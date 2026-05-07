Paolo Sorrentino, Bridget Jones y terror mexicano: Los imperdibles de mayo en Filmelier+

En mayo, la plataforma de streaming Filmelier+ consolida su estrategia de crecimiento en el segmento de entretenimiento digital con una programación que combina cine de autor, producciones internacionales y títulos de alto reconocimiento comercial. La nueva cartelera apunta a captar audiencias diversas, desde cinéfilos hasta consumidores atraídos por contenidos de nostalgia y propuestas de género.

La oferta mensual destaca por integrar estrenos exclusivos junto a títulos ya posicionados en la conversación global, en un movimiento que refleja la tendencia de plataformas curadas a diferenciarse mediante contenido especializado. También destacan los estrenos exclusivos de las películas Pequeños pecados, Un día de suerte en Nueva York, El llamado del agua y La vida secreta de Kika.

La programación arranca el 7 de mayo con Parthenope: Los amores de Nápoles, la más reciente producción del director italiano Paolo Sorrentino, reconocido por su enfoque visual distintivo. En esta epopeya femenina, el realizador presenta una narrativa centrada en la evolución de una mujer a lo largo de distintas décadas en la ciudad de Nápoles, abordando temas como la identidad, la libertad y el deseo.

Ese mismo día se suma Cowboys, un drama que introduce una historia contemporánea sobre identidad de género y relaciones familiares. La película sigue a un padre y su hijo transgénero en una travesía por la naturaleza, en un contexto de tensión con estructuras sociales conservadoras.

Diversificación de contenidos y apuesta por el cine de género

Dentro de su estrategia de curaduría, Filmelier+ incorpora contenidos que exploran narrativas intensas y temáticas fuera del circuito comercial tradicional. En este segmento destaca Jirón, documental que examina la última obra no estrenada del director mexicano Carlos Enrique Taboada, figura relevante dentro del cine de terror latinoamericano.

A esta propuesta se suma la producción europea Pequeños pecados, que aborda conflictos internos y cuestionamientos morales desde una perspectiva íntima, alineándose con tendencias actuales del cine independiente.

En el ámbito de cine urbano y contemporáneo, la plataforma incorpora Un día de suerte en Nueva York, una producción respaldada por nominaciones en los Independent Spirit Awards. La historia gira en torno a un repartidor inmigrante cuya estabilidad económica se ve afectada tras el robo de su bicicleta, evidenciando problemáticas asociadas al trabajo informal en grandes ciudades.

Nostalgia y contenido comercial amplían el alcance

Como parte de su estrategia para atraer audiencias masivas, el catálogo incorpora dos títulos de la popular franquicia cinematográfica de Bridget Jones: El diario de Bridget Jones y Bridget Jones: Al borde de la razón. Estas producciones han experimentado un resurgimiento en popularidad impulsado por la nostalgia digital y la revalorización de las comedias románticas de principios de los años 2000.

El 21 de mayo se suman dos producciones centradas en narrativas personales y emocionales. Por un lado, El llamado del agua, un drama fantástico francés que explora la transformación de una madre tras una revelación familiar. Por otro, La vida secreta de Kika, que presenta la historia de una mujer que enfrenta dificultades económicas tras enviudar, en un contexto que la obliga a replantear su vida.

Cierre con cine de terror y posicionamiento estratégico

El calendario de estrenos concluye con Mis demonios nunca juraron soledad, un western de terror ambientado en el México del siglo XIX, que combina elementos históricos con una narrativa sobrenatural. Este tipo de contenido refuerza la presencia del cine de género dentro de la plataforma, un segmento con creciente demanda en mercados digitales.

Con esta programación, Filmelier+ continúa fortaleciendo su posicionamiento como una plataforma enfocada en contenido curado, en línea con la evolución del consumo audiovisual hacia propuestas más segmentadas y especializadas.

Estrenos disponibles en mayo

Parthenope: Los amores de Nápoles — 7 de mayo

Cowboys — 7 de mayo

Paciente 27 — 7 de mayo

Pequeños pecados — 14 de mayo

Un día de suerte en Nueva York — 14 de mayo

Jirón — 14 de mayo

El diario de Bridget Jones — 21 de mayo

El llamado del agua — 21 de mayo

La vida secreta de Kika — 21 de mayo

Bridget Jones: Al borde de la razón — 28 de mayo

Mis demonios nunca juraron soledad — 28 de mayo