NetSPI refuerza su liderazgo en ciberseguridad con el nombramiento de Sridhar Jayanthi como Director Interino de Producto y Tecnología

MINNEAPOLIS — NetSPI®, líder global en Penetration Testing as a Service (PTaaS), anunció el nombramiento de Sridhar Jayanthi como su nuevo Director Interino de Producto y Tecnología (Chief Product and Technology Officer). Con una amplia experiencia en liderazgo de productos y en la construcción de organizaciones de ingeniería de ciberseguridad a nivel mundial, Jayanthi asume el reto de fortalecer la innovación de la compañía y consolidar su compromiso con la seguridad proactiva.

“This is a pivotal moment for NetSPI and our clients,” dijo Aaron Shilts, presidente y director ejecutivo de NetSPI. “Sridhar’s expertise and proven ability to scale technology organizations will play a key role in enhancing the proactive security solutions we offer our clients. Together, we’ll help security teams build digital resilience and stay competitive against the constant challenges they’re facing today.”

Una nueva etapa para la innovación en ciberseguridad

El anuncio marca un paso importante para NetSPI en su estrategia de expansión y desarrollo de soluciones de seguridad proactiva. Con este movimiento, la compañía busca acelerar la evolución de su plataforma PTaaS, que permite a las organizaciones realizar pruebas de penetración continuas, identificar vulnerabilidades y reforzar su resiliencia digital ante las crecientes amenazas globales.

Sridhar Jayanthi llega con una sólida trayectoria en el sector de la ciberseguridad, aportando una visión centrada en la innovación tecnológica, la automatización y la creación de equipos de ingeniería de alto rendimiento.

Trayectoria destacada de Sridhar Jayanthi

El nuevo directivo cuenta con más de dos décadas de experiencia impulsando la innovación y el crecimiento en empresas líderes del sector. Durante más de once años trabajó en McAfee, hoy conocida como Trellix, donde fundó y dirigió el Centro de Desarrollo en India, además de formar parte del equipo ejecutivo global (Executive Leadership Team).

Posteriormente, Jayanthi desempeñó un papel clave en FireEye —actualmente Mandiant— durante cuatro años, donde lideró el desarrollo de productos de seguridad de endpoints y las operaciones internacionales, además de formar parte de su comité ejecutivo global.

También fue CEO y cofundador de PolyLogyx, una compañía especializada en seguridad de endpoints y soluciones XDR, que posteriormente fue adquirida por EclecticIQ. Tras la adquisición, se desempeñó como Gerente General de la unidad de negocios Endpoint/XDR, fortaleciendo las capacidades de detección y respuesta ante amenazas.

Su trayectoria lo posiciona como un líder con la capacidad de integrar experiencia humana, innovación tecnológica y estrategia global, factores que serán esenciales para impulsar el crecimiento de NetSPI.

Compromiso con la innovación y la seguridad proactiva

En sus primeras declaraciones como parte del equipo ejecutivo, Jayanthi destacó la posición de liderazgo de NetSPI y su visión transformadora dentro de la industria.

“NetSPI has established itself as the clear leader in security testing by combining deep human expertise with a powerful technology,” afirmó Sridhar Jayanthi. “The security industry is in need of a better approach to ongoing testing, and NetSPI is here to deliver that innovation. I look forward to working with the team to advance our proactive security capabilities, leverage automation, and create solutions that enhance the security of our clients’ everchanging attack surfaces.”

Con su llegada, NetSPI refuerza su enfoque en la automatización de procesos, la aplicación de inteligencia artificial en pruebas de penetración y el desarrollo de soluciones que permitan a las empresas adaptarse a superficies de ataque digitales cada vez más cambiantes.

Un enfoque integral para la resiliencia digital

La propuesta de valor de NetSPI se basa en una estrategia de seguridad proactiva, que combina tecnología avanzada, inteligencia operativa y conocimiento humano especializado. Su modelo PTaaS ha sido adoptado por cientos de organizaciones globales que buscan una protección constante frente a amenazas cibernéticas.

La compañía continúa desarrollando capacidades que permiten a los equipos de seguridad trabajar con mayor agilidad y confianza, gracias a la integración de análisis en tiempo real, pruebas automatizadas y soporte experto de NetSPI Labs, su centro de investigación e innovación.

Con la dirección de Sridhar Jayanthi, NetSPI planea consolidar su posición como referente mundial en seguridad ofensiva y pruebas de penetración, impulsando la resiliencia digital de empresas en múltiples sectores, desde servicios financieros y salud hasta tecnología e infraestructura crítica.

Mirando hacia el futuro

El nombramiento de Jayanthi se percibe como una señal clara del compromiso de NetSPI con la excelencia tecnológica y el crecimiento sostenido. Bajo su liderazgo, la empresa buscará expandir su presencia internacional, fortalecer su red de expertos y seguir innovando en el desarrollo de soluciones que anticipen y mitiguen los riesgos de ciberseguridad más sofisticados del entorno actual.

Con una combinación de visión estratégica, innovación tecnológica y enfoque humano, NetSPI se posiciona para seguir marcando la pauta en el mercado global de pruebas de seguridad y protección digital.