Azurity Pharmaceuticals elige a Ogilvy Health como su agencia oficial de relaciones públicas y marketing para impulsar su reposicionamiento estratégico y fortalecer su visibilidad global

Azurity Pharmaceuticals, una de las compañías farmacéuticas de más rápido crecimiento a nivel internacional, anunció la designación de Ogilvy Health como su nueva agencia oficial de relaciones públicas y marketing. La alianza marca el inicio de una etapa de transformación estratégica para Azurity, orientada a reforzar su presencia en el mercado y renovar su identidad corporativa con un enfoque centrado en el paciente y en la expansión global.

Según informó la empresa a través de un comunicado, Ogilvy Health asumirá la responsabilidad de reimaginar la historia de marca de Azurity, enfatizando su compromiso con la atención al paciente y su impulso por el crecimiento innovador. El mandato de la agencia incluye además la creación de una nueva plataforma digital que consolide la comunicación con todos los públicos de interés —pacientes, profesionales de la salud, socios e inversionistas— mediante contenido dinámico y medible, tanto en línea como fuera de ella.

Una empresa en expansión sostenida

Fundada con la misión de cubrir vacíos en el cuidado médico, Azurity se ha consolidado como una compañía enfocada en mejorar la eficacia, el acceso y la seguridad de los tratamientos existentes, al tiempo que desarrolla terapias innovadoras para poblaciones de pacientes tradicionalmente desatendidas.

Con una cartera de más de 50 medicamentos, distribuidos en 10 formas farmacéuticas y 10 áreas terapéuticas clave, la empresa combina datos avanzados e inteligencia artificial para orientar sus decisiones de mercado y fortalecer la relación con los distintos actores del sector.

Actualmente, Azurity opera en más de 50 países, utilizando modelos de comercialización directos e indirectos, y ha beneficiado a millones de personas en todo el mundo, cifra que continúa creciendo de manera exponencial.

Reposicionamiento estratégico con visión global

El director ejecutivo de Azurity Pharmaceuticals, Ronald Scarboro, destacó la importancia de esta asociación para la próxima fase de crecimiento de la compañía.

“We are entering a pivotal phase in Azurity’s growth, and selecting the right strategic communications partner was essential. Ogilvy Health brings world-class expertise in healthcare brand repositioning, a compelling vision for elevating our market presence, and a truly global reach—making them an ideal partner for our continued evolution. Their team understands our ambition to honor our strong heritage while confidently advancing into the future. We are confident that their partnership will be instrumental in shaping a clear and unified identity that resonates with healthcare professionals, patients, partners, and investors alike.”

Con estas declaraciones, Scarboro subrayó que la alianza con Ogilvy busca consolidar una identidad sólida y coherente, que conecte con los principales públicos de la industria sanitaria a nivel mundial.

La visión de Ogilvy Health

Por su parte, Shannon Walsh, presidenta de Relaciones Públicas, Social e Influencia en Ogilvy Health, expresó entusiasmo por la oportunidad de trabajar con Azurity en su evolución de marca.

“Ogilvy Health is known for building some of the world’s biggest brands and that happens because we seek out partners like Azurity with tangible momentum and a clear ambition to reshape their business to better serve patients. Together, we will build an insight-led platform that grows with the Azurity brand, uniting our twin peaks of creativity and effectiveness, to help Azurity stake their claim as a global industry pioneer and drive meaningful impact across all critical audiences.”

Walsh resaltó que la colaboración se basará en una plataforma guiada por la inteligencia y la creatividad, capaz de ampliar la proyección de Azurity en los mercados internacionales y consolidar su papel como pionera de la industria farmacéutica global.

Reconocimiento internacional a Ogilvy

El acuerdo se produce en un año de importantes reconocimientos para la agencia. En 2025, Ogilvy fue nombrada la red de agencias más creativa y efectiva del mundo, ocupando el primer lugar en las listas Creative 100 y Effective 100 de WARC por quinto año consecutivo.

Estos rankings, considerados un referente en el sector, se basan en los resultados de las principales competencias publicitarias globales y regionales, y reflejan la capacidad de la firma para combinar creatividad con resultados tangibles, estableciendo nuevos estándares de excelencia en la industria de la comunicación.

Un paso clave hacia el futuro

La decisión de Azurity de asociarse con Ogilvy Health refuerza su apuesta por una comunicación estratégica alineada con su visión corporativa y por un crecimiento sostenible a largo plazo.

Con un portafolio diversificado y una fuerte inversión en tecnología, la compañía busca consolidar su liderazgo en el mercado farmacéutico y ampliar su impacto positivo en la salud de los pacientes a nivel mundial.

La alianza entre ambas organizaciones promete un nuevo capítulo en la construcción de marcas dentro del sector salud, combinando la innovación científica de Azurity con la experiencia global de Ogilvy en estrategias de posicionamiento y comunicación efectiva.