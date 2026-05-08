Sofá Digital impulsa el consumo de cine en casa con una cartelera diversa y global para mayo

El consumo de entretenimiento en el hogar continúa consolidándose como una de las principales tendencias del mercado audiovisual, y en este contexto, Sofá Digital presenta una renovada cartelera para el mes de mayo con una propuesta que combina cine de autor, producciones comerciales y contenidos internacionales de alto perfil. La oferta, disponible bajo modalidades de compra y renta, busca ampliar el acceso del público a títulos destacados a través de plataformas digitales de amplia penetración.

La iniciativa reúne una selección de prestigio global y éxitos nacionales disponible en compra y renta a través de Amazon Prime Video, Apple TV, IZZI, Total Play, YouTube y Google Play, consolidando así una estrategia de distribución que prioriza la accesibilidad y la diversidad de contenidos.

El panorama cinematográfico de este mes se despliega como un mosaico de contrastes, donde el cine de autor convive con el entretenimiento de género más audaz. La programación abre con una de las piezas más laureadas de la temporada reciente: Los domingos. Tras conquistar a la crítica en Berlín y consolidarse con cinco premios Goya, esta cinta nos sumerge en el dilema de Ainara, una joven de 17 años cuya vocación religiosa sacude los cimientos de una familia moderna, planteando un abismo emocional que redefine el concepto de fe y libertad.

Narrativas internacionales y cine mexicano lideran la oferta

La propuesta de Sofá Digital refuerza su carácter global con historias que exploran la conexión humana desde distintas perspectivas culturales. El drama francés Los lazos que nos unen ofrece una mirada sobre la independencia y las familias elegidas, mientras que la producción coreana Mi vecino terrible aborda la convivencia urbana desde una narrativa romántica marcada por el anonimato en las grandes ciudades.

En el segmento de suspenso, Enterramos a los muertos introduce una narrativa de supervivencia protagonizada por Daisy Ridley, que combina el duelo emocional con una amenaza zombi, reforzando la presencia del cine de género dentro de la cartelera.

El cine mexicano ocupa un lugar central dentro de la programación, con propuestas que abarcan distintos tonos narrativos. Destaca la colaboración entre Angelique Boyer y Bárbara de Regil en Socias por accidente, una producción orientada al entretenimiento ligero. A su vez, Psicópata: El asesino del conejo blanco explora el suspenso psicológico a través de una protagonista que enfrenta conflictos internos complejos.

Dentro de una línea más crítica, Una película de amor y guerra se posiciona como una obra representativa del cine contemporáneo mexicano, utilizando el humor negro para examinar la realidad social. Por su parte, el documental Obispo Rojo rescata la figura de Sergio Méndez Arceo y su influencia en los movimientos sociales de América Latina.

Estrenos programados y diversidad de géneros

El cierre de la cartelera incluye el regreso del suspenso sobrenatural con El Bufón 2, ampliando así una oferta diseñada para distintos perfiles de audiencia. La programación de estrenos se distribuye a lo largo del mes de la siguiente manera:

7 de mayo: El Bufón 2, Riley, Pinocho y la llave de Oro, La fortuna de Escobar.

8 de mayo: Socias por accidente.

14 de mayo: Los lazos que nos unen, Gerry Adams un hombre de Ballymurphy, sesenta años de activismo, Ditto.

19 de mayo: Una película de amor y guerra.

21 de mayo: Enterramos a los muertos, Psicópata: El asesino del conejo blanco, Los Domingos, El secreto de la chef, Crystal Fairy y el cactus mágico.

28 de mayo: Mi vecino terrible, 13 días 13 noches, Obispo rojo, La vida me mata.

La estrategia de Sofá Digital responde a un mercado en crecimiento donde el acceso digital y la diversidad de contenidos son factores clave para captar audiencias. Con esta cartelera, la compañía refuerza su posicionamiento como un actor relevante en la distribución de cine en el entorno digital, facilitando el acceso a producciones internacionales y regionales desde el hogar.