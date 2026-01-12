HONOR presenta en Europa el Magic8 Pro, su apuesta premium con IA para liderar la fotografía móvil

Madrid. La compañía tecnológica HONOR anunció el lanzamiento en Europa del HONOR Magic8 Pro, su nuevo smartphone insignia, con el que busca reforzar su posicionamiento en el segmento premium mediante una combinación de fotografía impulsada por inteligencia artificial (IA), alto rendimiento y una experiencia de usuario centrada en agentes inteligentes. El dispositivo llega al mercado europeo como una de las principales apuestas de la marca para 2026, en un contexto de creciente competencia en la gama alta de teléfonos inteligentes.

El HONOR Magic8 Pro ha sido diseñado para establecer un nuevo estándar en la experiencia de los smartphones de alta gama, integrando capacidades avanzadas de imagen con IA, potencia de procesamiento de última generación y un sistema operativo orientado a la interacción inteligente. Durante la presentación, la compañía destacó que el equipo busca responder tanto a usuarios creativos como a consumidores que demandan productividad, autonomía y conectividad dentro de un ecosistema digital integrado.

«Estamos encantados de presentar HONOR Magic8 Pro en Europa», afirmó James Li, director ejecutivo de HONOR. «Este dispositivo representa un importante avance, no solo en la fotografía móvil, sino en la experiencia del smartphone en su conjunto, impulsado por nuestro profundo compromiso con la innovación en IA. Magic8 Pro integra a la perfección las tecnologías pioneras de imagen con IA de HONOR con una óptica computacional avanzada, lo que permite a todos los usuarios capturar a nivel profesional la claridad, el color y la emoción en cada fotograma. Pero nuestra visión va más allá de la propia lente, con su agente de IA centrado en el ser humano, Magic8 Pro comprende realmente la intención del usuario, convirtiéndose en un compañero de IA intuitivo que aúna arte, inteligencia y una interacción fluida como nunca se había visto».

Fotografía con IA como eje estratégico

Uno de los principales diferenciadores del Magic8 Pro es su sistema de cámara AiMAGE, que incorpora una cámara teleobjetivo ultra nocturna de 200 megapíxeles con un sensor de gran tamaño, apertura f/2,6, estabilización óptica (OIS) y zoom óptico de 3,7x. Según la compañía, esta configuración permite una mayor captación de luz y un nivel de detalle superior, incluso en tomas a larga distancia o en condiciones de baja iluminación.

El conjunto fotográfico se completa con una cámara principal ultranoche de 50 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP, orientadas tanto a retratos como a paisajes. HONOR también ha integrado un modelo de estabilización adaptativa con IA que incrementa de forma significativa la probabilidad de obtener imágenes nítidas con zoom, sin necesidad de trípode, alcanzando estándares de estabilidad certificados por la industria.

A esto se suma Magic Color, descrito por la empresa como el primer procesador de color con IA del sector, capaz de gestionar más de 16 millones de colores mediante algoritmos de deep learning y procesamiento colaborativo entre el dispositivo y la nube. Esta tecnología permite a los usuarios aplicar estilos cinematográficos, tonos profesionales o plantillas personalizadas directamente desde la cámara.

IA integrada y experiencia de usuario

Más allá de la fotografía, el Magic8 Pro incorpora agentes de IA diseñados para facilitar la edición de imágenes, la configuración del sistema y la interacción contextual. Funciones como AI Eraser, AI Outpainting o AI Cutout permiten modificar imágenes complejas con un solo toque o mediante comandos de voz. Un botón físico dedicado a la IA facilita el acceso rápido a estas herramientas, incluso desde la pantalla de bloqueo.

El dispositivo opera con MagicOS 10, que introduce un diseño visual translúcido y una mayor integración entre aplicaciones y dispositivos. En materia de seguridad, HONOR ha incorporado sistemas de detección de deepfakes y clonación de voz para proteger las comunicaciones en tiempo real, una funcionalidad alineada con las crecientes preocupaciones sobre fraude digital.

El terminal llega además con Google Gemini preinstalado, lo que permite a los usuarios interactuar mediante texto, voz o imágenes y acceder a herramientas avanzadas de asistencia, traducción en tiempo real y comprensión visual.

Rendimiento, batería y disponibilidad

En términos de rendimiento, el Magic8 Pro está equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, orientada a ofrecer mejoras significativas en potencia gráfica y capacidades de IA. La batería de silicio y carbono de 6.270 mAh promete autonomía para toda la jornada, complementada con carga rápida de hasta 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica.

El HONOR Magic8 Pro estará disponible en Europa a partir del 12 de enero en tres colores —Sunrise Gold, Sky Cyan y Black— con un precio de venta recomendado de 1.299 euros. Como parte del lanzamiento, la compañía ofrecerá un bundle promocional que incluye tablet, accesorios y wearables, reforzando su estrategia de ecosistema en el mercado europeo.