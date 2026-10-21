VCT 2027: VALORANT Champions Tour llegará a Ciudad de México con una nueva estructura competitiva y más de 50 torneos

El VALORANT Champions Tour (VCT) se prepara para una transformación importante en 2027, con un calendario internacional ampliado, nuevas oportunidades de clasificación para equipos emergentes y una gira que recorrerá 15 ciudades del mundo. Entre los destinos confirmados destaca Ciudad de México, que recibirá la Copa VCT Americas del 29 de abril al 23 de mayo de 2027.

El anuncio, realizado el 19 de octubre de 2026, presenta una nueva etapa para el ecosistema competitivo de VALORANT, el videojuego de disparos tácticos desarrollado por Riot Games. La reorganización busca ampliar la participación de equipos profesionales y aspirantes, además de ofrecer más oportunidades para competir en escenarios regionales e internacionales.

Ciudad de México será sede de la Copa VCT Americas 2027

La capital mexicana formará parte de la mayor gira internacional organizada hasta ahora por el circuito competitivo de VALORANT.

La Copa VCT Americas se celebrará entre el 29 de abril y el 23 de mayo de 2027, convirtiendo a Ciudad de México en uno de los escenarios destacados de la próxima temporada.

El torneo reunirá a equipos que buscarán avanzar dentro de la nueva estructura competitiva, en la que los resultados deportivos tendrán mayor importancia para determinar el acceso a las siguientes fases.

La elección de México también representa una oportunidad para acercar las competencias internacionales a la comunidad latinoamericana de VALORANT y fortalecer la presencia de los esports en la región.

VCT 2027 contará con más de 50 torneos internacionales y regionales

Uno de los principales cambios anunciados para 2027 es la implementación de un formato centrado en torneos, que sustituirá los períodos prolongados de competencia mediante ligas tradicionales.

La temporada incluirá más de 50 eventos distribuidos entre clasificatorias abiertas, torneos regionales y competencias internacionales.

Nuevas oportunidades para equipos emergentes

La estructura estará organizada alrededor de cinco categorías principales: Opens, Kickoff, Cups, Masters y Champions.

Los Opens permitirán que equipos del circuito abierto compitan por títulos regionales y oportunidades de avanzar hacia torneos de mayor nivel.

Aunque las organizaciones asociadas continuarán desempeñando un papel relevante, después del Kickoff la progresión dependerá de los resultados obtenidos en competencia.

De esta manera, los equipos emergentes podrán enfrentarse a organizaciones consolidadas y aspirar a participar en los principales eventos internacionales.

El objetivo es establecer un sistema en el que el rendimiento competitivo determine las posibilidades de avanzar durante toda la temporada.

Las clasificatorias del VCT 2027 comenzarán en noviembre de 2026

La preparación para la nueva temporada comenzará antes de finalizar 2026.

Riot Games confirmó que las primeras clasificatorias abiertas se disputarán en noviembre, permitiendo que equipos aspirantes busquen un lugar en el Kickoff de 2027.

Posteriormente, nuevos torneos Opens ofrecerán oportunidades adicionales para acceder a las Cups regionales.

Este modelo permitirá que las organizaciones que no consigan clasificarse inicialmente puedan participar en otras competencias y continuar buscando su ingreso al circuito principal.

Mayor apoyo económico para equipos clasificados

La reorganización también contempla incentivos económicos adicionales para las organizaciones provenientes del circuito abierto.

Los equipos que consigan clasificarse recibirán pagos garantizados por su participación, una medida destinada a mejorar las condiciones de competencia y facilitar su incorporación a eventos de mayor nivel.

El anuncio no especifica las cantidades que recibirán los participantes.

Game Changers y nuevas novedades para la temporada 2027

Entre los cambios anunciados también figura la integración de la final de Game Changers en el evento Champions.

Esta modificación permitirá que la competencia concluya frente a la audiencia del principal torneo internacional de VALORANT del año.

Además, Riot Games presentará un nuevo paquete de contenido de esports dentro del videojuego, en el que la Ghost sustituirá a la Classic.

La compañía también confirmó que la gira mundial abarcará 15 ciudades durante la temporada, ampliando la presencia presencial del circuito competitivo.

VALORANT Champions Tour apuesta por una competencia más abierta

La temporada 2027 marcará un cambio significativo en la manera en que los equipos podrán ingresar, competir y avanzar dentro del VALORANT Champions Tour.

Con más de 50 torneos, clasificatorias abiertas durante el año y nuevas oportunidades económicas, Riot Games busca construir un ecosistema competitivo más accesible para organizaciones emergentes.

Para Latinoamérica, la celebración de la Copa VCT Americas en Ciudad de México será uno de los acontecimientos más relevantes del calendario regional.

Los equipos interesados podrán comenzar su camino competitivo en noviembre de 2026, cuando se pongan en marcha las primeras clasificatorias rumbo al VCT 2027 y al torneo Champions.