La cultura venezolana conquistó la Noche de los Museos de Buenos Aires

Buenos Aires — La cultura venezolana se hizo sentir con fuerza en la capital argentina durante la 21° edición de la Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más esperados del año en Buenos Aires. Por primera vez en más de dos décadas de historia, un espacio venezolano formó parte del circuito oficial: el Centro Venezolano Argentino Araguaney, que debutó como sede en esta jornada de arte, música y comunidad.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, reunió a más de 300 espacios culturales con entrada libre y gratuita. Desde las 19:00 hasta las 2:00 de la madrugada, miles de visitantes recorrieron la ciudad, y cientos de ellos se acercaron al Centro Araguaney para vivir una experiencia única, donde la identidad venezolana se mezcló con el espíritu porteño.

«Esta noche fue histórica para nuestra comunidad. Por primera vez en más de dos décadas que tiene la Noche de los Museos, un centro cultural venezolano fue parte de esta celebración. Esto es un reconocimiento al trabajo de nuestra organización, al talento de los artistas venezolanos y a la oportunidad de visibilizar el aporte de la migración venezolana a Argentina, un país que nos ha abrazado como hermanos», expresó Alé Yánez, coordinadora de Cultura de la asociación civil Alianza por Venezuela.

Arte, humor y música con sello venezolano

La programación del Centro Araguaney destacó por su diversidad artística y por el enfoque en la identidad y la memoria colectiva. El público disfrutó de exposiciones visuales, espectáculos de stand-up, música en vivo y gastronomía típica.

Entre los artistas participantes estuvieron Rubby Cobain, con su proyecto República Revaluada de Venezuela, que transforma billetes en obras de arte para reflexionar sobre la economía y la identidad; Ana Limón, ilustradora que retrata los 24 estados del país en piezas digitales que fusionan cultura, color y tradición; y Mariangel Navas, comediante que presentó un espectáculo de stand-up sobre la migración venezolana, cargado de humor, ironía y autenticidad.

La noche cerró con una fusión musical a cargo de Lare y Andrés Nail, quienes ofrecieron un repertorio que combinó ritmos venezolanos y argentinos, simbolizando el encuentro entre culturas y generaciones.

Una muestra para celebrar la memoria migrante

Además de las presentaciones artísticas, el espacio inauguró la exposición “Alianza Viva: 8 años acompañando la migración venezolana en Argentina”, un recorrido visual y documental que repasa los hitos, proyectos y testimonios de la organización Alianza por Venezuela.

La muestra permitió al público conocer el impacto social y cultural de esta ONG, que desde hace casi una década trabaja en el acompañamiento y la integración de la comunidad venezolana en Argentina. El recorrido fue acompañado por los reconocidos periodistas argentinos Carolina Amoroso y Joaquín Sánchez Mariño, quienes compartieron con los asistentes y resaltaron el valor del intercambio cultural.

Un espacio de encuentro y proyección

Desde su inauguración en abril de 2025, el Centro Venezolano Argentino Araguaney se ha consolidado como un punto de referencia para la diáspora venezolana. Su participación en la Noche de los Museos refuerza esa misión y amplía su proyección dentro del panorama cultural porteño.

«La participación en la Noche de los Museos representa un hito para la diáspora», afirmó Yánez, subrayando la importancia de visibilizar el talento y el trabajo de los artistas migrantes en escenarios de alto impacto cultural.

El evento no solo acercó la cultura venezolana al público argentino, sino que también evidenció la integración de ambas comunidades a través del arte, la música y la memoria.

Comunidad, identidad y agradecimiento

El cierre de la jornada estuvo marcado por un ambiente festivo y emotivo. Cientos de visitantes compartieron historias, bailes y sabores típicos, entre arepas, tequeños y papelón con limón, mientras los artistas agradecían la cálida recepción del público.

«Desde Alianza por Venezuela, agradecemos profundamente a los voluntarios, artistas y todos los visitantes que hicieron posible esta noche inolvidable. El Centro Araguaney se llenó de vida, de historias y de comunidad, reafirmando su rol como espacio de encuentro, memoria, identidad y cultura», concluyó Yánez.

Una presencia que trasciende fronteras

La participación venezolana en la Noche de los Museos 2025 marcó un antes y un después para la comunidad migrante en Argentina. El éxito de la jornada demostró que la cultura no conoce fronteras y que el arte puede ser un puente poderoso entre pueblos.

Con esta primera incursión oficial, el Centro Araguaney y la Alianza por Venezuela consolidan su compromiso con la integración cultural y la difusión del talento venezolano, fortaleciendo la imagen del país en el exterior y celebrando su aporte a la vida cultural de Buenos Aires.