneras de nuestro país, poseedora de una de las voces femeninas más recias, potentes y bellas en el mundo de la salsa; ella estará con nosotros para hablar y compartir historias sobre su madre junto a Franklin Rojas, cronista, historiador, compositor y percusionista, quien tocó con Canelita y hasta le compuso un bolero muy hermoso”.

Durante su primer año de actividades, este ciclo cultural ha contado con la participación de artistas como Servando y Florentino, Wilmer Lozano, Gonzalo Grau, Joseph Amado, Eukaris y Marcial Istúriz, consolidándose como uno de los espacios alternativos con mayor crecimiento entre músicos y público caraqueño.

El proyecto se caracteriza por promover la participación espontánea de músicos, bailarines, actores, poetas y artistas visuales, quienes se reúnen para compartir experiencias creativas en un ambiente de convivencia y respeto artístico.

“No es descargar por descargar, debe haber un respeto musical, el ego queda en el carro o afuera”, explica Dionis Bahamonde, exponiendo algunas de las reglas del encuentro. «En el escenario hay una batería, un piano, una planta de bajo, congas, bongó, instrumentos afrovenezolanos… a la espera de todos esos músicos que deseen subir al escenario para improvisar en grupo», agregó.

Bajo el lema “Siempre hay un motivo”, el ciclo cultural ha realizado homenajes dedicados a figuras internacionales como Willie Colón, Celia Cruz y Eddie Palmieri, además de tributos a referentes venezolanos como Ismael Querales y José Luis Quintana “Changuito”.

Tiuna El Fuerte impulsa espacios culturales y comunitarios en Caracas

El Parque Cultural Tiuna El Fuerte, fundado en 2005, desarrolla de manera permanente talleres de danza, percusión, pintura y musicalización, además de festivales cinematográficos y celebraciones tradicionales como la Cruz de Mayo y las fiestas de San Juan.

El espacio mantiene una propuesta enfocada en la convivencia social, la creación colectiva y el fortalecimiento cultural de las comunidades caraqueñas. “La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de crear juntos a pesar de nuestras diferencias. Estos dispositivos son los aceleradores sociales que Caracas necesita”, señala un documento institucional del parque cultural.