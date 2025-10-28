Rubén Alegría estrena su nuevo sencillo “Ya ves” y fortalece su vínculo con Venezuela

El cantante y compositor español Rubén Alegría continúa expandiendo su proyección internacional con el lanzamiento de su segundo sencillo “Ya ves”, una pieza que reafirma su talento y su conexión con el público latinoamericano. El tema, de su autoría, ya suena en las principales emisoras venezolanas bajo el sello de Producciones Oye, empresa que vuelve a apostar por el artista tras el éxito de su anterior promoción en el país.

Un sonido pop con esencia flamenca

En esta nueva etapa, Rubén Alegría presenta “Ya ves”, una canción que combina un estilo más pop con los característicos matices flamencos que han definido su carrera. El tema refleja su evolución artística y mantiene la identidad que lo ha acompañado desde sus inicios.

El sencillo está acompañado de un videoclip oficial producido por Pedro Pimentel y grabado en El Puerto de Santa María (Cádiz, España), un lugar que tiene un significado muy especial para el cantante. Según comentó el propio Rubén, es un espacio que le transmite paz e inspiración. Cádiz, dice, es un sitio al que acude con frecuencia “para tomar aire y descansar, ya que Cádiz le inspira”.

Un artista que conquista corazones en Venezuela

Después de recorrer varios países de Latinoamérica, Rubén Alegría visitó Venezuela el pasado mes de septiembre, consolidando un lazo artístico y emocional con el país. Durante su estadía, expresó su entusiasmo por este primer acercamiento:

“Este primer contacto con el país, estuvo lleno de muchas ganas e ilusión, ya que es un país del que me he enamorado a primera vista”, expresó Rubén.

El cantante tuvo la oportunidad de visitar Caracas y San Cristóbal, donde desarrolló una exitosa gira de medios que incluyó entrevistas en destacados programas de televisión, radio y prensa. Además, ofreció una presentación musical en el estado Táchira, donde su propuesta fue recibida con gran entusiasmo por el público.

Motivado por la cálida acogida, Alegría anunció su regreso a Venezuela en diciembre, esta vez acompañado de su banda completa. Su actuación en Caracas marcará el inicio de su primera gira nacional, con presentaciones en distintas ciudades del país, en lo que promete ser una de las giras internacionales más esperadas por los seguidores del pop-flamenco contemporáneo.

Raíces andaluzas y pasión por la música

El vínculo de Rubén Alegría con la música tiene raíces profundas. Nacido en el seno de una familia de origen andaluz, su conexión con el flamenco se remonta a sus primeros años. Esa herencia cultural ha influido notablemente en su estilo, fusionando lo tradicional con lo moderno para crear un sonido propio y auténtico.

Fue en 2023 cuando el artista decidió emprender su carrera como solista y presentó formalmente su proyecto musical con el sencillo “Corazón tatuado”, compuesto por él mismo y acompañado de un videoclip oficial. El tema alcanzó rápidamente el primer lugar en varias listas radiales en España, marcando el inicio de su reconocimiento nacional.

El respaldo de Alejandro Jaén y su proyección internacional

La trayectoria de Rubén dio un salto significativo en febrero de 2024, cuando, gracias a la gestión de José Mendoza, conoció al reconocido productor y compositor Alejandro Jaén. Este último se convirtió en su mentor y padrino artístico, impresionado por la autenticidad y energía del joven músico.

Alejandro Jaén “decide apadrinarlo, e incluso lo bautizó artísticamente como ‘Rubén Alegría’ por su actitud y forma de ser”, según relata el propio Alejandro.

Desde entonces, Alegría ha desarrollado una intensa agenda internacional. En México, logró sold outs en teatros de Tlaxcala y Puebla, consolidando su nombre dentro de la nueva ola del pop latino. Posteriormente, visitó Estados Unidos y Colombia, donde participó en reconocidos medios como Telemundo, Univisión, Televisa, CaracolTV y RCN, entre otros.

“Ya ves”: un paso firme hacia la consolidación artística

Con “Ya ves”, Rubén Alegría consolida su madurez artística, apostando por un sonido que combina la emotividad del flamenco con la energía del pop contemporáneo. Su visión musical y su acercamiento al público latinoamericano evidencian una estrategia clara de expansión y conexión cultural.

La apuesta de Producciones Oye por impulsar su carrera en Venezuela refuerza la creciente presencia del artista en el mercado regional. Su próxima gira nacional promete ser el punto de partida de una nueva etapa profesional que unirá su arte con el cariño del público venezolano.

Rubén Alegría, quien asegura haber quedado cautivado por la calidez del país, resume su sentimiento con las mismas palabras que pronunció durante su primera visita:

Con esta nueva producción y su próxima gira, el cantante español demuestra que su música, su energía y su mensaje de alegría seguirán resonando con fuerza a ambos lados del Atlántico.