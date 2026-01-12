Los acorazados europeos impulsan la nueva actualización de World of Warships en 2026

Nicosia. La desarrolladora y editora Wargaming inició el año con una actualización de gran alcance para World of Warships, su principal título de combate naval multijugador. La nueva versión incorpora una línea completa de acorazados europeos en acceso anticipado, un evento especial centrado en el histórico submarino francés Surcouf, un comandante en colaboración con un creador de contenido digital y un proyecto cultural que vincula al juego con museos navales de Estados Unidos.

La actualización refleja la estrategia de Wargaming de mantener una expansión constante del contenido jugable, al tiempo que refuerza su posicionamiento como plataforma de entretenimiento con elementos históricos y colaboraciones comerciales. Según la compañía, los jugadores podrán acceder a nuevos barcos, comandantes y misiones, así como a iniciativas externas que conectan el videojuego con la preservación del patrimonio marítimo.

Nuevos acorazados europeos en acceso anticipado

El eje central de la actualización es la incorporación de una nueva línea de acorazados paneuropeos que ya se encuentran disponibles en acceso anticipado. Se trata de siete buques distribuidos en distintos niveles de progresión: Yavuz Sultan Selim, Tegetthoff, Laudon, Chios, Enigheten, Gustav den Store y Thor. Estos barcos están diseñados para ofrecer una experiencia diferenciada dentro de la categoría de acorazados, con torpedos de largo alcance y sistemas de ocultación más eficaces de lo habitual.

A partir del nivel V, los buques incorporan el consumible Potencia de Emergencia del Motor, que permite reposicionamientos rápidos en combate, mientras que desde el nivel VIII se suma el Radar de Vigilancia. Estas características apuntan a un estilo de juego más dinámico, orientado a la maniobra y al control táctico del campo de batalla.

Para acompañar el lanzamiento, Wargaming introdujo un nuevo Pase de evento con dos líneas de progresión. Entre las recompensas se incluyen camuflajes, contenedores especiales y dos de los nuevos acorazados europeos. El pase también está vinculado a la colección “Honor, integridad, virtud”, inspirada en el vicealmirante australiano John Augustine Collins. Completar esta colección desbloquea al primer comandante único de la Commonwealth dentro del juego, con talentos exclusivos y habilidades mejoradas.

El evento “Salvamento para la victoria” y el submarino Surcouf

Otro de los pilares de la actualización es el evento especial “Salvamento para la victoria”, que se activará a partir del 5 de febrero, durante la última semana del ciclo de actualización. El evento permite a los jugadores combinar e intercambiar recursos del juego para desbloquear recompensas, entre ellas varios buques premium de alto nivel pertenecientes a distintas naciones.

El principal incentivo es el legendario submarino francés Surcouf, un buque histórico de nivel X con una configuración poco habitual. Está armado con múltiples tubos lanzatorpedos, una torreta con cañones de 203 milímetros y capacidad para ataques aéreos antisubmarinos. A diferencia de otros submarinos del juego, el Surcouf no dispone de sonar ni de torpedos de guía acústica, lo que limita su desempeño bajo el agua y lo orienta principalmente al combate en superficie.

Colaboración con creadores de contenido

La actualización también refuerza la relación de World of Warships con la economía de creadores digitales. El youtuber martincitopants se incorpora al juego como comandante bajo el nombre de Captain Mart. Los jugadores podrán desbloquearlo mediante una misión especial que se activará con un código promocional difundido en redes sociales, además de acceder a un camuflaje permanente y una bandera personalizada.

Esta colaboración se inscribe en una tendencia creciente dentro de la industria de los videojuegos, donde los creadores de contenido actúan como socios estratégicos para ampliar el alcance comercial y fortalecer la comunidad de usuarios.

Un proyecto cultural con impacto más allá del juego

Más allá del contenido jugable, Wargaming anunció el lanzamiento del calendario Atlas de Museos Navales 2026. El proyecto fue desarrollado junto a 12 museos navales estadounidenses y rinde homenaje a buques históricos que marcaron el desarrollo marítimo de Estados Unidos. Incluye un calendario físico de colección y una versión digital gratuita integrada con misiones dentro del juego.

Como parte de la iniciativa, la empresa donará su parte de los beneficios obtenidos por la venta del calendario físico a la Asociación de Barcos Navales Históricos, apoyando así los esfuerzos de preservación del patrimonio naval. Con esta actualización, World of Warships combina expansión comercial, colaboración cultural y renovación de su oferta de entretenimiento para iniciar 2026.