TripleTen y Liverpool sellan alianza para impulsar el empleo tecnológico en México

Ciudad de México.– En un movimiento orientado a fortalecer el ecosistema digital y ampliar las oportunidades de empleo en el sector tecnológico, TripleTen y Liverpool anunciaron una alianza estratégica que busca conectar de manera directa la capacitación especializada con las demandas reales de la industria en México.

El acuerdo se enmarca en un contexto de creciente demanda de talento digital en América Latina y posiciona a México como un mercado clave en la consolidación de hubs tecnológicos emergentes. Ambas organizaciones apuestan por un modelo de colaboración que combina formación práctica, vinculación empresarial y oportunidades concretas de inserción laboral.

La iniciativa contempla dos pilares principales. El primero es el Programa de Desarrollo de Proyectos Profesionales en UX/UI, también conocido como externship, lanzado en enero de 2026. Este programa tiene una duración de tres meses y está dirigido a estudiantes en la etapa final de su formación, así como a egresados recientes del bootcamp de diseño UX/UI de TripleTen.

A través de este esquema, los participantes trabajan en proyectos reales de Liverpool, lo que les permite adquirir experiencia práctica en entornos profesionales. Además, los estudiantes desarrollan portafolios con casos reales, un elemento clave para su inserción en el mercado laboral tecnológico.

Actualmente, un grupo de participantes colabora en la optimización de la sección de “Servicios” de la aplicación de Liverpool. Esta área integra funcionalidades como seguros, viajes y mesas de regalos, y el proyecto busca mejorar la experiencia del usuario mediante una arquitectura de contenidos más eficiente y una interfaz más intuitiva.

El proceso incluye rediseño, pruebas con usuarios reales y entrega de prototipos finales junto con documentación técnica lista para su eventual implementación. Este enfoque no solo permite validar soluciones en escenarios reales, sino que también ofrece a Liverpool la posibilidad de identificar talento de alto rendimiento en tiempo real.

De acuerdo con el esquema planteado, los estudiantes con mejor desempeño podrían integrarse formalmente a la empresa una vez concluida la pasantía, lo que refuerza el carácter práctico y orientado a resultados de la alianza.

El segundo eje de la colaboración se centra en ferias de empleo y actividades de reclutamiento. Liverpool participa activamente en estos espacios, interactuando de manera directa con estudiantes y recién graduados. La primera edición, realizada en diciembre, reunió a más de 150 participantes de TripleTen, quienes tuvieron la oportunidad de postularse a distintas posiciones dentro de la compañía.

Estas ferias están diseñadas para alinearse con las necesidades de contratación del sector retail tecnológico en México, y se prevé que continúen realizándose de forma periódica, con una calendarización basada en los resultados obtenidos en cada edición.

“La colaboración entre TripleTen y Liverpool refleja una visión compartida: desarrollar profesionales tecnológicos de alta calidad, fortalecer la innovación en el retail y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento del ecosistema tecnológico mexicano. Con este acuerdo, TripleTen refuerza su compromiso con la formación orientada a experiencias prácticas reales y a la empleabilidad de sus estudiantes”, señaló Natalia Moiola, CEO de TripleTen LATAM.

Desde una perspectiva estratégica, la alianza también fortalece el posicionamiento de Liverpool como un empleador atractivo dentro del sector tecnológico. La empresa no solo accede a talento capacitado, sino que también refuerza su imagen como una organización que invierte en innovación y desarrollo profesional.

Por su parte, TripleTen consolida su enfoque educativo basado en la empleabilidad, al integrar experiencias prácticas dentro de sus programas formativos. Este modelo responde a una tendencia creciente en la educación tecnológica, donde la experiencia real se convierte en un diferenciador clave para los nuevos profesionales.

En conjunto, la colaboración refleja un esfuerzo por cerrar la brecha entre educación y mercado laboral, un desafío recurrente en economías en transformación digital. Con iniciativas como esta, ambas compañías buscan contribuir no solo al desarrollo del talento, sino también al fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y la región.