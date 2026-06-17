.C.E.R.E.S. presenta “VÓRTICE”, una producción audiovisual que fortalece su propuesta artística en la escena venezolana

La banda venezolana de post-rock y metal .C.E.R.E.S. presentó “VÓRTICE”, una nueva producción audiovisual concebida como una declaración artística que refleja la evolución creativa y sonora que la agrupación ha desarrollado desde su fundación en 2017. El proyecto llega en un momento de crecimiento para la banda y busca consolidar su identidad dentro de la escena musical venezolana mediante una propuesta que integra sonido, imagen y puesta en escena.

“VÓRTICE” fue concebido como una experiencia inmersiva que trasciende el formato tradicional de una grabación en vivo. A través de una selección de canciones representativas de su trayectoria, la agrupación despliega la intensidad de sus composiciones, las texturas electrónicas que caracterizan su sonido y una atmósfera introspectiva que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

La producción destaca por la sincronización entre los elementos visuales y musicales, un aspecto que busca generar una experiencia sensorial completa para el espectador. La combinación de iluminación, estructuras visuales y ejecución musical convierte a “VÓRTICE” en uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados por la banda hasta la fecha.

Uno de los momentos más destacados de la producción es la interpretación de “AUGE”, tema que cuenta con la participación especial de Ramón Antonio, artista reconocido dentro de la escena del rap de Puerto Ordaz. La colaboración incorpora nuevos matices a la propuesta musical de .C.E.R.E.S., fusionando la contundencia del metal con la fuerza lírica del rap y ampliando el alcance creativo de la agrupación.

Actualmente, la banda está integrada por Jean Gudiño en la guitarra, Diego Zamora en el bajo, Francisco Cova en la guitarra, Santiago Menéndez en la voz y Gonzalo Gómez en la batería. A lo largo de los últimos años, .C.E.R.E.S. ha construido una trayectoria sostenida dentro del circuito musical venezolano gracias a una serie de lanzamientos que han contribuido a definir su estilo y posicionamiento artístico.

Entre sus producciones destacan los sencillos “Ceres” (2021), “Umbral” (2022), una versión de “Harakiri City” de Caramelos de Cianuro (2022), “Más Que El Viento” (2023) y “Caminantes” (2024), trabajos que han estado acompañados por propuestas audiovisuales propias y que han permitido a la agrupación ampliar su alcance dentro del público de la música alternativa.

Además de su actividad discográfica, la banda ha participado en diversos festivales y eventos musicales celebrados en la región, consolidando una reputación basada en la experimentación sonora y en la construcción de experiencias en vivo que combinan distintos recursos artísticos y tecnológicos.

La realización de “VÓRTICE” requirió la participación de un amplio equipo técnico y creativo. La dirección y producción de video estuvieron a cargo de Studio Bastard, encabezado por Hugo López. El diseño, montaje y programación de estructuras, iluminación y pantallas fueron desarrollados por PROGUAYANA, con la participación de Gregory Barreto y Gregory Rojas.

La producción también incorporó efectos especiales de lanzallamas realizados por JC Visual Effects. En el apartado sonoro, Samuel Duque lideró la grabación y producción de audio, con el respaldo técnico de Nelson Duque en el área de alquiler de audio y de CMG Backline, representada por Luis Correa. La coordinación general y producción ejecutiva estuvieron bajo la responsabilidad de 286 Producciones, dirigida por Nicolás Albornoz.

La agrupación explicó que el proyecto surgió con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente a las tradicionales sesiones musicales grabadas y reflejar de manera más precisa el momento creativo que atraviesa actualmente.

«El concepto de ‘VÓRTICE’ nació con el propósito de romper con el formato convencional de los Live Sessions estáticos, ofreciendo un viaje sónico y visual inmersivo que fusiona la música y la iluminación para reflejar fielmente nuestra madurez e identidad actual. Cuidamos cada detalle técnico para lograr un resultado profesional de alta factura, reafirmando nuestra apuesta por la constante evolución y la experimentación sin etiquetas genéricas. Esta filosofía alcanza su punto más explosivo en ‘AUGE’, tema donde la densidad oscura de nuestro Post-Metal colisiona en perfecta química con la lírica afilada y la fuerza bruta del rap de Ramón Antonio, un orgullo y talento puro de Puerto Ordaz que superó todas nuestras expectativas en esta producción», enfatizó la banda.

Un recorrido por la evolución musical de .C.E.R.E.S.

El repertorio de “VÓRTICE” reúne siete composiciones: “Ema”, “Caminantes”, “Ceres”, “Umbral”, “Más Que El Viento”, “Auge” y “Péndulo”. La selección ofrece una visión de las distintas etapas creativas de la agrupación y resume la evolución artística que ha experimentado durante los últimos años.

Con este lanzamiento, .C.E.R.E.S. reafirma su apuesta por la innovación audiovisual y por el desarrollo de propuestas que integran música, tecnología y expresión artística. La producción se presenta como un nuevo paso en la consolidación de la banda dentro del panorama musical venezolano y como una muestra de su compromiso con la exploración de nuevos formatos para conectar con el público.