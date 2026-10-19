Epic Games Store lanza sus ofertas de Halloween 2026 con descuentos de hasta el 80 % en juegos para PC

La Epic Games Store ha puesto en marcha su campaña de ofertas de Halloween 2026, con descuentos de hasta el 80 % en una selección de videojuegos de terror y grandes producciones AAA para PC. La promoción estará disponible hasta el 2 de noviembre y permitirá a los jugadores adquirir títulos a precios reducidos durante la temporada de Halloween.

Además de las rebajas, la tienda digital ofrece la posibilidad de obtener recompensas mediante su programa Epic Rewards al comprar o regalar videojuegos seleccionados.

Ofertas de Halloween 2026 en Epic Games Store: descuentos de hasta el 80 %

La campaña de Halloween de Epic Games Store reúne videojuegos de distintos géneros, con especial atención a las experiencias de terror y a las grandes producciones del mercado.

Los descuentos alcanzan hasta el 80 % en determinados títulos, aunque el porcentaje de rebaja depende de cada videojuego incluido en la promoción.

Esta iniciativa coincide con una de las épocas del año en las que los juegos de terror adquieren mayor protagonismo, especialmente entre quienes buscan experiencias de suspense, supervivencia y acción.

Videojuegos de terror y grandes lanzamientos AAA

La selección promocional incluye tanto títulos relacionados con la temática de Halloween como producciones de mayor presupuesto.

Los usuarios pueden consultar el catálogo de ofertas directamente en la tienda digital para comprobar los descuentos disponibles, las ediciones incluidas y los precios correspondientes a su región.

La campaña está dirigida principalmente a los jugadores de PC que buscan ampliar su biblioteca digital aprovechando las promociones temporales.

Epic Rewards permite obtener recompensas por compras y regalos

Junto con las ofertas, Epic Games Store destaca su programa Epic Rewards, mediante el cual los usuarios pueden obtener recompensas al realizar compras elegibles.

El sistema también contempla la posibilidad de conseguir beneficios al regalar determinados videojuegos a otros usuarios.

Resident Evil Requiem, LEGO Batman y Corsair Cove entre los títulos destacados

Entre los videojuegos mencionados en la campaña figuran:

Resident Evil Requiem: una entrega de la conocida franquicia de terror de Capcom.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche: una propuesta protagonizada por el superhéroe de DC dentro del universo LEGO.

Corsair Cove: otro de los títulos señalados entre las opciones vinculadas a las recompensas de la tienda.

La presencia de estos videojuegos en la comunicación promocional no implica necesariamente que todos tengan un descuento del 80 %. Las rebajas y las condiciones de Epic Rewards deben consultarse individualmente.

Los usuarios también pueden revisar las opciones de compra y regalo disponibles en cada ficha de producto.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas de Halloween de Epic Games Store?

La promoción permanecerá activa hasta el 2 de noviembre de 2026, con horarios de finalización establecidos para distintos mercados.

Fecha y horarios de finalización

Según la información difundida por Epic Games Store, las ofertas terminarán en los siguientes horarios:

México: 2 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

Argentina: 2 de noviembre, a las 12:00 del mediodía.

Los jugadores de otros países pueden consultar el horario correspondiente a su región en la plataforma.

Al tratarse de una promoción temporal, los precios habituales volverán a aplicarse una vez concluida la campaña, salvo que determinados productos participen en otras ofertas.

Cómo consultar las ofertas de Halloween en Epic Games Store

Los jugadores interesados pueden acceder a la sección especial de Halloween desde la tienda oficial de Epic Games Store.

En ella encontrarán los videojuegos participantes y los descuentos disponibles durante la campaña.

Revisar precios y condiciones antes de comprar

Antes de adquirir un videojuego, conviene comprobar su precio final, la edición seleccionada y las condiciones de las recompensas.

También es recomendable revisar los requisitos técnicos de cada título para confirmar su compatibilidad con el ordenador.

Epic Games Store ha publicado una guía de compras de Halloween 2026 en la que reúne información adicional sobre la promoción y los videojuegos destacados.

Epic Games Store refuerza su campaña de descuentos de Halloween 2026

Las ofertas de Halloween 2026 de Epic Games Store combinan descuentos de hasta el 80 % con incentivos asociados a Epic Rewards, tanto para compras personales como para regalos elegibles.

La promoción estará disponible hasta el 2 de noviembre y ofrece una oportunidad temporal para adquirir videojuegos de terror y grandes producciones para PC a precios reducidos.