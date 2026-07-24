TIJUANA, TODAVÍA llegará al Festival Internacional de Cine de Venecia con su estreno mundial

CIUDAD DE MÉXICO. — La película mexicana TIJUANA, TODAVÍA tendrá su estreno mundial en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, tras completar su proceso de desarrollo y producción dentro de la decimocuarta edición (2025–2026) de Biennale College Cinema, iniciativa de La Biennale di Venezia destinada a impulsar largometrajes independientes de bajo presupuesto con proyección internacional.

La selección representa un importante reconocimiento para la producción, que además obtuvo un apoyo financiero de €200,000.00 euros otorgado por La Biennale di Venezia. El programa, creado en 2012 por el Festival Internacional de Cine de Venecia, ofrece acompañamiento creativo, formación especializada y recursos económicos para que cineastas de distintos países puedan desarrollar proyectos con potencial de exhibición internacional.

Con este respaldo, TIJUANA, TODAVÍA se suma a la programación oficial del reconocido certamen cinematográfico, consolidando su presencia en uno de los escenarios más importantes de la industria audiovisual.

Una historia sobre identidad, migración y pertenencia

Protagonizada por Humberto Busto y Petr Filimonov, la película plantea una visión distinta de la ciudad fronteriza de Tijuana, alejándose de las narrativas centradas exclusivamente en la violencia para abordar temas como el exilio, la migración y la identidad queer desde una perspectiva más íntima y humana.

La historia sigue a Chava, interpretado por Humberto Busto, un hombre que está por cumplir cincuenta años y divide su rutina entre cantar en un coro gay y trabajar en el autolavado de su familia. Paralelamente, Maksim, interpretado por Petr Filimonov, es un joven queer que huyó de San Petersburgo para evitar ser reclutado en la guerra de Ucrania y espera la resolución de su solicitud de asilo en un albergue ubicado en Playas de Tijuana.

Ambos personajes establecen contacto inicialmente a través de una aplicación de encuentros, donde la comunicación digital se convierte en un refugio frente a sus respectivas circunstancias. Sin embargo, un cambio en las políticas migratorias y la cancelación de citas internacionales altera el rumbo de la historia, llevando a Maksim a buscar un encuentro presencial con Chava.

A partir de ese momento, ambos deberán enfrentar los desafíos del exilio, las heridas del pasado y la búsqueda de un sentido de pertenencia dentro de un territorio marcado por las divisiones y las transformaciones sociales.

El director explicó que la película nace de experiencias personales relacionadas con la migración y la identidad, proponiendo una mirada distinta sobre la frontera y las historias compartidas por quienes viven procesos de desplazamiento.

«Para mí, su historia representa la capacidad humana de reconstruir el sentido de pertenencia justo en el lugar donde alguna vez nos quebramos», destaca el realizador sobre este encuentro que conecta la realidad tijuanense con los desplazamientos globales contemporáneos.

Biennale College Cinema impulsa la producción

Biennale College Cinema fue creado por el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2012 como un laboratorio internacional de formación avanzada orientado al desarrollo de largometrajes independientes de bajo presupuesto. Además del financiamiento, el programa brinda asesoría artística y técnica para acompañar cada proyecto desde su etapa inicial hasta su exhibición en festivales internacionales.

La incorporación de TIJUANA, TODAVÍA a este programa permitió que la producción mexicana completara su desarrollo con apoyo institucional y alcanzara una plataforma de exhibición de alcance global.

Para el equipo de producción, el estreno en Venecia representa una oportunidad para llevar una historia profundamente ligada a la realidad fronteriza hacia una audiencia internacional, al tiempo que fortalece la presencia del cine mexicano en el circuito cinematográfico mundial.

El actor Humberto Busto destacó el significado que tiene este proyecto tanto para el elenco como para todas las personas involucradas en la producción.

«Nunca en mi vida había sentido tanta emoción al presentar un proyecto. Llegar a la proyección de esta película en Venecia es el resultado de un año intenso de labor creativa junto al director Gabriel Gutiérrez Morales, de la mano de toda la gente de Tijuana, del equipo técnico y del colectivo LGBT+ que se sumó a este esfuerzo. Representa la posibilidad de compartir con el mundo nuestro punto de vista, la forma en que nos vemos, cómo queremos ser representados y las problemáticas actuales que nos mueven y nos preocupan, con las cuales queremos entablar un diálogo. Estar aquí es un privilegio, un honor y una celebración enorme a tanto trabajo», comentó Humberto Busto.

Con su estreno mundial previsto para la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, TIJUANA, TODAVÍA buscará ampliar el alcance internacional del cine mexicano mediante una propuesta que explora temas contemporáneos de identidad, migración y pertenencia desde una perspectiva personal y social.