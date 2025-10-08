NWMO concluye evaluación técnica inicial del combustible ANEEL™ y sus beneficios en la gestión de desechos nucleares

CHICAGO — La empresa Clean Core Thorium Energy (CCTE) anunció que la Organización para la Gestión de Desechos Nucleares de Canadá (NWMO, por sus siglas en inglés) completó una evaluación técnica inicial sobre la posible disposición segura del combustible usado ANEEL™, en caso de ser utilizado en los reactores nucleares del país.

El estudio, realizado bajo un Acuerdo de Servicios entre ambas instituciones, tuvo como propósito determinar si existen barreras fundamentales para el manejo y confinamiento a largo plazo de este nuevo tipo de combustible dentro del marco de gestión que actualmente emplea la NWMO.

Un nuevo combustible para los reactores CANDU

CCTE ha desarrollado y patentado un innovador combustible destinado a los reactores de agua pesada presurizada (PHWR), incluyendo los CANDU operados en Canadá. El concepto de este combustible se basa en conjuntos de 19 y 37 varillas que combinan torio y uranio de bajo enriquecimiento de alta concentración (HALEU).

El combustible ANEEL™ mantiene las mismas dimensiones externas y el diseño estructural de los actuales conjuntos de uranio natural (NU), lo que permite su reemplazo directo sin necesidad de modificar el núcleo ni el reactor.

Según CCTE, esta característica podría reducir los costos operativos del ciclo de vida, disminuir el volumen de desechos radiactivos, incrementar la seguridad y tolerancia ante accidentes, y fortalecer la resistencia a la proliferación nuclear.

Evaluación de la NWMO sobre la disposición final

La NWMO, encargada de la gestión segura y el confinamiento permanente del combustible nuclear usado en Canadá, analizó las propiedades del ANEEL™ en relación con el diseño de su Repositorio Geológico Profundo (DGR, por sus siglas en inglés), considerado el marco de referencia para la disposición final de estos materiales.

El diseño del DGR, destinado al confinamiento del combustible irradiado de los reactores CANDU, se encuentra altamente avanzado, respaldado por décadas de investigación científica y pruebas sobre barreras naturales y de ingeniería. Estos estudios permitieron identificar si el combustible ANEEL™ podría presentar desafíos técnicos inmediatos para su gestión a largo plazo.

El análisis realizado fue de carácter preliminar y conceptual, centrado en detectar posibles obstáculos o “showstoppers” y orientar futuras investigaciones que incrementen la confianza en su viabilidad.

Debido a que los conjuntos de ANEEL™ son geométricamente similares al combustible CANDU irradiado, las instalaciones y equipos de transporte, manipulación y almacenamiento actualmente disponibles podrían ser compatibles. No obstante, la NWMO indicó que se requerirán análisis más detallados y consultas regulatorias antes de considerar formalmente su inclusión dentro del programa canadiense de disposición final.

Resultados y observaciones positivas

El informe, basado en la información técnica proporcionada por CCTE en 2024 y una revisión bibliográfica complementaria, destacó varios aspectos favorables del combustible ANEEL™:

Compatibilidad geométrica con el sistema de referencia CANDU, lo que permitiría utilizar gran parte del equipamiento y contenedores existentes.

Carga térmica compatible con los límites del sistema CANDU mediante una menor fracción de llenado o un periodo de enfriamiento más prolongado.

Durabilidad esperada del combustible basado en torio, al menos equivalente a la del uranio bajo condiciones de confinamiento post-cierre, aunque esto debe demostrarse específicamente para el ANEEL™.

Menor generación de plutonio, reduciendo el potencial de proliferación nuclear.

La NWMO concluyó que no se identificaron características inaceptables que impidan el posible confinamiento del combustible ANEEL™. Además, expresó una confianza razonable en que cantidades moderadas de este combustible podrían manejarse y disponerse con seguridad en un repositorio canadiense después de un período adecuado de almacenamiento intermedio.

Sin embargo, la confianza es moderada respecto al manejo de grandes volúmenes, debido a la limitada información directa sobre el desempeño del combustible. La organización señaló que mayor información y análisis fortalecerían la confianza en su futura aceptación dentro del programa nacional de disposición de desechos nucleares.

Compromiso empresarial y perspectivas

El director ejecutivo y fundador de CCTE, Mehul Shah, destacó el compromiso continuo de la empresa con la investigación y la validación técnica del nuevo combustible:

“We are committed to continuing a thorough evaluation and analysis of the technical aspects and ANEEL™ fuel benefits. The successful deployment of the ANEEL™ fuel could lead to much higher burnups, significantly less fuel required and the corresponding reduction in used fuel volumes, contributing to significant economic benefits.”

La conclusión de esta evaluación inicial marca un paso relevante para la innovación energética y la sostenibilidad nuclear. De confirmarse su viabilidad, el combustible ANEEL™ podría convertirse en una alternativa estratégica para modernizar los reactores existentes, aumentar la eficiencia del ciclo del combustible nuclear y reducir significativamente los desechos radiactivos generados por la industria.