Don’t Kill Rumble llegará a Steam el 29 de octubre con combates multijugador para seis jugadores

El estudio independiente Scubalight Studios ha anunciado que Don’t Kill Rumble, su nuevo videojuego de lucha multijugador basado en físicas, se lanzará en Steam el próximo 29 de octubre de 2026. El título propone enfrentamientos competitivos para hasta seis participantes, con escenarios verticales, trampas, dispositivos especiales y una estética inspirada en personajes de estilo chibi.

Los jugadores interesados ya pueden probar una demostración gratuita y añadir el videojuego a su lista de deseados en Steam antes de su lanzamiento oficial.

Don’t Kill Rumble combina combates caóticos con el modo Rey de la Colina

Don’t Kill Rumble es un videojuego de lucha en arenas que utiliza un sistema de físicas para crear enfrentamientos dinámicos e impredecibles.

Su propuesta gira en torno al modo Rey de la Colina, conocido internacionalmente como King of the Hill, en el que los participantes deben competir por el control de determinadas posiciones mientras intentan impedir el avance de sus rivales.

A diferencia de otros juegos de lucha tradicionales, el título apuesta por movimientos rápidos, saltos, empujones y herramientas que permiten modificar el desarrollo de los enfrentamientos.

Las partidas admiten hasta seis jugadores, que deberán combinar habilidades de movimiento y estrategias para imponerse en escenarios repletos de obstáculos.

Escenarios verticales y trampas que modifican los combates

Uno de los principales elementos del diseño de Don’t Kill Rumble es la verticalidad de sus arenas.

Los escenarios presentan diferentes alturas y zonas peligrosas que obligan a los participantes a desplazarse constantemente.

Los jugadores podrán golpear, lanzarse contra sus adversarios y utilizar elementos del entorno para interrumpir sus movimientos.

Las trampas y las mecánicas basadas en físicas añaden un componente impredecible a las partidas, ya que cada enfrentamiento puede desarrollarse de manera diferente según las decisiones de los participantes.

Garfios, bombas de humo y dispositivos estratégicos

El sistema de combate incorpora diferentes herramientas que permiten desarrollar estrategias más allá de los ataques convencionales.

Entre los dispositivos confirmados se encuentran los garfios, que amplían las posibilidades de movimiento, y las bombas de humo, que pueden utilizarse para dificultar las acciones de los rivales.

La estrategia tendrá un papel importante en las partidas

Scubalight Studios busca combinar la rapidez de los enfrentamientos con decisiones tácticas relacionadas con el uso de dispositivos.

Los participantes podrán utilizar estas herramientas para alcanzar posiciones elevadas, sorprender a otros jugadores o evitar situaciones peligrosas.

La combinación de movimientos, obstáculos y objetos especiales pretende ofrecer partidas competitivas en las que la capacidad de adaptación resulte fundamental.

Personajes personalizables y estética visual chibi

Don’t Kill Rumble presenta personajes de proporciones reducidas y rasgos exagerados, siguiendo una estética chibi asociada habitualmente a determinados estilos de animación y videojuegos japoneses.

Este enfoque visual contrasta con la intensidad de los enfrentamientos y contribuye a crear una identidad artística centrada en el humor y la acción.

El título también contará con diferentes opciones de personalización que permitirán modificar la apariencia de los personajes.

Según la información presentada por el estudio, los jugadores podrán elegir entre un conjunto de personajes con diseños particulares y adaptar diversos elementos de su aspecto.

Una propuesta competitiva con un enfoque humorístico

El videojuego combina una presentación visual desenfadada con mecánicas competitivas.

Los golpes, rebotes y movimientos exagerados forman parte de un sistema de físicas que busca generar situaciones inesperadas durante las partidas.

Esta combinación está orientada a quienes buscan experiencias multijugador de partidas rápidas, especialmente en grupos de amigos.

Scubalight Studios apuesta por el desarrollo basado en la comunidad

El estudio ha señalado que la participación de los jugadores será un elemento importante en la evolución de Don’t Kill Rumble.

El proyecto contempla actualizaciones frecuentes basadas en los comentarios de la comunidad, con el objetivo de ajustar las mecánicas y mejorar la experiencia de juego.

La demostración disponible en Steam permitirá a los usuarios conocer anticipadamente sus sistemas de combate, movimiento y utilización de dispositivos.

Además, el videojuego mantiene canales oficiales en plataformas como Discord, X, TikTok, Instagram y YouTube, donde los interesados podrán seguir las novedades del desarrollo.

Fecha de lanzamiento de Don’t Kill Rumble en Steam

El lanzamiento de Don’t Kill Rumble está previsto para el 29 de octubre de 2026 en Steam, plataforma de distribución digital de videojuegos para PC.

Por el momento, la información proporcionada por el estudio se centra en esta versión y no especifica lanzamientos adicionales para consolas.

Los usuarios pueden acceder a la demostración y registrar el título en su lista de deseados antes de su estreno.

Scubalight Studios amplía su catálogo de videojuegos independientes

Fundado en 2017, Scubalight Studios desarrolla experiencias interactivas para diferentes plataformas, entre ellas PC, realidad virtual, dispositivos móviles y Unreal Editor for Fortnite (UEFN).

Con Don’t Kill Rumble, el estudio amplía su actividad dentro del género multijugador competitivo mediante una propuesta que combina combate basado en físicas, personalización y escenarios diseñados para enfrentamientos entre varios participantes.

Su llegada a Steam el 29 de octubre permitirá conocer la recepción de un título que busca diferenciarse mediante sus mecánicas de movimiento, el uso estratégico de dispositivos y un estilo visual centrado en personajes chibi.