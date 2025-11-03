Teva lanza la campaña “The Other TD” para crear conciencia sobre la discinesia tardía con el apoyo del miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Terrell Davis

En plena temporada de fútbol americano, Teva Pharmaceuticals anunció el lanzamiento de “The Other TD”, una campaña educativa diseñada para aumentar la conciencia sobre la discinesia tardía (TD, por sus siglas en inglés), un trastorno del movimiento crónico que afecta a una de cada cuatro personas que utilizan ciertos medicamentos recetados para el tratamiento de condiciones de salud mental.

La iniciativa busca aprovechar la popularidad del término “TD”, comúnmente asociado a los touchdowns en el fútbol americano, para redirigir la atención hacia una “TD” diferente: la discinesia tardía. Con este juego de palabras, Teva pretende generar conversación y promover la detección temprana de un trastorno que, aunque poco visible, tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Un llamado a la acción con rostro deportivo

La farmacéutica, filial estadounidense de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA), explicó que el objetivo principal de la campaña es ayudar a las personas que podrían vivir con TD sin saberlo, así como a sus cuidadores, a reconocer los síntomas y buscar orientación médica.

El esfuerzo cuenta con el apoyo de Terrell Davis, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano y dos veces campeón del Super Bowl, reconocido tanto por sus iniciales “TD” como por su destacada carrera deportiva.

“As someone who has faced my own mental health challenges, I understand the importance of speaking out and providing support for those encountering similar obstacles,” dijo Terrell Davis, Pro Football Hall of Famer y 2x campeón. “Because of this, I am honored to be partnering with Teva to use my name and platform to increase awareness around TD and empower those who might be struggling to learn more and seek treatment.”

La discinesia tardía: un desafío silencioso

De acuerdo con datos proporcionados por Teva, unos 15,4 millones de estadounidenses viven con enfermedades mentales graves como el trastorno bipolar, la depresión mayor o la esquizofrenia. Muchos de ellos dependen de medicamentos antipsicóticos que, si bien ofrecen alivio, pueden generar movimientos involuntarios e incontrolables conocidos como discinesia tardía.

Se estima que el 25% de los pacientes que toman ciertos tratamientos de salud mental pueden desarrollar TD, una condición que puede hacer que tareas cotidianas como comer, vestirse o caminar se vuelvan complicadas. Sin embargo, Teva subraya que existen tratamientos eficaces que permiten manejar la TD sin interrumpir el tratamiento de salud mental.

Educación, recursos y apoyo para pacientes y cuidadores

La campaña “The Other TD” ofrece información educativa sobre cómo identificar los síntomas de la discinesia tardía y comprender sus efectos físicos, emocionales, sociales y funcionales. Además, incluye recursos adicionales para pacientes y guías con consejos útiles para cuidadores y familiares.

A pesar de su alcance estimado —alrededor de 785.000 personas en Estados Unidos— solo 15% recibe un diagnóstico formal y aproximadamente 5% recibe tratamiento. La subdiagnosis es particularmente alta entre jóvenes, hombres y grupos étnicos minoritarios. Entre los afroamericanos, los movimientos asociados con TD suelen ser reconocidos hasta siete años antes de que se confirme el diagnóstico.

Más allá de los síntomas visibles, el impacto de la discinesia tardía afecta profundamente la vida emocional y social de quienes la padecen. Según cifras citadas por Teva, tres de cada cuatro personas con TD afirman que el trastorno afecta severamente su capacidad de funcionar, sentirse bien y relacionarse con los demás.

Compromiso con la salud mental y el bienestar integral

“‘The Other TD’ emphasizes our commitment to TD patients seeking treatment and support, to those who may have TD but not know it, and to care partners looking to support their loved ones,” declaró Heather DeMyers, vicepresidenta de Marketing de Medicamentos Innovadores de Teva en Estados Unidos. “Ultimately, we want individuals to know if they are suffering from the impacts of TD—they are not alone. While TD may impact their daily life, there are effective treatment options available that don’t have to interfere with their mental health journey.”

La ejecutiva enfatizó que la campaña forma parte del compromiso continuo de la empresa con la educación del paciente y la concientización sobre trastornos neurológicos y psiquiátricos.

Un mensaje de esperanza

Con el respaldo de una figura deportiva icónica como Terrell Davis, Teva busca romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y sus efectos secundarios, alentando a las personas a buscar ayuda médica y diagnóstico temprano.

La iniciativa “The Other TD” se presenta como un esfuerzo significativo para mejorar la comprensión pública de la discinesia tardía, recordando que el tratamiento es posible y que la salud mental y física pueden abordarse de manera conjunta y efectiva.