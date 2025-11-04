Infoblox supera los 200 clientes en un año destacado para Universal DDI™ y anuncia nuevas capacidades para la transformación de redes

Infoblox, líder en la unificación de redes, seguridad y nube mediante su plataforma protectora DDI, anunció un nuevo conjunto de innovaciones para su suite de productos Infoblox Universal DDI™, consolidando un año de fuerte crecimiento y adopción global.
Desde su lanzamiento hace apenas doce meses, más de 200 organizaciones —incluyendo compañías Fortune 500 de los sectores financiero, salud, manufactura y comercio minorista— han implementado esta solución para modernizar sus redes, acelerar operaciones y fortalecer la resiliencia en entornos híbridos y multinube.
Modernización ante los retos digitales
A medida que las empresas amplían sus ecosistemas digitales, los métodos tradicionales de gestión de servicios de red críticos han provocado interrupciones costosas y una menor capacidad de respuesta frente al aumento de los ciberataques.
Según cifras del sector, casi el 40% de las organizaciones ha sufrido una falla grave por errores de configuración en los últimos tres años, mientras que el tiempo de inactividad cuesta a las grandes corporaciones hasta 1,4 millones de dólares por hora.
El uso de herramientas fragmentadas obliga a los equipos de TI a operar en entornos aislados, ralentizando la implementación de aplicaciones, generando puntos ciegos y limitando la preparación ante las crecientes demandas de rendimiento que impone la inteligencia artificial (IA).
Frente a estos desafíos, Infoblox Universal DDI se presenta como la primera y única plataforma de gestión SaaS que unifica servicios críticos de red —DNS, DHCP e IPAM— en entornos híbridos y multinube. En solo un año, sus clientes han eliminado procesos manuales, obtenido visibilidad centralizada, automatizado operaciones que antes tomaban semanas y reducido significativamente las interrupciones.
Testimonio de un cliente corporativo
“Infoblox Universal DDI has transformed how we manage DNS across our complex, multi-cloud environment,” afirmó Alex Barrere, ingeniero sénior de redes en Nordstrom.
“By consolidating fragmented components from Windows AD, AWS, Google Cloud, Azure and soon OCI, we’ve reduced latency, improved observability and increased operational performance by 30 percent. The deployment was seamless, and scaling with Infoblox has been effortless—whether it’s supporting 6,000 internal DNS queries per second or standing up new stores with cloud-managed DHCP. Infoblox is helping us modernize our infrastructure and prepare for the future of enterprise DNS, DHCP and IPAM.”
Nuevas integraciones y capacidades clave
Las innovaciones presentadas por Infoblox amplían su liderazgo en el mercado DDI con funcionalidades diseñadas para fortalecer la automatización, protección y compatibilidad multinube:
-
Universal DDI for Microsoft Management: permite a los clientes controlar y administrar de forma centralizada DNS y DHCP alojados en servidores Microsoft, simplificando la operación y resolución de incidencias.
-
Integración con Google Cloud Internal Range: aplica políticas consistentes de IP Address Management (IPAM) en Google Cloud, entornos locales y otras nubes, evitando conflictos de IP y acelerando los despliegues.
-
Gestión unificada de DNS externo: amplía el plano de control de Infoblox a proveedores externos líderes como Akamai y Cloudflare, permitiendo la administración conjunta de DNS interno y externo desde un solo panel.
-
Protección avanzada para DNS autoalojado: incorpora defensas frente a ataques DDoS y otras amenazas mediante Infoblox DNS Infrastructure Protection.
-
Habilitación de redes preparadas para IA: utiliza análisis impulsados por inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML) para detectar conflictos de IP, registros DNS obsoletos y otros riesgos en redes híbridas y multinube, garantizando el rendimiento que exigen las cargas de trabajo de IA generativa (GenAI).
Declaraciones del liderazgo de Infoblox
“In an era where every app, user and AI workload depends on the network, one of the weakest links remains the foundational network services that keep everything running, which too many companies take for granted without investing in their modernization,” señaló Scott Harrell, presidente y director ejecutivo de Infoblox.
“That’s why we launched Universal DDI, and in just one year we’ve seen remarkable momentum, with customers proving its impact through faster rollouts, stronger resiliency and the freedom to modernize on their own terms. Universal DDI isn’t just a better way to run the network; it’s a cornerstone that is required for modern enterprises to be able to move fast with confidence in their pursuit of the latest technologies, like AI.”
Por su parte, Mukesh Gupta, director de producto de la compañía, destacó:
“Network teams have been forced to choose between control and speed for far too long. With our new Universal DDI capabilities, that trade-off disappears. Customers can now centrally manage Microsoft DNS and DHCP without disruptive overhauls, eliminate IP conflicts in AWS and Google Cloud through seamless IPAM integration and unify both internal and external DNS on a single management plane. We also built AI-powered analysis directly into [Infoblox] Universal Asset Insights™ so teams can surface risks across hybrid, multi-cloud networks before they cause outages. These updates aren’t just incremental improvements; they’re actively enabling AI and multi-cloud transformation and driving a step change in how enterprises operate their networks at scale.”
Perspectiva del mercado
El analista Jim Frey, de la firma Omdia, subrayó la importancia de esta evolución tecnológica:
“Enterprise IT is entering a pivotal era where generative and agentic AI are redefining what networks must deliver. AI technologies promise transformative efficiency and innovation, but they also demand a foundation of network speed, resilience and unified control that legacy architectures struggle to deliver. Modernization of core services that lie at the heart of a high functioning, high performing network—DNS, DHCP and IPAM—is an essential step, and Infoblox is answering this directly with the Universal DDI solution. These most recent updates will close important gaps and help organizations build AI-ready networks that can scale with confidence.”
Un paso hacia las redes del futuro
Con estas nuevas capacidades, Infoblox refuerza su posición como pilar esencial en la infraestructura digital moderna, ofreciendo a las empresas la resiliencia, automatización y visibilidad necesarias para enfrentar la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y la nube híbrida.