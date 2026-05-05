Adrenalina Pura+ apuesta por la alta tensión: estrenos con figuras globales impulsan su oferta en mayo

La plataforma de streaming Adrenalina Pura+ inicia el mes de mayo con una estrategia de contenidos orientada a fortalecer su posicionamiento en el competitivo mercado audiovisual, apostando por una programación diversa que combina cine de acción, terror, ciencia ficción y drama histórico. La propuesta incluye producciones recientes y la participación de figuras consolidadas de la industria internacional, en una clara señal de expansión de su oferta para captar nuevos suscriptores.

El eje principal de la programación es el estreno de Tirador implacable (Gunner, 2024), una producción que reúne al ganador del Oscar Morgan Freeman junto a Luke Hemsworth. La película presenta una narrativa de acción con elementos de drama bélico, centrada en un veterano retirado que se ve obligado a retomar sus habilidades militares tras el secuestro de sus hijos durante un viaje familiar. Este lanzamiento, previsto para el 1 de mayo, marca el inicio de una cartelera diseñada para atraer a audiencias afines al género de alta intensidad.

A medida que avanza el mes, la plataforma diversifica su contenido con En la mira del peligro (Trouble Man, 2026), protagonizada por Michael Jai White. Esta producción introduce un tono más ligero dentro del género de acción, combinando elementos de comedia con una trama centrada en un expolicía convertido en investigador privado. El personaje se ve envuelto en una compleja conspiración tras aceptar el encargo de encontrar a una estrella de R&B desaparecida, lo que añade capas de intriga y desarrollo personal a la historia.

Para la tercera semana de mayo, Adrenalina Pura+ apuesta por el terror psicológico y la ciencia ficción con Ilusión Macabra (Honey Bunch, 2026). La cinta cuenta con la participación de Jason Isaacs y Julian Richings, quienes acompañan a la protagonista en una historia que explora los límites de la mente humana. La trama sigue a una mujer que, tras un accidente traumático que le provoca pérdida de memoria, ingresa en un retiro experimental. Lo que inicia como un proceso de recuperación evoluciona hacia una experiencia inquietante marcada por visiones perturbadoras y revelaciones ocultas.

El portafolio de mayo también incorpora el drama histórico con La tregua (2026), protagonizada por Miguel Herrán y Arón Piper. Ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la película presenta una narrativa centrada en dos soldados españoles de bandos opuestos que coinciden en un gulag soviético. La historia se enfoca en la supervivencia y en la compleja dinámica de alianzas forzadas en condiciones extremas, aportando profundidad emocional al catálogo de la plataforma.

El cierre del mes está marcado por Operación Fox Hunt (Fox Hunt, 2025), una producción de acción y crimen que reúne a Tony Leung Chiu-wai y Olga Kurylenko. La película sigue a un detective que lidera una operación internacional para capturar a un líder de una red de lavado de dinero. La narrativa se desarrolla a través de múltiples jurisdicciones, incluyendo París, en un esquema de persecución global que resalta el carácter transnacional del crimen organizado.

Desde una perspectiva de negocio, la estrategia de Adrenalina Pura+ refleja una tendencia creciente en la industria del streaming: la inversión en contenido variado y de alto impacto para sostener la retención de usuarios. La combinación de estrellas reconocidas, géneros populares y estrenos escalonados sugiere un enfoque orientado a maximizar el engagement durante todo el mes, evitando picos aislados de consumo.

El calendario de estrenos queda estructurado de la siguiente manera:

1 de mayo: Tirador implacable (Gunner, 2024)

7 de mayo: En la mira del peligro (Trouble Man, 2026)

14 de mayo: Ilusión Macabra (Honey Bunch, 2026)

21 de mayo: La tregua (2026)

28 de mayo: Operación Fox Hunt (Fox Hunt, 2025)

Con esta programación, la plataforma busca consolidar su presencia en el segmento de entretenimiento digital, reforzando su propuesta de valor mediante contenidos que combinan atractivo comercial y diversidad narrativa.