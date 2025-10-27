Karen León regresa con fuerza al circuito mundial de judo y conquista el bronce en Guadalajara

Caracas, La judoca venezolana Karen León marcó un sólido regreso al circuito mundial de judo al conquistar la medalla de bronce en el Grand Prix de Guadalajara, México, luego de tres años de ausencia en competencias internacionales. La atleta sucrense, representante del Comité Olímpico Venezolano (COV), debutó además en una nueva categoría, la +78 kilogramos, consolidando así un retorno cargado de determinación, esfuerzo y madurez deportiva.

“De verdad bastante emocionada, muchos sentimientos encontrados. Estar de vuelta después de tres años en pausa. Sin embargo, es una nueva categoría: +78. Fueron seis meses donde estuvimos trabajando día a día. Para ir al circuito mundial y lograr con tanto esfuerzo esta medalla de bronce en Guadalajara. La única sensación que tengo es que he vuelto”, advirtió la sucrense.

Un regreso triunfal y planificado

El desempeño de León en Guadalajara fue el resultado de meses de preparación técnica y física junto a su equipo de trabajo. Durante el torneo, la venezolana mostró dominio, estrategia y consistencia en cada combate. En la ronda de 16, superó a la mexicana Samantha Carmona por doble wazari; en cuartos de final cayó ante la israelí Raz Hershko por la misma vía, pero mantuvo la concentración y la convicción de seguir adelante.

En el repechaje, León se impuso a la italiana Erica Simonetti con idéntico marcador, y en el combate por el bronce venció a la israelita Yuri Mishiner por doble yuko. Con esta actuación, la atleta consiguió su segunda presea en competencias de Grand Prix, la primera desde el año 2017, cuando obtuvo bronce en el Grand Prix de Cancún.

Disciplina, mentalidad y apoyo personal

Más allá del resultado deportivo, el regreso de León simboliza una historia de perseverancia. Luego de un largo período de pausa competitiva, la atleta confesó haber considerado su retiro del judo, pero la persistencia, el apoyo familiar y el deseo de superación la llevaron nuevamente al tatami.

“No fue fácil. En un momento cerré el capítulo de ‘no voy a hacer más judo’, pero creo que, con el apoyo de mi madre, de personas allegadas, que me dijeron que no podía rendirme tan fácil, decidí tomar una nueva oportunidad. Quise probar. Y hoy en día estoy aquí. Karen León está de vuelta”, expresó la judoca, quien también representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su testimonio refleja la resiliencia y la determinación que caracterizan a los atletas venezolanos que, pese a las dificultades, continúan llevando en alto el nombre del país en escenarios internacionales.

Fortaleza mental y proyección futura

Durante la competencia, León destacó que su principal fortaleza fue la confianza en sí misma y el enfoque mental que ha adoptado como parte de su evolución deportiva.

“Más que nervios. Siento que trabajaba lo que ahora mismo es mi mantra: ‘he vuelto, estoy aquí. Vamos a lograrlo’. Sentí un empoderamiento. Yo había trabajado para esto y podía lograrlo, estaba capacitada con el equipo de trabajo que podíamos lograr en esta competencia”, reflexionó.

Esa mentalidad positiva se complementa con una rutina de disciplina diaria basada en la constancia y el disfrute. La atleta enfatizó que el equilibrio entre trabajo y pasión ha sido clave para su rendimiento.

“Lo estoy intentando y los estoy disfrutando. La clave es trabajo y disfrute. Trabajar día a día para ser mejor, trabajar los errores y trabajar los pequeños detalles y mientras esté en el tatami y lo disfrute, las cosas se van a ir dando”, subrayó la campeona panamericana 2025, tras alcanzar el primer puesto el pasado 7 de septiembre en San Salvador, El Salvador.

Un impulso para el judo venezolano

El retorno de Karen León llega en un momento clave para el judo venezolano, que busca fortalecer su proyección internacional de cara a los próximos ciclos olímpicos. Su desempeño en México, junto a la medalla de oro lograda en el Campeonato Panamericano de San Salvador, consolida su posición como una de las principales figuras de este deporte en el país.

La medalla obtenida en Guadalajara no solo representa un triunfo individual, sino también una señal del potencial competitivo de los judocas venezolanos en la escena mundial. Con su experiencia, disciplina y compromiso, León se perfila nuevamente como un referente clave en el desarrollo deportivo nacional.

Su regreso demuestra que el talento, acompañado de esfuerzo constante y resiliencia, puede superar cualquier pausa. Y su mensaje, contundente y motivador, resume perfectamente su momento actual:

“La única sensación que tengo es que he vuelto.”