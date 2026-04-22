Crean tecnología capaz de producir agua de manantial sin extraerla de la naturaleza

Una nueva tecnología desarrollada en Colombia promete cambiar el paradigma global sobre el acceso al agua potable. Se trata de VIK-SHA, un sistema que, según sus creadores, es capaz de producir agua con características de manantial mediante procesos controlados, sin necesidad de extraerla directamente de fuentes naturales.

El desarrollo, liderado por la ingeniera colombiana Tatiana León, ha sido presentado como una solución innovadora frente a los crecientes desafíos de sostenibilidad hídrica. La tecnología ya cuenta con patentes internacionales, incluyendo registros en Estados Unidos, lo que refuerza su proyección hacia mercados globales.

De acuerdo con la información disponible, VIK-SHA surge tras años de investigación orientados a comprender la formación natural del agua de manantial. A partir de ese conocimiento, el sistema replica en condiciones controladas las propiedades físicas del agua, generando un recurso de alta pureza sin intervenir ecosistemas ni agotar reservas hídricas.

Este enfoque representa un cambio significativo en la manera en que históricamente se ha concebido el acceso al agua. Tradicionalmente, la obtención de agua potable ha dependido de la extracción directa de ríos, acuíferos y manantiales, lo que en muchos casos ha generado presiones ambientales y problemas de sostenibilidad.

En el contexto de América Latina, región que posee una de las mayores disponibilidades de agua dulce del mundo pero enfrenta retos estructurales en su gestión, tecnologías como VIK-SHA podrían abrir nuevas oportunidades. La posibilidad de producir agua de alta calidad sin depender exclusivamente de fuentes naturales plantea un modelo alternativo que podría contribuir a reducir el impacto ambiental.

“Durante mucho tiempo pensamos que el agua solo podía obtenerse de la naturaleza. Hoy sabemos que también podemos recrearla y sin dañarla. A diferencia de otras soluciones, esta tecnología no solo purifica el agua, sino que reconstruye su composición mediante una combinación de procesos físicos avanzados”, señala León.

El sistema se diferencia de otras tecnologías existentes en el mercado, como los métodos tradicionales de purificación o desalinización, al centrarse no solo en eliminar impurezas, sino en reproducir características específicas del agua de manantial. Este aspecto ha sido destacado como uno de los principales factores de innovación dentro del proyecto.

El respaldo mediante patentes internacionales constituye otro elemento clave para su posicionamiento. La protección intelectual en jurisdicciones como Estados Unidos no solo valida el carácter novedoso del desarrollo, sino que también abre la puerta a posibles alianzas comerciales, inversión extranjera y expansión en mercados con alta demanda de soluciones hídricas sostenibles.

Especialistas del sector coinciden en que la seguridad hídrica será uno de los principales desafíos de las próximas décadas, impulsado por factores como el crecimiento poblacional, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales. En este escenario, la innovación tecnológica se perfila como un componente esencial para garantizar el acceso al agua.

La propuesta de VIK-SHA se alinea con esta tendencia al plantear un modelo que reduce la dependencia de la extracción directa. Además, podría tener aplicaciones en sectores industriales, comunidades con acceso limitado al agua potable y regiones afectadas por estrés hídrico.

Más allá de su impacto técnico, el desarrollo también refleja el potencial de América Latina para generar soluciones científicas frente a problemas globales. En un entorno donde la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo limitada en comparación con otras regiones, iniciativas como esta destacan por su capacidad de innovación.

Para su creadora, el objetivo va más allá del avance tecnológico. “El futuro no es extraer más, es aprender a recrear mejor.”

Con el avance de este tipo de soluciones, el debate sobre la gestión sostenible del agua podría entrar en una nueva fase, en la que la ciencia y la tecnología desempeñen un papel cada vez más relevante en la preservación de uno de los recursos más críticos para la humanidad.