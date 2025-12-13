COV activa proceso electoral y designa Comisión responsable para el período 2026–2030

El Comité Olímpico Venezolano (COV) activó oficialmente el proceso que conducirá a la elección de sus autoridades para el ciclo 2026–2030, tras la selección unánime de la Comisión Electoral encargada de organizar y supervisar los comicios. La decisión fue tomada durante una Asamblea General Extraordinaria del organismo, en la que las federaciones deportivas nacionales avalaron de manera consensuada a los tres miembros que integrarán este órgano clave para la transición institucional.

Integración de la Comisión Electoral

La comisión quedó conformada por Javier Cardozo (judo), Nataly Sánchez (gimnasia) y Oscar Izaguirre (béisbol), todos elegidos por el universo de federaciones afiliadas al COV. Su elección responde al cumplimiento de los estatutos del Comité Olímpico Venezolano, que establecen convocar elecciones directivas dentro de los primeros 30 días del año correspondiente al cuarto año de gestión.

En este contexto, la presidenta del COV, María Soto, destacó la importancia del cumplimiento normativo y el acompañamiento de las federaciones. “Como establece el estatuto del COV, debemos convocar elecciones en el cuarto año de gestión, para realizar el proceso dentro de los 30 primeros días del año (2026). Agradecemos a todas las federaciones presentes”, afirmó.

Compromiso con la transparencia del proceso

Los integrantes de la comisión expresaron públicamente su disposición a conducir un proceso ajustado a los principios de ética, transparencia y responsabilidad. Oscar Izaguirre, en representación del béisbol, aseguró que el trabajo se orientará a preservar la integridad del organismo deportivo: “Vamos a llevar adelante un proceso limpio, con toda la ética que merece el Comité Olímpico Venezolano”.

A su vez, Javier Cardozo, delegado del judo, resaltó la confianza depositada por las federaciones y el peso institucional de la tarea que asumirán. “Agradecer la confianza y la oportunidad para regir este proceso tan importante a nivel nacional e internacional”, señaló, subrayando el impacto que las elecciones del COV tienen en la proyección del deporte venezolano dentro del movimiento olímpico.

La representante de la gimnasia, Nataly Sánchez, enfatizó la inmediatez del trabajo a desarrollar por el cuerpo colegiado. “Es una responsabilidad para todos. Empezaremos a trabajar de inmediato”, afirmó, recordando que la normativa interna establece que las labores deben comenzar 48 horas después de su juramentación.

Próximos pasos y organización del proceso comicial

La Comisión Electoral deberá definir en corto plazo dos elementos fundamentales: la selección de quien asumirá la presidencia interna del órgano y la estructuración del cronograma electoral que regirá todo el proceso. Este último documento incluirá fechas para postulaciones, revisión de elegibilidad, actos de campaña interna y la jornada final de votación.

La publicación del cronograma será un hito determinante para la planificación de las federaciones, así como para garantizar el cumplimiento del marco estatutario que exige la realización del proceso electoral dentro de los primeros días del año.

Relevancia institucional del proceso

La renovación de autoridades del COV se produce en un momento estratégico para el deporte venezolano, marcado por desafíos de gestión, necesidades de fortalecimiento organizacional y la preparación de atletas de cara a los próximos ciclos olímpicos internacionales. La conducción administrativa del Comité para el período 2026–2030 influirá directamente en la relación con federaciones deportivas, la distribución de recursos, la planificación competitiva y la representación del país ante organismos internacionales.

Con la instalación de la Comisión Electoral, el COV inicia oficialmente una etapa de transición decisiva, en la que la transparencia y la eficiencia serán elementos claves para asegurar la legitimidad del proceso y la continuidad del trabajo institucional en el ciclo olímpico entrante.