IATI Seguros impulsa campaña de protección para aficionados mexicanos que viajarán durante el verano

Ciudad de México.– Ante el incremento de viajes de última hora motivados por el torneo internacional de fútbol de este verano, IATI Seguros lanzó una campaña orientada a ofrecer protección accesible para los aficionados mexicanos que recorrerán el país para apoyar a su selección.

La iniciativa contempla seguros de viaje con un costo simbólico de $1.00 MXN para quienes se trasladen dentro de México y de $2.00 MXN para aquellos casos en los que el equipo juegue fuera del territorio nacional. La propuesta busca responder a un patrón de consumo cada vez más común entre los viajeros: decisiones rápidas, reservas improvisadas y trayectos largos realizados en cuestión de horas.

La aseguradora internacional especializada en viajes señaló que la campaña nace bajo el concepto “México, vayas donde vayas. Estamos contigo”, una estrategia con la que pretende acercarse a los viajeros en uno de los períodos de mayor movilidad vinculada a eventos deportivos.

“No queríamos aparecer solo como una marca que compra visibilidad. Queríamos hacer algo concreto para la gente que ya va a viajar”, menciona Alfonso Calzado, director ejecutivo de la compañía.

Viajes improvisados elevan oportunidades para el mercado asegurador

La empresa considera que el contexto actual representa una oportunidad para fortalecer la cultura del seguro de viaje dentro de los desplazamientos nacionales, un segmento que históricamente ha tenido menor penetración frente a los viajes internacionales.

Según explicó la compañía, gran parte de los aficionados decidirán sus viajes en períodos muy cortos de tiempo, impulsados por la emoción del torneo y las posibilidades de clasificación del equipo mexicano. Ese comportamiento incrementa la exposición a imprevistos relacionados con salud, asistencia o logística durante los trayectos.

“Ese tipo de viaje, impulsivo, emocional, decidido en horas, es exactamente el perfil donde el seguro de viaje más se necesita y menos se contempla”, dice Calzado.

La promoción estará vigente mientras el equipo mexicano continúe en competencia o hasta agotar existencias. IATI Seguros indicó que pondrá a disposición 2.000 pólizas, las cuales serán entregadas por orden de solicitud.

La cobertura estará disponible para mexicanos y residentes en el país e incluirá gastos médicos, asistencia e imprevistos relacionados con el viaje. La empresa absorberá prácticamente la totalidad del costo de los productos IATI Escapadas, orientado a trayectos nacionales y viajes cortos, e IATI Estrella, enfocado en viajes hacia Estados Unidos y Canadá.

Estrategia regional y expansión de marca

La acción forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento de la marca en América Latina. Aunque la compañía ya había trabajado anteriormente con viajeros de la región, esta campaña representa la primera ocasión en la que convierte un evento de conversación masiva en una promoción de acceso prácticamente simbólico.

El despliegue publicitario abarcará formatos digitales, publicidad exterior, plataformas audiovisuales, motores de búsqueda, contenidos desarrollados con creadores y espacios informativos en línea. La presencia de la campaña también llegará a aeropuertos y vías de alto tránsito, lugares donde muchos viajeros toman decisiones relacionadas con movilidad y reservas.

La campaña fue desarrollada en conjunto entre el equipo interno de IATI Seguros y la agencia creativa Catorce Días, en un proceso de cinco meses que incluyó conceptualización, planificación y ejecución. La estrategia de comunicación y relaciones públicas estuvo a cargo de Figallo Agency.

Para la aseguradora, el objetivo principal no se limita al alcance digital o al número de visualizaciones generadas durante el verano. La empresa apunta a construir una relación de largo plazo con los viajeros mexicanos a partir de una experiencia vinculada al acompañamiento y la protección.

La compañía considera que los desplazamientos asociados al torneo tienen una carga emocional distinta frente a otros viajes tradicionales, especialmente porque gran parte de los trayectos se desarrollarán dentro del país y no hacia otros continentes, como ha ocurrido en ediciones anteriores de competiciones internacionales.

En ese contexto, IATI Seguros apuesta a posicionarse como una marca cercana al viajero en momentos de alta demanda y movilidad. La intención, según la empresa, es permanecer en la memoria de quienes decidieron recorrer el país para acompañar a su selección nacional durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.