Hush llega a VALORANT el 27 de octubre: la nueva duelista utilizará telequinesis para transformar los combates

Riot Games presentó oficialmente a Hush, una nueva agente de VALORANT que llegará al videojuego el 27 de octubre de 2026, como parte de la Temporada 26 // Acto VI. La incorporación introduce habilidades basadas en la telequinesis, con las que los jugadores podrán manipular objetos, alterar el posicionamiento de sus adversarios y desarrollar nuevas estrategias durante las partidas.

El anuncio se realizó durante la gran final del VALORANT Champions Shanghai, uno de los principales acontecimientos del circuito competitivo internacional del videojuego. Hush es originaria de Guangdong, China, y pertenece a la categoría de duelistas, agentes especializados en generar oportunidades ofensivas y enfrentarse directamente a sus oponentes.

Hush introduce una nueva forma de combate basada en la telequinesis

La principal característica de Hush es su capacidad para interactuar con el entorno y modificar las condiciones de los enfrentamientos mediante poderes telequinéticos.

A diferencia de otros duelistas que dependen principalmente de la movilidad o del daño directo, su diseño combina precisión, control del espacio y habilidades capaces de desplazar a los enemigos.

Nicholas Smith, diseñador de juego para agentes y armas de VALORANT, explicó el concepto detrás del personaje:

“Con Hush, queríamos explorar cómo sería una duelista cuyo estilo de juego girara en torno a la precisión y el control. La telequinesis nos brindó un espacio muy interesante para explorar, ya que no solo se trata de poder puro, sino de cómo manipulas las cosas que te rodean. Queríamos que Hush diera la sensación de estar siempre un paso adelante, gracias a sus habilidades para crear oportunidades, desestabilizar a los enemigos y colocarla en una posición ventajosa.”

El planteamiento busca ofrecer alternativas tácticas tanto para iniciar enfrentamientos como para controlar zonas estratégicas del mapa.

Todas las habilidades de Hush en VALORANT

Riot Games confirmó cinco habilidades que definirán el estilo de juego de la nueva agente.

Telequinesis: interacción con objetos a mayor distancia

Su habilidad pasiva permite recoger armas, recuperar la Spike e interactuar con interruptores desde una distancia superior a la habitual.

Esta característica puede facilitar determinadas acciones durante las rondas sin necesidad de acercarse directamente a los objetos.

Cinestesia: atracción y desestabilización de enemigos

Cinestesia permite lanzar un dispositivo que puede dirigirse mediante la retícula antes de explotar.

La detonación atrae a los jugadores hacia su centro y provoca conmoción cuando chocan contra superficies u otros participantes.

La habilidad se restablece después de conseguir dos eliminaciones, lo que permite reutilizarla durante enfrentamientos prolongados.

Orbe Flash: una herramienta para limitar la visión

Hush también dispone de un orbe cegador que puede lanzarse y dirigirse hacia una ubicación específica.

Al explotar, afecta a los jugadores que tengan contacto visual con la detonación.

Esta habilidad puede utilizarse para preparar entradas ofensivas, dificultar la defensa de posiciones y generar oportunidades para el equipo.

Áncora: movilidad mediante impulsos telequinéticos

Áncora permite crear un punto de referencia hacia el que Hush puede impulsarse después de un breve intervalo.

Cuando la agente se encuentra en el aire, puede levitar temporalmente antes de desplazarse hacia el ancla.

Su funcionamiento introduce nuevas posibilidades de movimiento y reposicionamiento durante los combates.

Suspensión: control del movimiento enemigo

La habilidad Suspensión permite enviar una fuerza hacia adelante, controlada mediante la retícula.

Al activarse su detonación, levanta a todos los jugadores afectados, modificando temporalmente su posición.

Esta mecánica podría utilizarse para interrumpir enfrentamientos y facilitar ataques coordinados.

Hush estrenará contenido dentro del sistema de maestría de agentes

Hush será la primera incorporación al elenco de VALORANT desde la implementación del nuevo sistema de maestría de agentes.

Los jugadores podrán consultar su ruta de recompensas dentro del videojuego para conocer los contenidos desbloqueables relacionados con el personaje.

Riot Games también publicó el tráiler oficial titulado ASCENSO Y CAÍDA, que presenta a la agente y muestra sus capacidades telequinéticas.

Fecha de lanzamiento de Hush en VALORANT

La nueva duelista estará disponible a partir del 27 de octubre de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la Temporada 26 // Acto VI.

Su llegada ampliará las opciones disponibles para los jugadores que prefieren un estilo ofensivo combinado con herramientas de control táctico.

Con habilidades que permiten atraer, elevar y desorientar a los adversarios, Hush incorporará nuevas posibilidades estratégicas al sistema de combate de VALORANT, tanto en partidas habituales como en el entorno competitivo.