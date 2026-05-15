Dos Pinos impulsa su transformación digital con agentes de inteligencia artificial en áreas clave del negocio

La cooperativa lechera Dos Pinos, una de las compañías más grandes de Centroamérica en el sector de consumo masivo, está acelerando su proceso de transformación tecnológica mediante la incorporación de agentes de inteligencia artificial en distintas áreas operativas y administrativas de la organización.

La empresa ha comenzado a desplegar herramientas de IA con el objetivo de optimizar procesos internos, reducir errores y agilizar tareas críticas en medio de un entorno marcado por mayores presiones de costos, márgenes más ajustados y crecientes exigencias regulatorias para la industria alimentaria.

“Te comparto esta historia de Dos Pinos, que está demostrando que la inteligencia artificial no es solo una tendencia, sino una herramienta concreta para transformar un negocio tradicional desde adentro”, señala la información compartida por la cooperativa sobre el proyecto tecnológico.

Actualmente, Dos Pinos cuenta con cerca de 80 agentes de inteligencia artificial implementados en funciones relacionadas con revisión de empaques, apoyo legal, análisis de riesgos, atención al cliente y automatización de reportes, entre otras áreas operativas.

Tecnología aplicada a procesos cotidianos

La estrategia tecnológica de la cooperativa se basa principalmente en herramientas desarrolladas sobre plataformas de Microsoft, incluyendo Microsoft 365 Copilot, Copilot Chat, Copilot Studio, Power BI Service y Microsoft Outlook.

Según la empresa, estos agentes fueron diseñados para replicar funciones específicas dentro de la organización y apoyar a los colaboradores en sus actividades diarias, permitiendo reducir tiempos de respuesta y mejorar la precisión en distintos procesos.

“Desarrollados principalmente con tecnologías de Microsoft como Microsoft 365 Copilot, Copilot Chat, Copilot Studio, Power BI Service y Microsoft Outlook, estos agentes están diseñados para replicar roles y tareas específicas dentro de la Cooperativa, con el fin de apoyar a las personas colaboradoras en su trabajo diario”, detalla la cooperativa.

Uno de los casos más relevantes identificados por la empresa corresponde al área de diseño y revisión de empaques, donde un agente desarrollado internamente permite detectar inconsistencias entre fichas técnicas y etiquetas finales antes de la salida de los productos al mercado.

La compañía explicó que anteriormente este tipo de errores podía generar retrasos operativos, reprocesos internos e incluso riesgos regulatorios asociados al etiquetado de productos.

“El caso más claro está en diseño de empaques: un agente desarrollado internamente permite detectar inconsistencias entre fichas técnicas y etiquetas finales, algo que antes podía generar atrasos, reprocesos y riesgos regulatorios”, indica el documento.

De acuerdo con la cooperativa, la automatización de esta tarea permitió reducir errores, acelerar procesos de validación y liberar tiempo del personal para actividades consideradas de mayor valor estratégico.

Una apuesta tecnológica con impacto cultural

Más allá de la incorporación de nuevas herramientas digitales, Dos Pinos también está enfocando parte de su estrategia en la formación de sus equipos internos para que puedan utilizar y desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial dentro de sus propias áreas de trabajo.

La empresa considera que la adopción tecnológica debe convertirse en una capacidad organizacional permanente y no limitarse únicamente al uso aislado de plataformas digitales.

“Además, la apuesta de Dos Pinos tiene un ángulo de negocio y otro cultural: la empresa no solo está incorporando tecnología, sino formando a sus equipos para que la usen y construyan soluciones dentro de sus propias áreas. Eso convierte a la IA en una capacidad organizacional, no en una herramienta aislada”, señala la información difundida.

El avance de proyectos de inteligencia artificial dentro de compañías tradicionales de consumo masivo refleja una tendencia creciente en América Latina, donde empresas de distintos sectores buscan automatizar procesos, mejorar productividad y fortalecer su capacidad de adaptación frente a mercados más competitivos y cambiantes.

En el caso de Dos Pinos, la implementación de agentes de IA forma parte de una estrategia orientada a modernizar operaciones y aumentar la eficiencia en áreas clave del negocio, mientras la cooperativa busca mantener competitividad en un entorno regional cada vez más exigente.