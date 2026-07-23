Cinco días con Lara llegará a un nuevo pase en Madrid con un documental que explora la resiliencia y el recorrido de la actriz Lara Martorell

La productora The Other Side Films anunció un nuevo pase de su largometraje documental Cinco días con Lara, una obra dirigida por Kiko Prada que invita al público a recorrer la historia de la actriz Lara Martorell a través de un viaje personal por algunos de los escenarios más representativos de Asturias. La proyección tendrá lugar el sábado 25 de julio a las 19:00 horas en el Palacio de la Prensa, ubicado en la Plaza de Callao de Madrid.

El documental se presenta como una propuesta centrada en la experiencia humana y el proceso de superación de su protagonista, ofreciendo un recorrido por los momentos que marcaron su vida y el camino que la llevó a consolidarse como actriz. La producción combina conversaciones, paisajes y recuerdos para construir un relato que busca conectar con el espectador desde una perspectiva cercana y reflexiva.

La película es una producción de The Other Side Films y cuenta con la producción asociada de Autocinema Ink, empresa con sede en México. A lo largo de cinco días, el director Kiko Prada y Lara Martorell recorren diferentes puntos emblemáticos del Principado de Asturias mientras reconstruyen episodios fundamentales de la vida de la actriz.

Un recorrido por Asturias como escenario del relato

Durante el documental, ambos visitan lugares como el Torreón de Peñudes, Vidosa, Covadonga, Cangas de Onís, Cueva Huerta y Bulnes. Estos escenarios sirven como hilo conductor para abordar distintas etapas de la vida de Martorell, desde su infancia hasta su desarrollo profesional, incluyendo los desafíos personales que enfrentó y su proceso de transición.

La obra utiliza el entorno natural e histórico de Asturias para acompañar una narrativa que combina recuerdos, conversaciones y reflexiones sobre la identidad, la memoria y la capacidad de reconstruirse después de experiencias difíciles.

Según la información difundida por la producción, Cinco días con Lara busca ir más allá de un relato centrado exclusivamente en la diversidad. El largometraje plantea una mirada sobre la búsqueda de uno mismo, la resiliencia y la posibilidad de encontrar nuevos comienzos a través del reconocimiento del pasado.

La propuesta documental apuesta por un formato íntimo, donde la conversación entre director y protagonista se convierte en el principal recurso narrativo para acercar al público a una historia contada desde la experiencia personal.

Una historia narrada desde la experiencia personal

Uno de los elementos centrales del documental es la decisión de Lara Martorell de compartir públicamente algunos de los episodios más complejos de su vida. La producción destaca que la actriz aborda esos momentos desde una perspectiva serena y reflexiva, evitando un enfoque basado en el victimismo.

La protagonista resume esa visión con una frase que se convierte en uno de los ejes del documental al afirmar que desea contar su historia “no desde la herida, sino desde la cicatriz”, una reflexión que define el tono de una obra orientada a mostrar la importancia de comprender el origen de las experiencias difíciles y el proceso de transformación personal.

El documental presenta así un relato que alterna momentos de gran carga emocional con otros marcados por la esperanza y la capacidad de reconstrucción, ofreciendo una visión sobre cómo las experiencias del pasado pueden convertirse en parte del crecimiento personal.

Con este nuevo pase en Madrid, Cinco días con Lara continúa su recorrido de exhibiciones, acercando al público una producción que combina el paisaje asturiano con una historia profundamente humana. La película busca abrir espacios para la reflexión sobre la identidad, la memoria y la resiliencia, al tiempo que consolida la colaboración entre The Other Side Films y Autocinema Ink en una propuesta documental que pone el foco en las experiencias personales como motor de una narrativa cinematográfica.