GUM y Bombay apuestan por el humor para impulsar hábitos de salud bucal en México

Ciudad de México — La marca de cuidado bucal GUM y la agencia creativa Bombay presentaron “Avionazo”, una nueva campaña publicitaria enfocada en promover mejores hábitos de higiene dental entre los consumidores mexicanos mediante el uso del humor y una narrativa surrealista inspirada en expresiones populares de la cultura local.

La iniciativa toma como eje central la frase “dar el avionazo”, utilizada en México para describir aquellas situaciones en las que una persona aparenta prestar atención o aceptar una recomendación, aunque en realidad no tenga intención de seguirla. Bajo esa premisa, la campaña transforma una experiencia cotidiana en un mensaje orientado a generar conciencia sobre la importancia de atender las indicaciones médicas relacionadas con la salud bucal.

El comercial presenta a una paciente que escucha las recomendaciones de su dentista sobre revisiones periódicas y el uso de enjuague bucal. Aunque responde con un aparente interés diciendo “anotadísimo, doc”, posteriormente ignora las indicaciones y provoca, en clave humorística, que el odontólogo termine a bordo de un avión junto a otros especialistas que han vivido experiencias similares con sus pacientes.

La propuesta busca conectar emocionalmente con los consumidores a través de una situación fácilmente identificable y, al mismo tiempo, reforzar el concepto de “dentalidad”, término que GUM ha venido utilizando para promover una mentalidad más consciente sobre el cuidado dental diario.

La campaña llega en un contexto en el que los problemas de salud bucodental continúan siendo una preocupación relevante tanto en México como a nivel global. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 3.500 millones de personas padecen enfermedades bucodentales en el mundo. En el caso mexicano, la gingivitis y las caries figuran entre las principales causas de pérdida dental, especialmente debido a la falta de seguimiento de tratamientos y recomendaciones profesionales.

«En México, GUM se ha consolidado como una marca joven que entiende el contexto de las y los consumidores. Sabemos que el consultorio puede ser intimidante, pero ‘dar el avionazo’ solo pospone el bienestar. Con esta campaña, queremos conectar con el consumidor desde el humor y la empatía, invitándolos a aterrizar sus promesas de cuidado personal con tecnología que realmente facilita la vida», afirmó Jaime Pedraza, Marketing Manager LATAM México para Sunstar GUM.

Una estrategia basada en cercanía cultural y entretenimiento

Desde la perspectiva creativa, Bombay explicó que la campaña fue desarrollada para convertir una situación cotidiana en una experiencia exagerada y visualmente llamativa, manteniendo un tono cercano para el público mexicano.

«Quisimos comunicar una verdad dicha de una manera muy honesta, muy “neta” y muy divertida: cuando un mexicano va al dentista, sus instrucciones entran por un oído y salen por el otro. O sea, le damos el avión a los dentistas. Con ‘Un viaje al dentista’’ estamos mostrando que el beneficio no es para el doctor, sino para la salud del paciente. Es una invitación a dejar de volar en la desidia y cambiar la mentalidad respecto a nuestra higiene bucal. O sea, decirle a la gente: “Cambia tu dentalidad», comentó Manuel Vega, Director General Creativo de Bombay.

El enfoque de la campaña también responde a una tendencia creciente dentro de la industria publicitaria, donde las marcas buscan generar conversaciones mediante contenidos que mezclen entretenimiento, identificación cultural y mensajes de bienestar.

Portafolio orientado a simplificar la higiene bucal

Como parte de la estrategia, GUM destacó varios productos de su portafolio orientados a facilitar una limpieza profunda y mejorar la experiencia de cuidado diario.

Entre ellos figura el cepillo Deep Clean, diseñado con cerdas de alta tecnología que ofrecen una limpieza superior entre los dientes frente a cepillos convencionales. La marca también impulsa el enjuague Advanced Care, una fórmula sin alcohol enriquecida con vitaminas e ingredientes naturales para brindar acción antibacterial y frescura prolongada.

Asimismo, la compañía promociona la pasta dental Original White, enfocada en remover manchas de manera natural y contribuir a la protección integral de la salud bucal.

Con “Avionazo”, GUM y Bombay buscan ir más allá de una campaña comercial tradicional y posicionar la higiene dental como parte de los hábitos prioritarios de bienestar cotidiano. La iniciativa apuesta por transformar un comportamiento cultural ampliamente conocido en una oportunidad para fomentar prevención y cuidado personal desde una comunicación cercana y entretenida.