Jhony Becerra hace historia al ser condecorado por el Salón de la Fama del Taekwondo Profesional

El atleta venezolano Jhony Becerra, conocido en el mundo del taekwondo como “La Máquina”, ha alcanzado un nuevo e histórico logro para el deporte nacional al recibir el título de “Best Athlete” (Mejor Atleta) otorgado por la Professional Taekwondo Federation (PTF). Con esta distinción, Becerra se convierte en el primer venezolano y el primero en el mundo en obtener este reconocimiento dentro de la federación, lo que además lo induce oficialmente al “Salón de la Fama del Taekwondo Profesional”.

La ceremonia tuvo lugar el sábado 8 de noviembre en el Hotel ION de Filipinas, en el marco de una gala que reunió a destacadas figuras del arte marcial coreano, personalidades del deporte internacional y autoridades del taekwondo profesional.

Un reconocimiento histórico para el deporte venezolano

El evento fue una celebración del talento, la constancia y la excelencia de los artistas marciales más destacados del mundo. En el caso de Becerra, la distinción representa el culmen de años de esfuerzo y disciplina, así como una señal del creciente reconocimiento internacional hacia los atletas venezolanos.

La ceremonia contó con la presencia de distinguidas personalidades del ámbito deportivo y marcial, entre ellas Elva Adán, copresidenta del Comité de Árbitros de KT; Rick W. Shin, presidente del Kombat Team; y Selma Li, fundadora de Kombat Cares, además de otros invitados de alto perfil vinculados con la federación internacional.

El tricolor venezolano asciende en el taekwondo mundial

El título de “Mejor Atleta del Taekwondo Profesional” marca un antes y un después en la carrera de Becerra. No solo es un reconocimiento a su desempeño competitivo, sino también a su aporte en la promoción y formación de nuevos talentos. Su ejemplo inspira a jóvenes practicantes del taekwondo y consolida la presencia venezolana en los escenarios deportivos más importantes del mundo.

El atleta fue invitado de inmediato a participar en el Seminario Internacional de Poomsae, que se desarrolló el domingo 9 de noviembre bajo la dirección de un Maestro 9º Dan de Taekwondo, y posteriormente al International Dan Test y Skip Dan, eventos que reúnen a maestros de alto nivel y atletas con proyección internacional.

Estas invitaciones reafirman la posición de Becerra como uno de los exponentes más respetados del taekwondo latinoamericano. Además, representan una oportunidad para fortalecer su formación y estrechar lazos con los principales organismos de este arte marcial a nivel global.

Fortaleciendo vínculos internacionales

Durante su estancia en Filipinas, que se extenderá hasta el 14 de noviembre, Becerra desarrollará una intensa agenda de actividades. Su propósito es fortalecer los lazos institucionales con la Professional Taekwondo Federation (PTF) y con la organización Kombat Taekwondo Mundial, con el fin de fomentar el intercambio técnico y deportivo entre ambas entidades y Venezuela.

De acuerdo con fuentes cercanas al deportista, su participación en estos encuentros también busca abrir oportunidades para que atletas venezolanos puedan integrarse a programas internacionales de alto rendimiento y certificaciones oficiales dentro del taekwondo profesional.

Orgullo nacional y proyección futura

El ingreso de Jhony Becerra al Salón de la Fama del Taekwondo Profesional es un motivo de orgullo para Venezuela. Representa la perseverancia, la disciplina y el compromiso que caracterizan a los atletas nacionales, quienes, a pesar de los desafíos, continúan dejando en alto el nombre del país en competencias internacionales.

Con el tricolor nacional presente en la ceremonia, el logro de Becerra reafirma el potencial del talento venezolano en las artes marciales. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones y proyecta una imagen positiva de Venezuela en el ámbito deportivo mundial.

El reconocimiento del Salón de la Fama no solo celebra una carrera ejemplar, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia del taekwondo nacional. Jhony Becerra, “La Máquina”, se consolida como un embajador del deporte venezolano y un símbolo de excelencia dentro del taekwondo profesional.