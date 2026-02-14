Península de Macanao impulsa integración comunitaria con el Carnaval Escolar 2026

La Península de Macanao fue escenario este viernes 13 de febrero de una de las actividades culturales de mayor convocatoria en el municipio durante el primer trimestre del año. El desfile del Carnaval Escolar 2026 reunió a más de veinte instituciones educativas en la población de Boca del Río, en una jornada que combinó tradición, organización institucional y amplia participación comunitaria.

La actividad se desarrolló a lo largo de la calle principal de la localidad, iniciando en la calle Real Caracas y culminando en el Malecón de Boca del Río. Durante el recorrido, cientos de familias se concentraron en aceras y balcones para acompañar el paso de comparsas, disfraces y presentaciones coreográficas preparadas por estudiantes, docentes y representantes.

El evento contó con la presencia del alcalde bolivariano Carlos Sulbarán, quien asistió junto a su familia y compartió con los participantes durante el trayecto. La jornada se enmarcó en la promoción de las tradiciones culturales del estado Nueva Esparta, siguiendo lineamientos orientados a fortalecer la identidad local y la integración comunitaria.

Más de veinte instituciones educativas públicas del municipio participaron activamente, presentando propuestas temáticas centradas en la riqueza natural de la región. Las comparsas destacaron elementos vinculados con la flora y fauna autóctona, resaltando la importancia de la preservación ambiental y el sentido de pertenencia territorial.

El desfile se caracterizó por un despliegue de creatividad en vestuarios, coreografías y ambientación. La tradicional lluvia de caramelos marcó uno de los momentos más esperados por los asistentes. Al llegar al Malecón, se realizó la entrega de reconocimientos a las instituciones participantes por su desempeño y puesta en escena.

La programación cerró con un concierto en el que participaron las agrupaciones Koimbe, Guaracheros y Ayombe, consolidando una tarde de entretenimiento familiar que extendió la permanencia del público en la zona costera y dinamizó la actividad comercial informal en los alrededores.

En materia de organización y seguridad, el operativo contó con la articulación de distintos organismos de prevención. La Cruz Roja Venezolana, Protección Civil y las instituciones que integran el Frente Preventivo Municipal desplegaron personal a lo largo del recorrido para garantizar el orden y la atención ante cualquier eventualidad.

También estuvieron presentes concejales del municipio, la contralora municipal Marisol Molina y personal adscrito a la alcaldía. La programación incluyó además la participación de la Banda Show Bartolomé Ferrer, la Academia de Baile Cash Dance y Danzas Perlas Margariteñas, fortaleciendo la integración de distintos sectores culturales y educativos.

Autoridades educativas destacan organización y respaldo institucional

Tras culminar la actividad, directivos de las instituciones participantes calificaron el evento como un “rotundo éxito”, destacando el nivel organizativo, la seguridad y la masiva asistencia de representantes.

La directora del Centro de Educación Inicial Emilia María Mata Vásquez, magister Marcy Valerio, expresó, «muy agradecida y feliz; algo diferente, muy motivador para nosotros, esto es cultura y es posible gracias a nuestro alcalde Carlos Sulbarán, un hombre ejemplar, echado para adelante, siempre él dando lo mejor al pueblo. No podemos desapercibir que lo ha hecho excelente, que Dios lo bendiga y que continúe con estos eventos que es recreación para nuestros niños.»

Por su parte, la Lcda. Rebeca España, directora (E) del Centro de Educación Inicial Simoncito Víctor Marcano de la población de San Francisco, explicó, «aquí estamos con nuestros niños y niñas; a pesar de las dificultades hemos tenido bastante apoyo de los padres y representantes. Lo importante es que estamos celebrando la fiesta de carnaval con el total respaldo de nuestro alcalde Carlos Sulbarán, en la organización, los caramelos y la logística. Estamos felices con la alegría de nuestros estudiantes».

De igual manera manifestó el Lcdo. Ronald Zapata, director (E) de Liceo Luis Castro, «la fantasía de nuestra institución es Venezuela pinceladas de mi tierra. Agradecido con el alcalde Carlos Sulbarán por el apoyo para que esta actividad se desarrolle de manera efectiva, bonita armónica, cívica; porque tenía tiempo que en nuestro municipio no se desarrollaba de esta manera. Vale la pena rescatar toda nuestra cultura, valores y creencias a nivel nacional, como el amor a la patria y nuestro alcalde nos está apoyando en todos los ámbitos para que el municipio salga adelante.»

El balance general refleja una jornada que, más allá del componente festivo, funcionó como espacio de cohesión social y fortalecimiento institucional en el municipio Península de Macanao, consolidando el Carnaval Escolar como una de las actividades culturales de mayor convocatoria en la agenda local.