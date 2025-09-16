Monaco Classic Week: punto de encuentro global para la comunidad náutica

MÓNACO, (GlobeNewswire).– La más reciente edición de Monaco Classic Week reafirmó su papel como vitrina internacional del yachting clásico, atrayendo a tripulaciones, clubes náuticos y embarcaciones históricas de todo el mundo al prestigioso Yacht Club de Monaco.

Durante la semana, más de 150 embarcaciones vintage permanecieron amarradas en las instalaciones del club, mientras unas 50 participaron en competencias en el mar. Entre ellas, 20 superan el siglo de antigüedad, un verdadero tesoro flotante que refleja la riqueza del patrimonio marítimo mundial.

Joyas históricas en exhibición

Los asistentes pudieron apreciar embarcaciones legendarias como Kismet (1898), Viola (1908) y Madcap (1874), reconocido como el pilot cutter más antiguo aún en navegación. También se celebraron hitos especiales: Partridge (1885) cumplió 140 años y Mariette (1915) llegó a su 110 aniversario.

Asimismo, destacó la participación del 15M IR Mariska (1908) con la tripulación del Manhattan Yacht Club y el Black Swan (1899), que este año recibió a representantes del Amaala Yacht Club de Arabia Saudita, nación que proyecta un futuro vinculado al mar y la sostenibilidad.

Arabia Saudita apuesta por la sostenibilidad marítima

“At Amaala, we are inaugurating a new marina and a new yacht club, but in fact, Saudi Arabia has a long-standing tradition in sailing and maritime heritage”, explicó Rosanna Chopra, Directora Ejecutiva de Red Sea Global.

La ejecutiva destacó que el nuevo desarrollo saudí no solo busca un alto nivel de hospitalidad, sino también un fuerte compromiso con la preservación y regeneración del medio marino. El objetivo es obtener la certificación “La Belle Classe Destinations”, otorgada por el Yacht Club de Monaco a destinos que demuestran comprensión profunda de la ética marina y responsabilidad ambiental.

Chopra añadió: “We’re also launching a new marine life institute, Coralium, a concrete expression of our commitment to ocean health and regeneration. It’s incredible to be here. There are so many beautiful boats and inspiring people, all genuinely dedicated to preserving the legacy of sailing”.

Formación global y cooperación internacional

La Belle Classe Academy, centro de formación del Yacht Club de Monaco, sirvió como base para nuevos programas de entrenamiento inmersivo. Estos se desarrollan bajo la modalidad de shadowing, permitiendo que clubes y marinas de todo el mundo accedan a experiencias prácticas y conocimiento especializado.

La presencia de delegaciones internacionales ratificó el espíritu de intercambio cultural y técnico. Para Michael Fortenbaugh, comodoro del Manhattan Yacht Club, la relación con Mónaco es de larga data: “The Manhattan Yacht Club and the Yacht Club de Monaco have been working together since 1988. There’s no other event in the world quite like Monaco Classic Week, with its extraordinary spirit and camaraderie. The atmosphere here is truly world-class”.

Reconocimiento desde la Federación Saudí

Por su parte, Hassan Kabbani, presidente de la Saudi Sailing Federation, elogió el prestigio del Yacht Club de Monaco: “The Yacht Club de Monaco is a prestigious and well-established institution, and it’s a real pleasure to be connected with them”.

Kabbani resaltó además la importancia de la regata: “Monaco Classic Week is one of the most important regattas for classic yachts, and we are proud to be here with Black Swan – he continues – The Amaala Yacht Club is located in a well-sheltered bay with steady winds. We offer a wide range of water sports such as diving, snorkeling, kayaking, windsurfing, and kitesurfing. All of these are easily accessible there, making it an ideal destination for the winter season”.

Innovación sostenible en el sector náutico

La participación del Amaala Yacht Club fue posible gracias a la colaboración con M3, consultora marítima con sede en Mónaco. Esta firma también organiza la quinta edición del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, evento internacional que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre y que pondrá el foco en las innovaciones sostenibles para el sector náutico.

Un evento símbolo de unidad

Con una flota diversa y la participación de tripulaciones de múltiples países, Monaco Classic Week se consolida como un espacio único de encuentro, tradición y visión de futuro para la comunidad global del yachting clásico.