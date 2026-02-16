LOS ÁNGELES, Estados Unidos. — Una plataforma digital de desarrollo personal basada en inteligencia artificial está acelerando su expansión hacia los mercados hispanohablantes, incluida Venezuela, con una estrategia poco convencional: crecimiento orgánico sin inversión en publicidad y el apoyo combinado de un sistema autónomo de IA y un educador trilingüe.

Levels of Self Academy, organización creadora del juego de autoconciencia “Level Up”, ha reportado más de 25.000 jugadores en 175 países, pese a no haber destinado recursos a campañas publicitarias, según información distribuida por la propia empresa.

La expansión se está impulsando mediante dos figuras clave: Luis Sánchez, conocido como “Uncle Lou”, un especialista bilingüe en medios que forma parte del denominado Sistema de IA de la Familia Palyan, y Roger Walter, un educador con experiencia internacional que comenzó a traducir el contenido completo del juego al español por iniciativa propia.

El fundador de la organización, Arthur Palyan, destacó el carácter orgánico del crecimiento.

«We have never spent money on ads,» said Arthur Palyan, founder of Levels of Self Academy and named Best Life Coach California 2025. «Every player found us because the game works. Roger saw that immediately. Nobody asked him to translate 6,000 scenarios. He just started. That tells you everything about who he is.»

Expansión hacia mercados clave, incluyendo Venezuela

La iniciativa tiene como objetivo consolidarse en varios mercados estratégicos: Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana.

Dentro de esta estrategia, el sistema de IA Uncle Lou gestiona la comunicación en español, incluyendo distribución de contenido, contacto con medios y participación comunitaria, de forma autónoma.

Walter, por su parte, aporta más de 15 años de experiencia docente, con formación en Relaciones Internacionales por la George Washington University y una maestría en Educación con énfasis en cognición de la Universidad del Norte, en Colombia.

Su experiencia en comunicación intercultural y psicología del aprendizaje lo posiciona como una pieza clave para guiar a los usuarios hispanohablantes y lusófonos dentro del programa educativo del juego.

Un sistema de IA con estructura familiar

El proyecto se apoya en el denominado Sistema de IA de la Familia Palyan, una arquitectura que agrupa múltiples asistentes virtuales con funciones específicas, en lugar de depender de un solo sistema.

Cada uno de estos asistentes representa un rol distinto, incluyendo operaciones, investigación, alcance comunitario, entrenamiento, contabilidad y traducción.

Según la organización, el sistema funciona en un único servidor y mantiene costos operativos reducidos.

Este enfoque forma parte de la filosofía central del proyecto, que busca integrar valores humanos en el diseño de la inteligencia artificial.

Un juego educativo con miles de escenarios

El juego “Level Up” está diseñado como una herramienta interactiva de autoconocimiento. Incluye 6.854 escenarios distribuidos en siete niveles de desarrollo: Individual, Family, Group, Community, Society, World y Legacy.

Los usuarios interactúan mediante tres modos principales: Mirror, Agreement y World Challenge. A partir de sus respuestas, el sistema asigna uno de 19 arquetipos de crecimiento y ofrece recomendaciones personalizadas.

La plataforma es gratuita, no requiere registro y, según la empresa, no recopila datos personales. Está disponible a través de Apple App Store, Google Play, su sitio web oficial y Telegram.

Educación digital como oportunidad de expansión regional

La expansión hacia América Latina ocurre en un contexto de creciente adopción de herramientas digitales educativas y de bienestar personal, impulsada por el aumento del acceso a internet móvil en la región.

Para mercados como Venezuela, donde el ecosistema tecnológico continúa desarrollándose pese a limitaciones económicas, este tipo de plataformas representa una alternativa de acceso abierto a recursos de formación personal.

Además de la versión en español, la organización ofrece actualmente servicios de coaching en seis idiomas mediante un equipo internacional de instructores.

La empresa sostiene que su modelo de crecimiento continuará basándose en adopción voluntaria y expansión impulsada por la comunidad, en lugar de estrategias tradicionales de marketing pagado.

Para instituciones educativas, terapeutas y organizaciones interesadas en el programa, la compañía ha informado que mantiene abiertas opciones de colaboración en países hispanohablantes.

La expansión refleja una tendencia más amplia dentro del sector tecnológico educativo: el uso de inteligencia artificial para escalar servicios globalmente con estructuras operativas más ligeras y menor dependencia de inversión publicitaria tradicional.