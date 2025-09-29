Oprah Winfrey y Steven Bartlett encabezarán el Nordic Business Forum 2026 en Helsinki

Más de 5.000 entradas vendidas en las primeras 24 horas tras el anuncio del tema central y de los primeros ponentes

Helsinki, Finlandia — El Nordic Business Forum (NBF), uno de los encuentros empresariales más influyentes a nivel mundial, ya encendió las expectativas para su edición de 2026. Durante el evento de este año, la organización confirmó las fechas, el tema y a los primeros conferenciantes de la próxima edición, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre de 2026 en el recinto ferial Messukeskus de Helsinki. La noticia tuvo un efecto inmediato: en tan solo 24 horas se vendieron más de 5.000 entradas, reflejando el interés global que genera el foro.

Una ventaja humana en la era digital

La próxima edición estará enmarcada en el tema “The Human Edge”, una propuesta que busca destacar las fortalezas humanas únicas que impulsan el rendimiento, la toma de decisiones y la conexión en un mundo cada vez más digitalizado.

Según los organizadores, el foro reunirá a más de 7.500 líderes empresariales de distintas regiones del mundo. El programa de dos días ofrecerá herramientas prácticas, espacios de desarrollo personal y estrategias para enfrentar los desafíos del futuro.

Los primeros nombres confirmados

El Nordic Business Forum anunció un cartel inicial de ponentes de talla internacional. La lista está encabezada por Oprah Winfrey, reconocida líder mundial de los medios de comunicación, y Steven Bartlett, empresario, inversor y conductor del popular pódcast The Diary of a CEO.

También participarán:

Angela Duckworth , psicóloga, autora de Grit y profesora en la Universidad de Pensilvania.

Paul Polman , exdirector ejecutivo de Unilever y coautor de Net Positive.

Patty McCord , exdirectora de Talento en Netflix y autora.

Rahaf Harfoush , antropóloga digital, profesora y autora.

Michael Beckley , politólogo y director del Programa de Asia en el Foreign Policy Research Institute.

Kjell A. Nordström, economista, autor y estratega empresarial.

La organización adelantó que se anunciarán más conferencistas en los próximos meses, consolidando un programa diverso y multidisciplinario.

El liderazgo humano frente a la tecnología

El lanzamiento del tema “The Human Edge” estuvo acompañado de un mensaje enfático por parte de la dirección del foro. Priit Liiv, director ejecutivo de Nordic Business Forum, subrayó que las capacidades humanas siguen siendo decisivas, incluso en un entorno liderado por la innovación tecnológica.

“Even in a world increasingly driven by technology, it’s still human strengths that make the difference,” afirmó Liiv. “Focus under pressure, deep trust, and the courage to lead; these are the traits that will define leadership in the years ahead. With The Human Edge, we want to explore how leaders can collaborate with technology in ways that amplify—not replace—our humanity.”

Las palabras de Liiv ponen de relieve que la edición de 2026 busca inspirar a los líderes a trabajar con la tecnología de manera que potencie, en lugar de sustituir, las cualidades humanas.

Oportunidades para medios de comunicación

La organización del foro también informó que se encuentra disponible un número limitado de acreditaciones de prensa. Estos pases ofrecen acceso completo al evento, incluyendo servicio de catering, un espacio de trabajo para medios y la posibilidad de solicitar entrevistas con ponentes y asistentes. Los periodistas interesados pueden aplicar para la cobertura presencial o en línea.

Un evento de proyección internacional

El Nordic Business Forum se ha consolidado como un espacio de referencia para el intercambio de ideas y la formación de líderes empresariales. La edición 2026 no solo busca mantener este prestigio, sino también profundizar en el papel de las capacidades humanas como factor diferencial en el futuro de los negocios.

La rápida venta de entradas es una señal del interés que despierta el debate sobre el liderazgo humano en tiempos de transformación digital. Para miles de ejecutivos y profesionales, la cita en Helsinki será una oportunidad única de aprendizaje, inspiración y conexión con una red global de líderes visionarios.