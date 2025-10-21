Evergreen Line adopta la tecnología de contenedores inteligentes de ORBCOMM

Caracas — Venezuela Business Desk.

En un paso que marca un hito para la transformación digital del transporte marítimo global, la compañía ORBCOMM® anunció oficialmente que la naviera taiwanesa Evergreen Line ha comenzado a equipar su flota de contenedores secos con la tecnología de contenedores inteligentes desarrollada por ORBCOMM.

El anuncio, realizado desde la sede de ORBCOMM en Sterling, Virginia (EE. UU.) a través de GlobeNewswire, confirma el compromiso de ambas compañías con la innovación tecnológica y la eficiencia operativa en el comercio marítimo internacional.

Una nueva era para los contenedores secos

La adopción de esta tecnología representa un paso decisivo hacia la digitalización total de la cadena logística marítima. Los contenedores secos tradicionales, hasta ahora considerados activos estáticos, están evolucionando rápidamente hacia unidades inteligentes y conectadas.

“This move signals a broader shift in the maritime industry where dry containers are rapidly evolving from static assets into smart, connected, intelligent units,” señaló Sameer Agrawal, director ejecutivo (CEO) de ORBCOMM.

El directivo destacó el liderazgo de la empresa en el sector:

“ORBCOMM is the only company in the world that has enabled more than one million smart containers to date. We are honored to have been trusted by Evergreen to roll out smart dry containers to their fleet as well.”

Con este proyecto, Evergreen Line se suma a la creciente lista de navieras globales que apuestan por la tecnología IoT para transformar sus operaciones, ofreciendo mayor visibilidad, seguridad y control de sus activos.

Funcionalidades avanzadas y mayor protección de la carga

El sistema de contenedores inteligentes de ORBCOMM ofrece a las navieras una amplia gama de herramientas de monitoreo en tiempo real. Entre sus principales características destacan las alertas de apertura de puertas, desviaciones de temperatura, detección de impactos, y reportes de ubicación precisos.

Estas funcionalidades trabajan de manera integrada para proteger la carga valiosa, fortalecer la seguridad de los contenedores, mejorar la seguridad de la tripulación y optimizar la eficiencia operativa. Asimismo, permiten ofrecer a los clientes nuevas soluciones digitales que incrementan la trazabilidad y la confianza en el transporte marítimo.

Un nuevo estándar en la industria marítima

El CEO de ORBCOMM destacó que el uso de contenedores intermodales inteligentes ya dejó de ser un experimento para convertirse en el estándar del sector.

“Smart intermodal containers are no longer experimental—they are becoming the new standard,” afirmó Agrawal. “Deployments are moving beyond visibility to cargo protection and container security. This evolution reflects growing industry demand for real-time data, enhanced cargo protection and operational transparency across the global supply chain.”

Esta visión refleja el cambio de paradigma que vive la industria marítima, impulsada por la necesidad de contar con datos en tiempo real, sistemas más seguros y una mayor transparencia operativa.

Tecnología de segunda generación y visión a largo plazo

Los nuevos despliegues de Evergreen aprovecharán la segunda generación de la tecnología de contenedores secos inteligentes de ORBCOMM, que incorpora nuevos sensores enfocados en la seguridad y la integridad de la carga.

De acuerdo con ORBCOMM, esta actualización tecnológica garantiza viajes marítimos más prolongados, mayor vida útil de los dispositivos, y niveles superiores de confiabilidad. A su vez, ofrece el menor costo total de propiedad (TCO) y el mayor retorno de inversión (ROI) para las líneas navieras, al reducir costos de mantenimiento y optimizar la gestión operativa.

Transformación digital del transporte marítimo

Con esta alianza, ORBCOMM consolida su liderazgo como proveedor global de soluciones IoT para la industria logística y marítima, mientras que Evergreen Line reafirma su compromiso con la innovación y la eficiencia.

La implementación de contenedores inteligentes impulsa una nueva etapa en la transparencia y sostenibilidad de la cadena de suministro, favoreciendo la reducción de pérdidas, el uso eficiente de recursos y la mejora del servicio al cliente.

En un entorno global donde la información en tiempo real se ha convertido en un recurso estratégico, la decisión de Evergreen demuestra que la inteligencia de datos y la conectividad avanzada son ahora elementos esenciales para el futuro del transporte marítimo internacional.