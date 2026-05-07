Caracas en Ritmo reunirá a artistas de Argentina, Colombia y Venezuela en la Concha Acústica de Caracas

La agenda de espectáculos en Caracas continúa ampliándose en 2026 con la llegada de “Caracas en Ritmo”, un concierto que reunirá en un mismo escenario a exponentes musicales de Argentina, Colombia y Venezuela. El evento, organizado por Producciones Oye junto a Shanto Music, se celebrará el próximo 25 de julio en la Concha Acústica de Caracas, consolidándose como una de las apuestas más importantes del calendario musical de mitad de año.

La producción anunció que el espectáculo combinará distintos géneros y estilos musicales con la participación de la banda argentina La Mosca, la agrupación colombiana Alkilados y el cantante venezolano James Lakay. Según los organizadores, el concierto busca ofrecer una experiencia multicultural que conecte diversas corrientes musicales latinoamericanas en una sola jornada.

“Producciones Oye junto a Shanto Music, traen al público caraqueño un evento musical que converge en una noche irrepetible a tres países, tres energías en un mismo lugar, Argentina – Colombia y Venezuela”.

El concierto llega en un momento de crecimiento para la industria del entretenimiento en Caracas, donde productores y empresas del sector han incrementado la oferta de eventos musicales y culturales durante los últimos años. La capital venezolana ha registrado un mayor movimiento de conciertos internacionales, impulsando actividades relacionadas con turismo, gastronomía, servicios y comercio vinculados al sector entretenimiento.

La Mosca y Alkilados encabezan la cartelera internacional

Uno de los principales atractivos del evento será la presentación de La Mosca, agrupación argentina fundada en 1995 y reconocida por fusionar géneros como ska, pop, rock, salsa, tango, merengue y cumbia. La banda mantiene vigencia en América Latina gracias a canciones que han formado parte de varias generaciones de oyentes.

Dentro de su repertorio destacan temas como “Yo te quiero dar”, “Para no verte más”, “Cha-cha-cha”, “Todos tenemos un amor”, “Te quiero comer la boca” y “Baila para mí”, canciones que continúan formando parte de emisoras radiales y plataformas digitales en distintos mercados de la región.

La producción también confirmó la participación de Alkilados, agrupación colombiana creada en 2011 y conocida por su propuesta que mezcla reggae, pop latino y reguetón. El grupo ha desarrollado colaboraciones con artistas internacionales y mantiene presencia en el mercado latinoamericano con canciones que han alcanzado alta rotación en plataformas musicales.

Entre los temas más reconocidos de la banda figuran “Sola”, “Respira”, “Una cita”, “Me ignoras”, “No me llames”, “Magdalena” y “Me gusta”, además de colaboraciones con artistas como J Balvin, Farruko, Mike Bahía, Maluma y Sebastián Yatra.

La presencia de artistas internacionales continúa siendo uno de los principales motores del negocio de conciertos en Venezuela, especialmente en Caracas, donde empresas promotoras buscan captar audiencias jóvenes y adultas interesadas en espectáculos de gran formato.

James Lakay representará el reggae venezolano

El cartel también contará con la participación del venezolano James Lakay, considerado uno de los exponentes más visibles del reggae nacional. El artista acumula 17 años de trayectoria y ha participado en eventos internacionales vinculados a la escena reggae y dancehall.

Durante su carrera ha trabajado con figuras y productores relacionados con el movimiento jamaiquino, incluyendo Capleton, Sizzla, Alborosie y miembros del clan Marley, además de formar parte de la plataforma europea Rototom Sunplash.

En el mercado venezolano, Lakay ha logrado posicionar temas como “Love Story” y colaboraciones como “Lluéveme” junto a Alkilados, así como “María” y “Tornillito”. Su participación en “Caracas en Ritmo” refuerza la inclusión de talento nacional dentro de espectáculos de carácter internacional.

La organización informó que las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Goliiive, con precios establecidos en 70 dólares para la zona VIP y 50 dólares para entrada general.

Con la realización de este concierto, los organizadores buscan posicionar a Caracas como una plaza activa para eventos musicales regionales y fortalecer el dinamismo económico asociado al sector entretenimiento durante 2026.