La inteligencia artificial redefine el marketing y obliga a las marcas a competir dentro de las respuestas, advierte Neil Patel

Ciudad de México.— La inteligencia artificial está modificando de forma estructural la manera en que las empresas captan clientes, redefiniendo el marketing digital y obligando a las marcas a competir no solo por clics, sino por presencia dentro de las respuestas generadas por plataformas tecnológicas. Así lo afirmó Neil Patel, cofundador de NP Digital, durante un encuentro con directores de marketing y líderes empresariales en México.

El especialista describió este proceso como “el gran reinicio de la búsqueda”, en referencia al cambio profundo en el comportamiento de los consumidores, quienes ahora toman decisiones sin necesidad de visitar directamente una página web. Según explicó, los usuarios formulan preguntas en plataformas impulsadas por inteligencia artificial, reciben respuestas sintetizadas y, a partir de ellas, construyen opiniones que influyen directamente en sus decisiones de compra.

Este cambio marca una ruptura con el modelo tradicional del marketing digital, centrado durante años en atraer tráfico a los sitios web corporativos. En el nuevo entorno, el punto de decisión ocurre antes del clic, dentro del propio ecosistema digital donde operan los sistemas de inteligencia artificial.

A escala global, el volumen de actividad digital refleja la magnitud de esta transformación. Cada día se registran 13.7 billones de búsquedas en internet, de las cuales 6.5 billones corresponden a Instagram y más de 3 billones a Google. En este contexto, herramientas como ChatGPT y otras plataformas similares han alterado la forma en que los consumidores investigan productos y servicios, al ofrecer respuestas directas que resumen opciones disponibles en el mercado.

México avanza por encima del promedio global en adopción de inteligencia artificial

El avance de esta tecnología es especialmente significativo en México, donde la adopción supera los niveles promedio mundiales. Actualmente, el país ocupa el quinto lugar en América Latina en número de empresas que utilizan inteligencia artificial, principalmente en áreas como procesos de tecnología de la información, analítica de negocio, monitoreo y seguridad.

Además, el 66% de los usuarios mexicanos ya emplea herramientas de inteligencia artificial, por encima del promedio global de 62%. En el ámbito corporativo, el 81% de las empresas está utilizando o planea utilizar esta tecnología, mientras que el 38% ya la ha integrado en la gestión de sus proyectos.

Las perspectivas económicas también reflejan un crecimiento acelerado. El mercado de inteligencia artificial generativa en México, valorado en 219 millones de dólares en 2024, podría alcanzar los 940 millones de dólares en 2033, de acuerdo con estimaciones de la industria. Paralelamente, el social commerce superaría los 5 mil millones de dólares, impulsado por el comercio a través de influencers y las compras dentro de plataformas digitales.

Para Patel, el impacto va más allá de la tecnología y afecta directamente la competencia empresarial. El ejecutivo afirmó que “hoy las plataformas usan IA para decidir qué contenido ven los usuarios, qué productos se recomiendan, qué marcas obtienen exposición y qué creadores consiguen alcance y este descubrimiento ocurre cada vez más antes de que los usuarios visiten un sitio web”.

Este fenómeno implica, según explicó, que las empresas deben replantear aspectos fundamentales de su estrategia, desde el posicionamiento en buscadores hasta el diseño de productos y la experiencia del cliente. La revolución de la IA está obligando a las empresas a replantear completamente su forma de competir, ya que más clics no significan necesariamente más compradores. El cambio es de clics a menciones de la marca, a citas, a sentimientos y a ingresos, puntualizó.

Adaptarse rápidamente será determinante para la competitividad

El nuevo entorno digital está generando ventajas claras para las empresas que adoptan la inteligencia artificial con rapidez. Patel recomendó a las marcas implementar estrategias omnicanal, optimizar sus recursos para mejorar la conversión y fortalecer su reputación mediante reseñas positivas y presencia digital estratégica.

También destacó la importancia de construir audiencias propias y aprovechar los datos de primera mano, así como integrar la inteligencia artificial en todas las áreas del marketing y la experiencia del cliente.

Según el experto, el crecimiento empresarial dependerá cada vez más de la capacidad de ejecución y adaptación tecnológica. Las compañías que logren posicionarse dentro de los ecosistemas de inteligencia artificial tendrán mayores probabilidades de influir en las decisiones de los consumidores.

En este nuevo escenario, la velocidad de implementación se convierte en un factor crítico. Las empresas que actúen con rapidez podrán obtener ventajas competitivas sostenibles, mientras que aquellas que mantengan modelos tradicionales corren el riesgo de perder relevancia en un mercado donde la inteligencia artificial ya define qué marcas son visibles y cuáles quedan fuera del radar del consumidor.