Regalos corporativos anticipados ganan relevancia como estrategia para optimizar costos y liquidez empresarial

La planificación anticipada de los regalos corporativos se ha convertido en una estrategia cada vez más utilizada por empresas que buscan proteger su liquidez y optimizar sus presupuestos antes del cierre del año fiscal. En un contexto donde la inflación estacional, la alta demanda y las limitaciones logísticas pueden elevar significativamente los costos durante noviembre y diciembre, organizaciones de distintos tamaños están adelantando sus procesos de adquisición para asegurar mejores condiciones comerciales.

Especialistas del sector sostienen que la compra de incentivos corporativos durante el tercer trimestre del año permite minimizar el impacto de los incrementos de precios que suelen registrarse en los últimos meses del calendario, además de facilitar una mejor administración del flujo de efectivo y reducir riesgos asociados con la disponibilidad de inventario.

La práctica resulta especialmente relevante para startups y pequeñas y medianas empresas (PyMEs), cuyos recursos financieros suelen requerir una planificación más precisa para afrontar obligaciones como el pago de aguinaldos, cierres fiscales y balances financieros.

Anticipar compras fortalece la liquidez empresarial

Dentro del entorno corporativo, mantener liquidez suficiente durante el último trimestre representa uno de los principales desafíos para las áreas financieras. De acuerdo con Diego Castro, CEO de Tequila Design, la programación anticipada de los incentivos empresariales permite distribuir mejor los recursos disponibles.

“Comprar regalos corporativos e incentivos de fin de año en el último trimestre suele saturar las áreas de compras y recursos humanos, comprometiendo la liquidez en un periodo donde coinciden obligaciones prioritarias como pagos de aguinaldos, cierres fiscales y balances de fin de año.»

Diversos modelos de análisis en finanzas corporativas respaldan que trasladar estas decisiones al tercer trimestre ayuda a asegurar precios antes de los ajustes inflacionarios de fin de año, optimizar el uso del capital de trabajo y garantizar entregas oportunas durante la temporada de mayor demanda.

Según explica la compañía, comprometer únicamente una fracción del capital inicial permite mantener flexibilidad operativa sin afectar otras necesidades estratégicas de la organización.

La personalización impulsa el valor de los regalos corporativos

El mercado de incentivos empresariales también ha evolucionado hacia propuestas de mayor diferenciación. En lugar de recurrir a artículos promocionales tradicionales, muchas compañías buscan obsequios personalizados que fortalezcan la identidad de marca y contribuyan a consolidar relaciones comerciales de largo plazo.

En ese contexto, Tequila Design ha desarrollado una propuesta basada en la hiper personalización de botellas de tequila dirigidas al segmento corporativo. La empresa considera que este tipo de productos aporta un mayor nivel de recordación de marca durante reuniones ejecutivas, programas de fidelización y reconocimientos institucionales.

El tequila, además, continúa consolidándose como uno de los símbolos más representativos de la identidad mexicana dentro del ámbito empresarial. De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), actualmente existen más de 1.700 marcas certificadas en el país, reflejando la importancia y sofisticación que ha alcanzado esta industria.

La compañía señala que ofrece opciones de personalización para distintos formatos de botella, incluyendo presentaciones Master (750 ml), Medium (375 ml), Pocket (100 ml) y Vaso Tequilero (60 ml), orientadas a diferentes necesidades corporativas.

Summer Rewards apuesta por la reserva anticipada

Como respuesta a las necesidades de planificación financiera de las empresas, Tequila Design desarrolló el programa Summer Rewards, una iniciativa enfocada en facilitar la adquisición anticipada de regalos corporativos mediante un esquema de reserva programada.

“El programa busca eficientar la adquisición de regalos corporativos de alta gama mediante un esquema de reserva anticipada. Las organizaciones pueden congelar sus pedidos con un 20 por ciento de anticipo, garantizando la fabricación oportuna del producto y su resguardo sin costo en almacén hasta la fecha requerida de entrega durante el cuarto trimestre”, destaca Diego Castro.

El programa concentra en un solo proveedor el diseño, la producción y la logística de los pedidos corporativos. Entre sus características se encuentran la posibilidad de reservar con un anticipo del 20%, acceder a una bonificación de hasta un 20% en producto, obtener diseño personalizado y empaque individual sin costo adicional, además del almacenamiento seguro hasta la fecha de entrega acordada.

Como ejemplo del esquema de bonificación, la empresa explica que una compra de 20 botellas permite recibir 24 unidades; un pedido de 50 botellas se convierte en 60, mientras que una adquisición de 100 botellas alcanza un total de 120 unidades.

La compañía también señala que empresas nacionales e internacionales como Hershey’s, Siemens, Dell Technologies, Caterpillar, Grupo México, Bachoco, DSV, Cementos Moctezuma, Cemex, Rotoplas, Stihl, DuPont y Heinz han recurrido a sus servicios para desarrollar programas de reconocimiento institucional en diferentes momentos del año.

Con el incremento de la planificación financiera dentro del sector empresarial, las estrategias de compra anticipada continúan posicionándose como una alternativa para mejorar la eficiencia presupuestaria, reducir riesgos operativos y fortalecer las relaciones corporativas mediante programas de incentivos personalizados.