Cinépolis Distribución suma 32 nominaciones en los 68° Premios Ariel y refuerza su apuesta por el cine mexicano

Cinépolis Distribución llega a la 68ª edición de los Premios Ariel con una destacada participación al acumular 32 nominaciones en diferentes categorías del principal reconocimiento de la cinematografía mexicana. La compañía informó que cinco películas distribuidas bajo su sello forman parte de la selección que competirá por los galardones, consolidando su presencia dentro del ecosistema audiovisual mexicano.

Las producciones nominadas son En el Camino, Autos, mota y rocanrol, Aún es de noche en Caracas, Soy Frankelda y Un cuento de pescadores, títulos que representan distintos géneros y propuestas creativas dentro del cine contemporáneo.

La ceremonia de premiación de los 68° Premios Ariel se llevará a cabo el sábado 3 de octubre de 2026, donde las producciones reconocidas buscarán obtener los galardones otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Once años impulsando proyectos del cine mexicano

Este reconocimiento llega en un momento importante para Cinépolis Distribución, que celebra once años de trayectoria dedicada a impulsar películas mexicanas y acercar nuevas historias al público. Durante este periodo, la empresa se ha consolidado como una plataforma relevante para la distribución cinematográfica, apoyando proyectos que reflejan la diversidad, creatividad y riqueza cultural del país.

A través de los años, la compañía ha acompañado producciones que han generado conversación dentro y fuera de México, contribuyendo al fortalecimiento del cine nacional y a la promoción de nuevas voces dentro de la industria audiovisual.

“Nos llena de orgullo que 5 películas de Cinépolis Distribución hayan recibido nominaciones a los Arieles, el máximo galardón que se otorga al cine mexicano. Estos reconocimientos nos motivan para seguir apostando por distribuir en salas de cine películas mexicanas que conecten con el público” mencionó Miguel Rivera, VP de Programación y Contenido de Cinépolis.

Las películas nominadas destacan en categorías principales y técnicas

Entre las producciones con mayor número de nominaciones se encuentra En el Camino, dirigida por David Pablos, que lidera la participación de Cinépolis Distribución con 13 postulaciones. La película compite en categorías como Mejor Película, Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Actor para Osvaldo Sánchez, Mejor Coactuación Masculina para Mariano López Sosa y Mejor Revelación Actoral para Víctor Miguel Prieto, además de contar con presencia en diversas categorías técnicas y artísticas. La producción se encuentra disponible en cines.

Por su parte, Autos, mota y rocanrol, dirigida por J. M. Cravioto, obtuvo cinco nominaciones. La película destaca por su trabajo en áreas como diseño de sonido, efectos visuales, vestuario, maquillaje y diseño de arte. Actualmente está disponible en Prime Video.

La producción Un cuento de pescadores, segunda película del director Edgar Nito, consiguió tres nominaciones en categorías técnicas, incluyendo efectos visuales y maquillaje. La cinta también está disponible en Prime Video.

Presencia internacional y reconocimiento a la animación mexicana

La película Aún es de noche en Caracas, dirigida por Marité Ugás y Mariana Rondón, participa en nueve categorías, entre ellas Mejor Guion Adaptado y Mejor Actriz para Natalia Reyes. Además, cuenta con nominaciones en diferentes apartados técnicos y artísticos. La producción está disponible en Netflix.

Asimismo, Soy Frankelda recibió dos nominaciones: Mejor Largometraje de Animación y Mejores Efectos Visuales, gracias al trabajo realizado por los hermanos Arturo Ambriz y Rodolfo Ambriz. La película se encuentra disponible en HBO MAX.

Con esta participación, Cinépolis Distribución reafirma su compromiso con la promoción del talento cinematográfico mexicano y con la distribución de historias que buscan conectar con las audiencias. La edición 68° de los Premios Ariel representará una nueva oportunidad para reconocer el trabajo de artistas, creadores y equipos técnicos que forman parte de la industria del cine nacional.

La compañía invitó al público a acompañar la ceremonia de entrega y celebrar once años de impulso al talento mexicano y a las historias que continúan fortaleciendo la cinematografía del país.