Adrenalina Pura+ celebra el Día del Padre con un especial de cine de acción protagonizado por grandes estrellas del género

Con motivo de la celebración del Día del Padre, Adrenalina Pura+ presentó una programación especial integrada por algunas de las películas de acción más destacadas de los últimos años. La iniciativa busca ofrecer a los suscriptores una alternativa de entretenimiento para disfrutar en casa, reuniendo producciones protagonizadas por reconocidas figuras del género que combinan escenas de alto impacto con relatos centrados en la familia.

La plataforma de streaming ha apostado por una selección de títulos que tienen como eje común personajes dispuestos a enfrentar peligros extremos para proteger a quienes más quieren. De esta manera, la propuesta busca conectar el espíritu de la fecha con historias donde la figura paterna, la responsabilidad y el sacrificio juegan un papel fundamental.

Entre las producciones destacadas se encuentra Rambo: la última misión, película que representa la despedida de Sylvester Stallone de uno de los personajes más emblemáticos del cine de acción. En esta entrega, el veterano de la Guerra de Vietnam emprende una peligrosa misión de venganza contra una organización criminal que opera en México y que es responsable de la muerte de una joven con quien había desarrollado una estrecha relación paternal.

La cinta marca el cierre de una franquicia que acompañó a varias generaciones durante más de cuatro décadas y que convirtió a Stallone en uno de los rostros más reconocibles del género. La historia profundiza en el dolor de la pérdida y en la determinación del protagonista para buscar justicia ante una tragedia personal.

Otra de las películas incluidas en la programación es El mecánico, protagonizada por Jason Statham. El largometraje sigue la historia de un asesino profesional de élite cuya vida cambia tras la muerte de su mentor. La aparición del hijo de este último, motivado por el deseo de venganza, genera una relación que evoluciona hacia una dinámica de aprendizaje y guía.

A medida que la trama avanza, ambos personajes enfrentan situaciones de riesgo que ponen a prueba su confianza mutua, mientras la figura del mentor y la influencia paterna adquieren un papel central dentro de la narrativa.

La oferta especial también incorpora Atentado en el estadio, protagonizada por Dave Bautista. En esta producción, el actor interpreta a un exmilitar que debe utilizar toda su experiencia táctica para evitar una tragedia durante un evento deportivo masivo que reúne a miles de personas.

La situación adquiere una dimensión aún más personal cuando descubre que una de las posibles víctimas es la hija de un antiguo compañero de armas fallecido en servicio. La película combina secuencias de acción, tensión constante y una historia marcada por la lealtad y el compromiso con quienes forman parte del círculo más cercano del protagonista. El reparto cuenta además con la participación de Pierce Brosnan.

Por su parte, Invasión a Venezuela presenta a Frank Grillo como un miembro de fuerzas especiales encargado de ejecutar una compleja operación no oficial para rescatar a su sobrina, retenida en territorio sudamericano. La misión se desarrolla en un entorno marcado por conflictos, intereses enfrentados y una constante incertidumbre sobre en quién se puede confiar.

La película, que también cuenta con las actuaciones de Josh Hutcherson y Andy García, combina elementos de acción militar con una historia enfocada en la protección familiar y el compromiso personal.

La programación se completa con Tirador implacable, protagonizada por Luke Hemsworth. El filme narra la historia de un militar condecorado que intenta reconstruir la relación con sus hijos después de años marcados por el servicio y las pérdidas personales.

Cuando un encuentro inesperado con una organización criminal pone en riesgo a su familia, el protagonista se ve obligado a demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a sus seres queridos. La producción cuenta además con la participación de Morgan Freeman y explora temas relacionados con la redención, el sacrificio y la importancia de los vínculos familiares.

Con esta selección especial para el Día del Padre, Adrenalina Pura+ busca ofrecer una experiencia temática que combine entretenimiento y emociones, destacando historias donde el valor, la responsabilidad y la protección de la familia son elementos centrales.

La plataforma resume el espíritu de esta iniciativa con un mensaje que pone en primer plano a los verdaderos protagonistas de la celebración: “Olvídense de los tipos rudos con entrenamiento militar y grandes armas, el héroe de acción más implacable de todos es papá y este fin de semana Adrenalina Pura+ le hace un homenaje a su altura.”