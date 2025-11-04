onsemi supera expectativas en el tercer trimestre de 2025 y proyecta un cierre sólido del año

Scottsdale, Arizona — (GLOBE NEWSWIRE) — La empresa tecnológica onsemi (Nasdaq: ON) informó este lunes sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, superando las previsiones del mercado y reafirmando la fortaleza de su modelo de negocio. Los ingresos ascendieron a 1.550,9 millones de dólares, impulsados por una mejora secuencial en todos sus segmentos operativos y señales de estabilización en los mercados clave.

El margen bruto GAAP se situó en 37,9 %, mientras que el margen no-GAAP alcanzó 38,0 %. En cuanto al margen operativo, la compañía reportó 17,0 % bajo GAAP y 19,2 % bajo no-GAAP, lo que refleja una gestión eficiente de costos y una sólida rentabilidad en medio de la desaceleración del sector de semiconductores.

Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron de 0,63 dólares, tanto bajo principios GAAP como no-GAAP. El beneficio neto atribuible a ON Semiconductor Corporation alcanzó 255 millones de dólares GAAP y 256,3 millones de dólares no-GAAP.

El flujo de efectivo generado por operaciones sumó 418,7 millones de dólares, mientras que el flujo de caja libre llegó a 372,4 millones, representando un crecimiento interanual del 22 % y equivalente al 24 % de los ingresos. Durante el año, la empresa ha ejecutado recompras de acciones por 925 millones de dólares, cifra que representa aproximadamente el 100 % del flujo de caja libre generado.

Declaraciones del CEO

“Our third quarter results exceeded expectations, underscoring the strength of our strategy and the resilience of our business model. We’re seeing continued signs of stabilization across our core markets, as well as positive growth in AI,” declaró Hassane El-Khoury, presidente y director ejecutivo de onsemi.

“As energy efficiency becomes a defining requirement for next-generation automotive, industrial, and AI platforms, we are expanding our offering to deliver system-level value that enables our customers to achieve more with less power.”

Las declaraciones del ejecutivo reflejan la estrategia de onsemi de reforzar su liderazgo en soluciones energéticamente eficientes, un enfoque que está impulsando la demanda en sectores como automoción, industrial e inteligencia artificial.

Desempeño por segmentos

El desempeño de los tres segmentos principales mostró un crecimiento secuencial:

Power Solutions Group (PSG) : ingresos de 737,6 millones de dólares , con un aumento del 6 % respecto al trimestre anterior, aunque un descenso del 11 % en comparación con 2024.

Advanced Manufacturing Group (AMG) : facturación de 583,3 millones , con crecimiento secuencial del 5 % y caída del 11 % interanual.

Intelligent Sensing Group (ISG): aportó 230 millones de dólares, subiendo 7 % frente al trimestre anterior, pero con una baja del 18 % respecto al mismo período del año pasado.

En conjunto, los ingresos totales de la compañía crecieron 6 % frente al segundo trimestre de 2025, aunque mostraron una reducción del 12 % en comparación con el tercer trimestre de 2024, cuando los ingresos fueron de 1.761,9 millones de dólares.

Perspectivas para el cuarto trimestre de 2025

onsemi proyecta para el cuarto trimestre ingresos entre 1.480 y 1.580 millones de dólares, manteniendo una tendencia estable en el entorno actual del mercado. Se estima que el margen bruto GAAP se ubique entre 36,9 % y 38,9 %, y el margen no-GAAP entre 37,0 % y 39,0 %.

Los gastos operativos se esperan entre 296 y 311 millones de dólares bajo GAAP, o entre 282 y 297 millones bajo no-GAAP. Las ganancias diluidas por acción se ubicarían entre 0,56 y 0,66 dólares GAAP, y entre 0,57 y 0,67 dólares no-GAAP, sobre una base promedio de 405 millones de acciones diluidas.

La compañía explicó que los ajustes no-GAAP excluyen elementos especiales como amortización de activos intangibles por adquisiciones, costos de reestructuración, deterioro de activos o ajustes actuariales en planes de pensión. Estas partidas, indicó, pueden variar significativamente de un trimestre a otro.

Enfoque estratégico y perspectivas a futuro

La estrategia de onsemi continúa centrada en la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la optimización de operaciones. Con su sede principal en Scottsdale, Arizona, la empresa se consolida como un proveedor esencial en la cadena de suministro global de semiconductores de potencia y sensores inteligentes, componentes clave en la transición hacia vehículos eléctricos, automatización industrial e infraestructura de inteligencia artificial.

Pese a la volatilidad del mercado, la empresa ha mantenido una sólida generación de efectivo y una política disciplinada de recompra de acciones, reforzando su compromiso con la creación de valor para los accionistas.

Los resultados del tercer trimestre y las proyecciones para el cierre del año apuntan a una recuperación gradual del sector y a un posicionamiento competitivo más fuerte de onsemi de cara a 2026.