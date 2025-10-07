Heineken renueva su alianza con la UEFA Women’s Champions League hasta 2030

Ámsterdam — La reconocida marca internacional Heineken® anunció oficialmente la extensión de su alianza con la UEFA Women’s Champions League hasta junio de 2030, reafirmando su compromiso a largo plazo con el fútbol femenino europeo. El acuerdo, difundido a través de GLOBE NEWSWIRE, consolida una relación iniciada en 2021 y que ahora se prolongará durante el ciclo comercial 2025–2030.

La renovación ratifica el papel de Heineken® como socio oficial del torneo de clubes más prestigioso del fútbol femenino, fortaleciendo la presencia global de la marca en un ámbito deportivo en pleno crecimiento. Este nuevo convenio de cinco temporadas busca seguir impulsando el desarrollo, la visibilidad y la conexión entre los fanáticos del deporte.

Una nueva era para la competición

El anuncio coincide con un momento clave para la UEFA Women’s Champions League. La temporada 2025/26 marcará el inicio del nuevo formato de fase de liga con 18 equipos, una estructura diseñada para ofrecer más partidos de alto perfil y mayores oportunidades de conexión con los aficionados a lo largo de la temporada.

La Jornada 1 de la Fase de Liga 2025/26 está programada para los días 7 y 8 de octubre de 2025, fecha que marcará el comienzo de una etapa transformadora para el torneo, caracterizada por una mayor exposición internacional y un calendario más atractivo para los seguidores.

Compromiso compartido con el crecimiento del fútbol femenino

Desde la organización europea de fútbol, el entusiasmo por la renovación del acuerdo fue evidente. Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA y codirector gerente de UC3, expresó su satisfacción por la continuidad de la colaboración:

“We are delighted to continue our partnership with Heineken as a proud sponsor of the UEFA Women’s Champions League. Their renewed commitment only serves as an endorsement of the competition’s growth and global appeal. Together, we will keep building on the momentum of recent seasons to elevate the women’s game and celebrate with fans around the world in new and exciting ways.”

Las palabras de Epstein reflejan la visión compartida entre UEFA y Heineken® de fortalecer la plataforma del fútbol femenino y aprovechar su creciente atractivo a nivel mundial. Ambas organizaciones buscan consolidar una base de seguidores más diversa, involucrando a comunidades en todo el mundo en torno a la pasión por el deporte.

Una marca que apuesta por la pasión y la diversidad

Por su parte, Nabil Nasser, director global de Heineken®, destacó el impacto social y emocional que genera el torneo, resaltando el papel del deporte como catalizador de inclusión y comunidad:

“Football is more than a game, it’s a shared passion that instantly connects people. At Heineken®, we’ve seen how the UEFA Women’s Champions League has brought fans together, often creating friendships and shared experiences in unexpected places. Extending our partnership until 2030 allows us to continue delivering creative campaigns that bring fans of the women’s game together from around the world, that celebrate the inclusivity and diversity in women’s football fandom, and that support the growth of the women’s game.”

El mensaje de Nasser refuerza la estrategia global de la marca: usar el deporte como puente cultural, generando experiencias que promuevan valores de diversidad, inclusión y unidad. La alianza con la UEFA se posiciona como un símbolo del compromiso de Heineken® con la igualdad y el desarrollo sostenible del fútbol femenino.

Estrategia de activación global

El acuerdo ampliado otorga a Heineken® derechos comerciales y promocionales significativos, incluyendo hospitalidad y boletaje, visibilidad en estadios, campañas digitales y experiencias exclusivas para los aficionados.

La compañía tiene previsto desplegar una serie de activaciones internacionales que conecten a los fanáticos con el torneo, generando momentos auténticos de interacción y celebrando la pasión compartida por el fútbol. Estas acciones incluirán eventos presenciales, experiencias en plataformas digitales y colaboraciones con clubes y jugadoras destacadas.

Según analistas del sector deportivo, esta alianza representa un paso estratégico para Heineken® en su esfuerzo por equilibrar su presencia entre el fútbol masculino y femenino, impulsando la equidad y la representación en la industria deportiva global.

Un respaldo a la expansión del deporte femenino

La continuidad del patrocinio de Heineken® llega en un contexto de crecimiento sin precedentes para el fútbol femenino europeo, impulsado por mayores audiencias televisivas, formatos competitivos innovadores y un renovado interés de patrocinadores internacionales.

Con esta extensión hasta 2030, Heineken® se consolida como uno de los aliados corporativos más sólidos de la UEFA en la promoción del deporte femenino. La colaboración promete seguir fortaleciendo la visibilidad del torneo y acercando el fútbol de élite a nuevas generaciones de aficionados en todo el mundo.