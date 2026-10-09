Súper Canino llega a los cines de México el 15 de octubre con una aventura animada de superhéroes

La película animada Súper Canino se estrenará en los cines de México el próximo 15 de octubre de 2026, bajo la distribución de Zima Entertainment. Dirigida por Shea Wageman, esta comedia familiar presenta la historia de un perro que adquiere poderes extraordinarios después de ser abducido por extraterrestres y termina convertido en la última esperanza para salvar a la humanidad.

La distribuidora ha presentado el póster y el tráiler oficial de la producción, que combina elementos de ciencia ficción, aventuras y humor en una historia centrada en la amistad entre un niño y su mascota.

Súper Canino presenta la historia de Charlie, un perro convertido en superhéroe

La película sigue a Danny, un niño tímido cuya vida cotidiana cambia inesperadamente cuando su perro Charlie desaparece tras ser abducido por seres extraterrestres.

Aunque Charlie consigue regresar a casa, su encuentro con los visitantes de otro mundo provoca una transformación extraordinaria: ahora posee superpoderes que lo convierten en un héroe capaz de enfrentarse a amenazas que superan las capacidades de cualquier animal común.

Con una capa y nuevas habilidades, Charlie adopta la identidad de Súper Canino y comienza una aventura en la que tendrá que aprender a utilizar sus poderes.

Sin embargo, sus nuevas capacidades también lo colocan frente a responsabilidades inesperadas, especialmente cuando descubre que el futuro de la humanidad podría depender de sus acciones.

Danny y Charlie deberán aprender a trabajar juntos

Uno de los principales elementos narrativos de Súper Canino es la relación entre Danny y Charlie.

Aunque ambos mantienen un vínculo cercano, la transformación del perro introduce nuevos desafíos en su convivencia.

A medida que aumenta el peligro, los protagonistas deberán superar sus diferencias y aprender a colaborar para enfrentarse a una amenaza que pone en riesgo al mundo.

La historia utiliza esta relación para desarrollar temas relacionados con la amistad, la confianza y la importancia del trabajo en equipo.

Puddy será el principal villano de Súper Canino

El antagonista de la película será Puddy, un gato que también posee habilidades extraordinarias, pero cuyos objetivos son muy diferentes a los de Charlie.

Mientras Súper Canino intenta proteger a las personas, Puddy busca conquistar a la humanidad con ayuda de su propia pandilla.

Sus ambiciones desencadenarán un enfrentamiento entre ambos personajes, dando lugar a situaciones de acción y comedia.

Una rivalidad entre perros y gatos con superpoderes

La tradicional rivalidad entre perros y gatos adquiere una nueva dimensión en esta producción animada.

Charlie tendrá que utilizar sus habilidades para detener los planes de Puddy, mientras Danny desempeñará un papel importante como compañero y aliado.

El conflicto entre ambos animales constituye el eje central de una aventura que combina enfrentamientos de superhéroes con situaciones humorísticas dirigidas al público familiar.

Shea Wageman dirige una comedia animada para toda la familia

La dirección de Súper Canino está a cargo de Shea Wageman, quien presenta una historia que reúne características habituales del cine de animación familiar, como personajes animales, poderes extraordinarios y aventuras de gran escala.

La película combina comedia, acción y ciencia ficción para desarrollar una narración accesible tanto para niños como para adultos.

La transformación de Charlie en superhéroe permite explorar situaciones cómicas relacionadas con el comportamiento de las mascotas y las responsabilidades que implica proteger al mundo.

Al mismo tiempo, la historia mantiene como elemento central la relación emocional entre Danny y su perro.

El tráiler y el póster anticipan la aventura de Charlie

Zima Entertainment ha dado a conocer los primeros materiales promocionales de la película, incluidos su póster y tráiler.

La presentación introduce a Charlie como un perro que, después de vivir una experiencia extraterrestre, debe adaptarse a sus nuevas habilidades mientras enfrenta una amenaza encabezada por Puddy.

La producción apuesta por una combinación de humor y aventura, con una historia en la que los animales ocupan el lugar tradicionalmente reservado a los superhéroes humanos.

Fecha de estreno de Súper Canino en México

Súper Canino llegará a las salas cinematográficas mexicanas el 15 de octubre de 2026, con distribución de Zima Entertainment.

El anuncio corresponde específicamente al mercado mexicano y no incluye información sobre fechas de estreno en otros países de América Latina.

La película se suma a las propuestas de animación familiar de octubre con una historia que combina extraterrestres, animales con superpoderes y una amenaza contra la humanidad.

Con Charlie y Danny como protagonistas, Súper Canino plantea una aventura en la que la amistad y la cooperación serán fundamentales para enfrentar a un enemigo poderoso, demostrando que incluso un héroe de cuatro patas necesita ayuda para salvar el mundo.