Hotel Gran Cacique Maiquetía inaugura operaciones con éxito en La Guaira

La Guaira. – El pasado 26 de septiembre abrió oficialmente sus puertas el Hotel “Gran Cacique Maiquetía”, un moderno complejo de hospedaje que promete convertirse en referencia del turismo de negocios y placer en la región. La infraestructura, levantada en tan solo ocho meses, se ubica en las adyacencias del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lo que otorga a sus huéspedes una posición estratégica para acceder con rapidez y seguridad a la principal terminal aérea del país.

La ceremonia de apertura se desarrolló en un ambiente exclusivo al que asistieron representantes de la prensa nacional, artistas, empresarios, ejecutivos del sector hotelero e influencers. El evento, animado por la reconocida comunicadora Gizel Mobayed, estuvo marcado por un despliegue que combinó elegancia y modernidad, reflejo de la propuesta que este hotel busca ofrecer a sus futuros visitantes.

Un proyecto con visión estratégica

Durante el acto inaugural, Luis Semprún, director general del Hotel Gran Cacique Maiquetía, encabezó el equipo de ejecutivos responsables de dar vida a esta obra. En su intervención, expresó palabras de agradecimiento y destacó las bondades que trae consigo la nueva instalación.

“Es una edificación que abre sus puertas para ofrecer una experiencia de alojamiento de primera clase con servicios innovadores. Con una ubicación privilegiada dentro del aeropuerto y una amplia gama de valores, el hotel busca convertirse en un referente para el turismo de la región”, señalaron los voceros.

Semprún Van Grieken precisó que el complejo contará con un total de 311 habitaciones, diseñadas en distintas tipologías para atender las necesidades de cada tipo de huésped. En esta primera etapa, el hotel dispone de 20 suites distribuidas en ocho pisos, sumando así un nivel de confort y exclusividad que se ajusta a las exigencias del mercado actual.

Servicios y comodidades de alto nivel

El Hotel Gran Cacique Maiquetía ha sido concebido para satisfacer tanto al viajero de negocios como al turista que busca experiencias de lujo. Entre sus instalaciones destacan:

Locales comerciales

Restaurantes con variedad gastronómica

Áreas de co-working y salas de reuniones

Gimnasio de última generación

Piscina

Sauna y spa

Peluquería

Conexión wifi en todas las áreas

Dos pisos de estacionamiento con capacidad para 308 vehículos

Servicio 24 horas

La infraestructura tecnológica implementada garantiza no solo confort sino también seguridad, elemento clave en la propuesta de valor del recinto.

Impacto para el sector turístico

La apertura del Gran Cacique Maiquetía representa una apuesta importante en materia de inversión hotelera en el estado La Guaira. Su cercanía al aeropuerto lo convierte en una opción altamente competitiva para pasajeros en tránsito, viajeros internacionales y ejecutivos corporativos que requieren hospedaje con estándares de primer nivel.

Además, la inclusión de espacios de co-working y salas de reuniones responde a la creciente demanda de infraestructura apta para negocios, conferencias y eventos empresariales. Esto posiciona al hotel no solo como un espacio de descanso, sino como un centro dinámico para el desarrollo de actividades productivas en la región costera.

Un evento con presencia de celebridades

El acto inaugural fue acompañado por la asistencia de reconocidas personalidades del mundo artístico y publicitario venezolano. Entre los asistentes se encontraban Anmarie Camacho, Adrián Lara, Aigil Gómez, Andreina Castro, Vanessa Alaimo, Arán One, Rosmery Marval, Gustavo Elis, Melisa Rauseo, María Luz del Sol, Ana Elena Erazo, Ismelys Velásquez, Mandy Meza, Nieves Soteldo y María Alexandra Bastidas, entre otros. La presencia de estas figuras reforzó el carácter glamoroso y de alto perfil que la cadena busca proyectar.

Perspectivas de crecimiento

Con esta inauguración, el Hotel Gran Cacique Maiquetía se incorpora a la oferta de hospedaje premium del país, en un momento en el que el sector turístico busca revitalizarse con propuestas diferenciadas. La conjunción de servicios de lujo, ubicación estratégica y visión empresarial coloca al complejo como un nuevo protagonista en la dinámica hotelera nacional.

El establecimiento apunta a consolidarse en el corto plazo como punto de referencia para el turismo en La Guaira, ampliando la capacidad de recepción de visitantes en la zona y ofreciendo al mismo tiempo una alternativa moderna y segura para viajeros nacionales e internacionales.

Con esta apertura, la región suma un activo que promete contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y turística, al tiempo que proyecta una imagen renovada y de confianza hacia el sector hotelero venezolano.