Pelota vasca venezolana apunta al podio en los Bolivarianos Lima 2025

La delegación venezolana de pelota vasca se prepara con determinación para repetir y superar los logros obtenidos en los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024, donde alcanzó dos preseas —una de oro y otra de plata— que marcaron un hito para la disciplina en el país. Con nuevas estrategias de preparación y un equipo fortalecido, la Federación Venezolana de Pelota Vasca (FVPV) se muestra optimista de cara a la cita regional que se celebrará en Lima, Perú, en diciembre de 2025.

En la pasada edición en Ayacucho, la pelota vasca venezolana sumó un oro y una plata gracias a tres atletas que brillaron en diferentes modalidades, consolidando así el avance técnico y competitivo del país en este deporte.

Preparación y apoyo institucional

Para la presidenta de la Federación Venezolana de Pelota Vasca, Nayibet López, el camino hacia Lima se perfila con una sólida planificación y un respaldo institucional sin precedentes.

“Las expectativas son altas en las tres modalidades, debido al apoyo que hemos tenido del ministro del Deporte Franklin Cardillo. Pudimos concentrar a nuestros atletas de frontball en Cumaná, así como una base de entrenamiento de Diana Rangel en México y su participación en la Liga de Naciones de 30 mt, donde logró la clasificación al mundial de la especialidad que se realizará en Argentina en septiembre del año 2026”, aseguró López.

Este plan de trabajo ha permitido fortalecer las capacidades de los atletas y garantizar su participación en eventos internacionales que servirán como preparación para la cita bolivariana.

Atletas destacados y modalidades

Entre los nombres más destacados del conjunto se encuentra Julieta Rengel, medalla de oro en frontball en Ayacucho 2024, quien volverá a competir en Lima acompañada por Junior Delgado.

Por su parte, Diana Rangel, ganadora de la medalla de plata en el frontón peruano en la pasada edición, también será protagonista en Lima. Competirá en frontón peruano individual y dobles, junto a Víctor Moreno, además de participar en la modalidad paleta goma 30 metros, en la que también figura Wolgfangs Méndez como representante venezolano.

Camino competitivo hacia Lima 2025

El calendario previo a los Juegos ha sido intenso y estratégico. La federación ha priorizado la participación en eventos internacionales para afinar el nivel técnico de los atletas.

“El equipo de frontball estará compitiendo en el Campeonato del Mundo de frontball del 9 al 15 de noviembre en México, el cual es clasificatorio al Campeonato del Mundo 2026”, aseguró López sobre el itinerario previo al viaje a Perú.

Esta participación internacional permitirá a los atletas acumular experiencia y medir su desempeño frente a las potencias mundiales de la disciplina.

Entrenamientos y selección internacional

El trabajo de preparación también ha incluido bases de entrenamiento en el extranjero, con el objetivo de fortalecer la técnica y evaluar nuevos talentos.

“También realizamos en el mes de agosto, un campamento de trinquete en Buenos Aires, Argentina, donde pudimos seleccionar al atleta que nos representará en 30 mt (Wolgfans Méndez)”, agregó López.

La federación ha apostado además por una estrategia que incorpora atletas con experiencia internacional y residencia en otros países, como parte de un enfoque táctico para maximizar las posibilidades de medalla.

“La incorporación de Víctor Moreno, quien reside en Lima y compite en torneos en Perú. Es una estrategia para buscar el podio en frontón peruano”, completó la presidenta sobre la conformación del equipo.

Proyecciones y expectativas

El optimismo reina dentro de la delegación venezolana, que ve en Lima 2025 una oportunidad para ratificar el crecimiento sostenido de la pelota vasca en el país. Con una combinación de experiencia, juventud y entrenamiento internacional, el equipo busca consolidar una generación capaz de mantener a Venezuela en el podio regional y avanzar hacia metas más ambiciosas en el ciclo mundialista que culminará en Argentina 2026.

La pelota vasca será una de las disciplinas más esperadas de los Juegos Bolivarianos Lima 2025, que se disputarán del 1 al 5 de diciembre en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, uno de los recintos más modernos del evento multideportivo.

Conclusión

Con el impulso institucional, la planificación técnica y el compromiso de sus atletas, Venezuela apunta a consolidar una participación histórica en Lima 2025. La pelota vasca se posiciona así como una de las disciplinas con mayor proyección del deporte nacional, reflejando el esfuerzo conjunto entre federación, atletas y autoridades deportivas para seguir dejando en alto el nombre del país en el ámbito internacional.