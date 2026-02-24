Documental “Pola Weiss” llegará a cines y recintos culturales de México con una propuesta expandida

CIUDAD DE MÉXICO.– El largometraje documental “Pola Weiss”, dirigido por Alejandra Arrieta, se estrenará el próximo 5 de marzo en salas de Cinemex y en espacios culturales de México, en una apuesta que combina exhibición cinematográfica y una experiencia artística expandida. El proyecto rescata la trayectoria de Pola Weiss, considerada una figura clave en el desarrollo del videoarte en el país y una creadora cuya obra anticipó debates contemporáneos sobre tecnología, identidad y representación.

El lanzamiento también incorpora la recreación de “Mi corazón”, la videoinstalación más emblemática de la artista, que será presentada en el Centro de Cultura Digital como parte de una estrategia que busca ampliar el alcance cultural y educativo del documental, al tiempo que fortalece la oferta de contenidos audiovisuales en el circuito cultural mexicano.

La producción se inserta en un contexto en el que la industria cultural regional busca diversificar sus contenidos y capitalizar el interés por producciones documentales que revalorizan figuras históricas y aportan nuevas perspectivas sobre el arte y la sociedad.

Una obra que dialoga con el presente

El documental es resultado de un proceso de investigación que, según sus realizadores, supera esfuerzos académicos y audiovisuales anteriores sobre la artista. Weiss destacó por explorar la autorreferencialidad mediante el uso de pantallas y por incorporar la tecnología como parte central de la experiencia humana, elementos que hoy forman parte del lenguaje visual contemporáneo.

Además de su innovación estética, la artista marcó un precedente institucional al convertirse en la primera persona en México en producir videoarte y en obtener un título universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México mediante una tesis en formato de video.

La propuesta cinematográfica también examina temas como el cuerpo femenino politizado, la crítica a la televisión como herramienta cultural y económica, y las construcciones sociales en torno a la mujer y la salud mental. Estos ejes dialogan con debates actuales impulsados por movimientos sociales y culturales en México y otros países de la región.

“Personalmente, creo que hay algo muy poderoso en la historia de Pola que conecta con las mujeres a un nivel de sororidad y espero que, a través del documental, nuevas generaciones encuentren inspiración en su vida, obra y convicciones”, afirma la directora Alejandra Arrieta.

El enfoque del documental busca no solo preservar la memoria artística, sino también posicionar la obra de Weiss dentro del panorama contemporáneo, donde el videoarte se ha consolidado como una disciplina relevante en museos, galerías y plataformas digitales.

Una estrategia de exhibición que combina cine e instalación

Como parte del lanzamiento, el proyecto incorpora la recreación de “Mi corazón”, considerada la obra más representativa de la artista. Esta videoinstalación vincula la devastación causada por el terremoto de 1985 en Ciudad de México con una experiencia personal de la creadora, en una narrativa que combina memoria colectiva e intimidad.

La instalación iniciará su exhibición entre el 24 de febrero y el 1 de marzo en el Centro de Cultura Digital, en horario de 11:00 a 18:00 horas, como antesala al estreno en salas comerciales y recintos culturales. Posteriormente, los organizadores prevén anunciar nuevas sedes como parte de una itinerancia nacional.

La recreación fue posible gracias a la recuperación de planos y archivos originales identificados durante el proceso de investigación del documental. Esta labor permitió reconstruir una pieza de gran escala que, según los responsables del proyecto, busca ofrecer una experiencia más cercana a la concepción original de la artista.

Impacto cultural y proyección en el circuito institucional

El documental tendrá presencia no solo en complejos comerciales, sino también en instituciones como la Filmoteca de la UNAM y el Museo Universitario del Chopo, además de otras sedes del circuito cultural mexicano.

Esta estrategia de distribución mixta refleja un modelo cada vez más utilizado en la industria audiovisual latinoamericana, que combina salas comerciales con espacios culturales para maximizar el alcance y la vida útil de producciones independientes.

Para el sector cultural, el estreno representa una oportunidad de reactivar el interés en figuras históricas cuya influencia no siempre ha sido plenamente reconocida en el mercado artístico formal. Asimismo, contribuye a fortalecer la economía creativa mediante la circulación de contenidos que pueden generar ingresos en taquilla, exhibiciones y eventos paralelos.

Con este lanzamiento, los realizadores buscan consolidar el legado de Pola Weiss y posicionar su obra ante nuevas audiencias, en un momento en el que el videoarte y los formatos audiovisuales experimentales continúan expandiendo su presencia en el mercado cultural global.