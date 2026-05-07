Diez voces femeninas rendirán homenaje a Floria Márquez en edición especial de “Ellas son bolero”

El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), ubicado en La Castellana, Caracas, celebrará el próximo domingo 10 de mayo una edición especial del espectáculo “Ellas son bolero”, un evento que reunirá a diez destacadas intérpretes venezolanas para homenajear la trayectoria artística de la cantante y actriz venezolana Floria Márquez, reconocida durante décadas como la “Show Woman de Venezuela”.

La presentación, programada para las 11:30 a.m., coincidirá con la celebración del Día de las Madres y buscará consolidarse como uno de los encuentros musicales más relevantes de la agenda cultural caraqueña para esa fecha. El espectáculo contará con la participación de las cantantes Annaé Torrealba, Betsayda Machado, Corina Peña, Doris Rodríguez, Evlin Pérez, Gisela Guédez, Marcia Piña, Mary Olga Rodríguez, Minu Fayad y Yudith Rodríguez.

La producción musical estará bajo la dirección del maestro Pedrito López, figura estrechamente vinculada a la carrera artística de Floria Márquez, quien asumirá la dirección musical, los arreglos y el piano. La agrupación estará integrada además por Cheo Rodríguez en la trompeta, Mikeif Velásquez en los saxos alto y tenor, Nené Quintero en la percusión y Nelson Sardá en la batería.

De acuerdo con la organización, el repertorio incluirá temas emblemáticos asociados a la trayectoria de Márquez, entre ellos “Hoy es viernes”, “Punto y coma”, “El Gorrión”, “Sangre de bolero”, “Me pasé de la cuenta”, “En Bancarrota” y “Soy lo prohibido”. Las intérpretes también incorporarán clásicos del bolero con propuestas personales y arreglos contemporáneos.

El espectáculo forma parte de una propuesta artística iniciada en 2016, orientada a destacar la participación femenina dentro de un género históricamente asociado a voces masculinas. Desde su creación, “Ellas son bolero” ha desarrollado una plataforma para exaltar el legado de cantantes venezolanas y latinoamericanas vinculadas al bolero y la música romántica.

El contrabajista y productor David Peña, creador y director artístico del proyecto, destacó el carácter simbólico de esta edición especial dedicada a Floria Márquez.

«Celebrar a las madres honrando a Floria no es solo un compromiso artístico, es un acto de amor hacia una mujer que durante su brillante trayectoria de casi cuarenta años, nos enseñó a sentir el bolero de una manera muy especial. Lo hemos pensado como una experiencia que trascienda en el tiempo y celebre su legado artístico y humano, exaltado a través de estas diez extraordinarias intérpretes», afirma el destacado contrabajista David Peña, creador, productor y director artístico de este espectáculo.

La figura de Floria Márquez ocupa un lugar relevante dentro de la música venezolana contemporánea por su estilo interpretativo y por haber desarrollado una propuesta escénica que fusionó dramatismo, teatralidad y bolero tradicional. Su carrera incluyó presentaciones nacionales e internacionales, además de colaboraciones con importantes exponentes de la música latina.

La edición especial de “Ellas son bolero” también representa una oportunidad para dinamizar la actividad cultural y de entretenimiento en Caracas durante la celebración del Día de las Madres, una fecha que tradicionalmente impulsa la asistencia a conciertos, obras teatrales y eventos en espacios culturales de la capital.

Las entradas para la función ya se encuentran disponibles a través del portal Liveri Tickets y en las taquillas de Cinex a nivel nacional. Los boletos también podrán adquirirse directamente en el Centro Cultural de Arte Moderno, cuyas taquillas operan de jueves a domingo entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m.

La programación del evento forma parte de la agenda cultural del CCAM, institución que mantiene una oferta permanente de conciertos, teatro y exposiciones en Caracas.