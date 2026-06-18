Eleazar Mora rinde homenaje al legado de Henry Martínez con una producción de audio inmersivo

El cantante venezolano Eleazar Mora presentó su más reciente producción discográfica, “A Henry Martínez (Audio Inmersivo)”, un proyecto concebido como homenaje a la obra del reconocido compositor venezolano Henry Martínez. La producción reúne seis de sus composiciones más representativas y apuesta por una propuesta artística que combina la fuerza del canto lírico con la sensibilidad de la música popular.

Publicado bajo el sello Trimimar, el EP representa una síntesis de la identidad musical de Mora y llega meses después del fallecimiento de Martínez, ocurrido en octubre de 2025. La obra busca preservar y proyectar el legado del compositor a través de nuevas interpretaciones que mantienen la esencia de las canciones originales mientras incorporan elementos sonoros contemporáneos.

El trabajo incluye las composiciones “Pregón de Navidad”, “A tu Regreso”, “Ella (Él me) dijo que yo”, “Nota”, “Venme a Buscar” y “El Nacimiento”, esta última presentada previamente como sencillo en diciembre del año pasado.

Con una trayectoria consolidada dentro de la música hispanoamericana, Mora aborda el repertorio desde una perspectiva artística marcada por la madurez interpretativa y el equilibrio vocal, características que han definido su carrera durante más de una década de actividad profesional.

«Cada nota que interpreto nace del alma y lleva consigo mi historia, mis raíces, mi formación y mi fe. Canto para tocar corazones», afirma el artista, también conocido internacionalmente como El Tenor Latino.

Un equipo artístico de amplia trayectoria

La producción reunió a destacados músicos y profesionales de la escena musical venezolana e internacional. Los arreglos y la programación estuvieron a cargo de Pedro Mauricio González, Edwin Arellano, Yhony León y Santiago Cardona, quienes participaron en la construcción del sonido que caracteriza el proyecto.

Las sesiones de grabación contaron además con la participación de reconocidos instrumentistas como el pianista Sadao Muraki, el flautista Huascar Barradas, el trompetista Víctor Caldera, el violonchelista Edgar Calderón (Gonzo), el saxofonista Javier Josué Pinto y la clarinetista Daniela Villarroel.

La base rítmica y armónica estuvo integrada por Santiago Cardona en batería, percusión, pianos y teclados; Edwin Arellano en bajo, guitarras y cuatro venezolano; y Pedro Marín en mandolina, teclados y cuatro. Los coros estuvieron a cargo de Luisana Pérez y Lorel Rodríguez.

Por su parte, la preparación vocal del repertorio fue realizada por el reconocido entrenador vocal Manny Pérez, quien acompañó al cantante durante el proceso de interpretación y grabación de las obras.

Tecnología de vanguardia aplicada a la música

Uno de los elementos diferenciadores de la producción es la incorporación de tecnología de audio inmersivo, una tendencia que gana relevancia dentro de la industria musical internacional por ofrecer experiencias de escucha más envolventes y detalladas.

La producción musical fue desarrollada conjuntamente por Tomás Cardona Rodríguez, desde Caracas, e Hildemaro Álvarez, desde Miami. Ambos profesionales también asumieron la ingeniería de grabación, mezcla y masterización en formato estéreo.

Adicionalmente, el proyecto incluye una versión con mezcla y masterización inmersiva realizada por el ingeniero Eduardo Martínez, lo que permite una distribución espacial del sonido diseñada para mejorar la experiencia auditiva del público en plataformas compatibles con esta tecnología.

La incorporación de estos recursos técnicos posiciona al álbum dentro de las tendencias actuales de producción musical, donde la calidad sonora y la innovación tecnológica se han convertido en factores clave para artistas y productores.

Trayectoria artística y formación profesional

Con más de diez álbumes publicados y numerosos reconocimientos internacionales, Eleazar Mora se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música hispanoamericana contemporánea.

Además de su carrera artística, el cantante posee formación profesional en áreas de gestión y negocios. Ingeniero de profesión y músico por vocación, cuenta con una maestría en Negocios de la Música obtenida en una reconocida institución académica de Boston, así como una certificación en excelencia empresarial otorgada por una prestigiosa escuela de negocios de Nueva York.

Con el lanzamiento de “A Henry Martínez (Audio Inmersivo)”, Mora reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio musical venezolano y con la preservación de la obra de uno de los compositores más influyentes del país. La producción ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música para audiencias de Venezuela y del resto del mundo.