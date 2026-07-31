Moonline impulsa su propuesta musical con el lanzamiento de “Only Mine”, su segundo sencillo de pop-rock

Moonline presentó “Only Mine”, su segundo sencillo oficial, consolidando una nueva etapa en el desarrollo de su proyecto musical. Tras el lanzamiento de “ARDE”, la agrupación continúa construyendo una identidad propia dentro de la escena pop-rock argentina, un segmento donde las girlbands siguen siendo una presencia poco habitual.

El nuevo sencillo refleja una evolución tanto en el aspecto musical como en el visual. La producción incorpora guitarras, una base contemporánea y un estribillo de rápida identificación, mientras explora temas como la tensión, la atracción y el control. La interpretación mantiene un equilibrio entre momentos de contención y otros de mayor intensidad, reforzando el estilo que la banda busca consolidar.

Más allá del sonido, “Only Mine” evidencia una estrategia enfocada en desarrollar una propuesta integral que combina música, estética y presencia en plataformas digitales. El grupo apuesta por fortalecer su perfil dentro de una nueva generación de proyectos pop argentinos que buscan conectar con el público a través de una identidad artística consistente.

Un videoclip con enfoque cinematográfico

El lanzamiento está acompañado por un videoclip que amplía el concepto narrativo de la canción. La historia se desarrolla en una mansión convertida en el escenario de una fiesta cargada de tensión, donde cada una de las integrantes atraviesa una experiencia diferente.

La producción evita la estructura tradicional de un video de interpretación y, en cambio, apuesta por una narrativa construida mediante miradas, encuentros y situaciones que generan una constante sensación de expectativa. La fotografía nocturna y la dirección artística aportan un estilo cinematográfico que complementa la propuesta musical.

Un dato destacado de la producción es que el videoclip fue dirigido por “D”, el mismo director de “RAGE” y “Uff Baby”, considerados los videoclips de mayor impacto de K4OS, el grupo hermano de Moonline.

Una identidad basada en el trabajo grupal

Uno de los elementos que diferencia a Moonline dentro del panorama musical es que sus cuatro integrantes participan tanto en la interpretación vocal como en la ejecución instrumental. Esta decisión artística les permite alejarse del formato tradicional de artistas solistas acompañados por músicos de apoyo y refuerza la identidad colectiva de la banda.

Con apenas dos lanzamientos oficiales, Moonline comienza a consolidar una imagen reconocible basada en el pop-rock, la energía grupal y una propuesta visual cada vez más elaborada. Tanto “ARDE” como “Only Mine” muestran una evolución en términos de producción, presupuesto y alcance, reflejando el interés del grupo por ampliar su presencia dentro de la industria musical.

El crecimiento del proyecto también genera expectativas sobre sus próximos movimientos. La evolución observada entre sus dos primeros sencillos sugiere que la agrupación continuará apostando por producciones de mayor escala, tanto en el apartado musical como en el audiovisual, mientras fortalece su posicionamiento dentro del mercado.

Ficha técnica del sencillo

La letra de “Only Mine” fue escrita por Luciana Debenedetti, Camila Dalto, Malena Vexina e Isabella Chizzini. La música estuvo a cargo de Luciana “Lulo” Debenedetti, Camila Dalto, Malena “Lena” Vexina, Isabella Chizzini e Iván “Shimo” Santoro.

La producción y mezcla fueron realizadas por Ariel Lippo y Alejandro Aveggio, mientras que el mastering estuvo a cargo de Facundo González Ulloque. El sencillo fue publicado bajo el sello Dalto Records, con Dalto SRL como editorial y distribución de Dalto Records.

Producción del videoclip

El videoclip fue dirigido por Lucas Dalto, con producción de Estudio 219 y Victoria Santucho. La dirección de fotografía también estuvo a cargo de Lucas Dalto, mientras que Nicolás Giuffrida participó como camarógrafo y Alex Escudero como asistente de cámara.

El equipo técnico incluyó a Analía Leiva como responsable de iluminación, Azul Catalan como asistente de gaffer, Fátima Swysen y Malena Arias en vestuario y maquillaje, e Inti Ramírez en peinado. La edición y corrección de color fueron realizadas por Estudio 219, con Mateo Dubini como asistente de producción.

La grabación se realizó en Locaciones Ohpen, utilizando formato ProRes 422 HQ 4K. El videoclip fue estrenado oficialmente el 30 de julio de 2026 y su distribución se realizó a través de YouTube.