PT Danantara Investment Management anuncia la lista de proveedores seleccionados para el desarrollo de tecnología ecológica de conversión de residuos en electricidad

YAKARTA, Indonesia – (GLOBE NEWSWIRE). PT Danantara Investment Management (Persero) anunció oficialmente los resultados del proceso de selección de proveedores para su proyecto de desarrollo y gestión de tecnología ambientalmente sostenible destinada a la conversión de residuos en energía eléctrica. El anuncio, realizado el viernes 31 de octubre de 2025, representa un paso decisivo en los esfuerzos de Indonesia por fomentar soluciones limpias y tecnológicas para enfrentar los desafíos energéticos y ambientales de la región.

Un proyecto clave para la energía sostenible

El comunicado, difundido a través de GlobeNewswire, detalla la lista de participantes que han superado la fase de evaluación y que ahora conforman la Selected Providers List for the Partner Selection in the Development and Management of Environmentally Friendly Technology-Based Waste Processing into Electricity.

El proyecto busca consolidar una red de socios estratégicos con experiencia comprobada en la implementación de tecnologías avanzadas de conversión de residuos sólidos en energía, conocidas como Waste-to-Energy (WtE). Esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover fuentes energéticas limpias y sostenibles.

Empresas seleccionadas

En total, 24 empresas nacionales e internacionales fueron seleccionadas por su trayectoria, capacidad técnica y compromiso con la innovación ambiental. La lista incluye a líderes globales en ingeniería, energía y tratamiento de residuos como Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering, ITOCHU Corporation, China Everbright Environment Group Limited, Kanadevia Corporation, y PT MCC Technology Indonesia (MCC), entre otros.

La lista completa de las empresas seleccionadas es la siguiente:

Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering ITOCHU Corporation China Everbright Environment Group Limited Kanadevia Corporation PT MCC Technology Indonesia (MCC) China National Environmental Protection Group Co., Ltd (CECEP) GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd. Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd SUS Indonesia Holding Limited Veolia Environmental Services Asia Pte. Ltd Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd CEVIA Enviro Inc. China Conch Venture Holding Limited China TianYing Inc PT Jinjiang Environment Indonesia Wangneng Environment Co., Ltd Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd (CSET) Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd Grandblue Environment Co., Ltd Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd QiaoYin City Management Co., Ltd

PT Danantara aclaró en su comunicado que “The order of the Participants listed above does not indicate any ranking or evaluation order”, es decir, que el orden de aparición de las empresas no representa una clasificación o jerarquía de desempeño, sino que todas cumplen con los requisitos técnicos y ambientales establecidos por la compañía.

Compromiso con la transición verde

El desarrollo de plantas de conversión de residuos en electricidad representa una oportunidad para transformar los desafíos de gestión de desechos en una fuente sostenible de energía. Con la incorporación de empresas líderes del sector, Indonesia busca posicionarse como un referente regional en soluciones WtE (Waste-to-Energy), contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La participación de corporaciones internacionales de Japón, China, Europa y el sudeste asiático demuestra el atractivo de este proyecto y su relevancia para el futuro energético de la región. Analistas locales destacan que esta iniciativa podría generar un impacto positivo en la creación de empleo, la innovación tecnológica y la cooperación internacional en materia ambiental.

Próximos pasos: emisión del RFP

En cuanto a las siguientes fases del proceso, PT Danantara informó que “With respect to the planned issuance of the Request for Proposal (RFP) Document, further details will be communicated in a separate announcement.” Esto significa que los detalles sobre la emisión del documento de licitación (RFP) se darán a conocer en un anuncio posterior, en línea con las prácticas de transparencia y gobernanza corporativa de la empresa.

Asimismo, la entidad expresó su agradecimiento a todas las compañías que participaron en el proceso, afirmando:

“We would like to express our sincere appreciation to all Participants for their attention and participation in this process.”

Una señal de avance para la inversión ambiental

Con este anuncio, PT Danantara Investment Management (Persero) reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructuras sostenibles y la promoción de tecnologías verdes. En un contexto donde los países de Asia buscan diversificar sus matrices energéticas, la apuesta de Indonesia por la conversión de residuos en electricidad podría convertirse en un modelo a seguir para otras economías emergentes.

La lista de proveedores seleccionados no solo refleja la creciente relevancia de la cooperación internacional en materia ambiental, sino también la visión estratégica de Indonesia hacia un futuro energético más limpio, eficiente y sustentable.